Догадываются не все: как сказать 'лагерь' на украинском - меткие варинаты

Читайте в материале:
- Как правильно сказать "лагерь" на украинском
- Что означает слово "лагер"
В повседневной речи часто возникает ситуация, когда слово, заимствованное из другого языка, начинает употребляться не по своему значению. Так произошло со словом "лагерь". В разговорах о детском отдыхе мы нередко слышим: "ребенок поехал в лагерь" или "у нас был спортивный лагерь". Это калька с русского "лагерь", которая не соответствует украинской литературной норме.
Как сказать "лагерь" на украинском
На украинском правильно говорить"табір". Это слово пришло из тюркских языков еще в средневековье и означало место временного пребывания войска или поселения, пишет 24 канал. Впоследствии значение расширилось :
- военный лагерь — место расположения войска за пределами города;
- лагерь ромов — кочевое поселение;
- археологический лагерь или лагерь беженцев — временное жилье для большой группы людей;
- концентрационный лагерь — место содержания военнопленных или заключенных;
- политический лагерь — общественно-политическая группировка;
В бытовой речи чаще всего "лагерь" означает место организованного отдыха или проживания детей и молодежи. От этого слова образованы производные: "лагерничать", "лагерничество", "лагерный". Например: "Пластуны отправились в лагерь".
Значение слова "лагерь"
Интересно, что слово "лагер" в украинском языке действительно существует, но его значение совсем другое. Это заимствование из немецкого языка, где Lagerbier означает пиво, созревающее при хранении. Лагер — самый распространенный в мире тип пива, который производят методом низового брожения с созреванием при низких температурах. Он занимает около 80-90% мирового рынка. Обычно это легкий, прозрачный напиток золотистого цвета со стойкой пеной и освежающим вкусом с умеренной горчинкой.
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Об источнике: 24 канал
24 канал — украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания имел название "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", что, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия.
Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владельцем которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине.
Вещает с 1 марта 2006 года.
24 канал подает новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде, курсах валют.
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