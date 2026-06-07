Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Образование

Догадываются не все: как сказать "лагерь" на украинском - меткие варинаты

Инна Ковенько
7 июня 2026, 08:45
google news Подпишитесь
на нас в Google
Слово "лагерь" в украинском языке означает совсем не то же самое, что место детского отдыха.
Догадываются не все: как сказать 'лагерь' на украинском - меткие варинаты
Как сказать "лагерь" на украинском / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте в материале:

  • Как правильно сказать "лагерь" на украинском
  • Что означает слово "лагер"

В повседневной речи часто возникает ситуация, когда слово, заимствованное из другого языка, начинает употребляться не по своему значению. Так произошло со словом "лагерь". В разговорах о детском отдыхе мы нередко слышим: "ребенок поехал в лагерь" или "у нас был спортивный лагерь". Это калька с русского "лагерь", которая не соответствует украинской литературной норме.

Как сказать "лагерь" на украинском

На украинском правильно говорить"табір". Это слово пришло из тюркских языков еще в средневековье и означало место временного пребывания войска или поселения, пишет 24 канал. Впоследствии значение расширилось :

видео дня
  • военный лагерь — место расположения войска за пределами города;
  • лагерь ромов — кочевое поселение;
  • археологический лагерь или лагерь беженцев — временное жилье для большой группы людей;
  • концентрационный лагерь — место содержания военнопленных или заключенных;
  • политический лагерь — общественно-политическая группировка;

В бытовой речи чаще всего "лагерь" означает место организованного отдыха или проживания детей и молодежи. От этого слова образованы производные: "лагерничать", "лагерничество", "лагерный". Например: "Пластуны отправились в лагерь".

Значение слова "лагерь"

Интересно, что слово "лагер" в украинском языке действительно существует, но его значение совсем другое. Это заимствование из немецкого языка, где Lagerbier означает пиво, созревающее при хранении. Лагер — самый распространенный в мире тип пива, который производят методом низового брожения с созреванием при низких температурах. Он занимает около 80-90% мирового рынка. Обычно это легкий, прозрачный напиток золотистого цвета со стойкой пеной и освежающим вкусом с умеренной горчинкой.

Читайте также:

Об источнике: 24 канал

24 канал — украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания имел название "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", что, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия.

Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владельцем которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине.

Вещает с 1 марта 2006 года.

24 канал подает новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде, курсах валют.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
украинский язык детский лагерь словарь
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина в мае освободила больше территорий, чем захватила РФ: в ISW раскрыли цифры

Украина в мае освободила больше территорий, чем захватила РФ: в ISW раскрыли цифры

11:31Война
РФ подняла в небо бомбардировщики Ту-95МС: существует угроза ракетного удара

РФ подняла в небо бомбардировщики Ту-95МС: существует угроза ракетного удара

10:29Война
Зеленский встретится с ведущими европейскими лидерами в Лондоне: названа причина

Зеленский встретится с ведущими европейскими лидерами в Лондоне: названа причина

09:41Мир
Реклама

Популярное

Ещё
"Это катастрофа": Лукашенко заговорил об участии в войне против Украины

"Это катастрофа": Лукашенко заговорил об участии в войне против Украины

Дерево засохнет вместе с корнями: как избавиться от поросли деревьев на участке

Дерево засохнет вместе с корнями: как избавиться от поросли деревьев на участке

Владельцы солнечных панелей развеяли популярные мифы о деньгах

Владельцы солнечных панелей развеяли популярные мифы о деньгах

У Путина впервые заявили о поражении в войне: Кремль готовит 3 сценария, какова роль Украины

У Путина впервые заявили о поражении в войне: Кремль готовит 3 сценария, какова роль Украины

Китайский гороскоп на сегодня, 7 июня: Лошадям - путаница, Кроликам - упрямство

Китайский гороскоп на сегодня, 7 июня: Лошадям - путаница, Кроликам - упрямство

Последние новости

11:31

Украина в мае освободила больше территорий, чем захватила РФ: в ISW раскрыли цифры

11:25

Даже старая сковородка будет блестеть как новая: что нужно сделать

11:16

Таро-гороскоп на 8–14 июня: Овнам — прорыв, а Рыбам — финансовый успех

11:14

"Мы искренне рады возвращению пленных", — Буданов о моментах радости во время войны

10:44

Гороскоп на неделю с 8 по 14 июня: Близнецам — долги, Скорпионам — осторожность

От России мало что останется: Эйдман – о предвестниках катастрофы в РФ и страхах ПутинаОт России мало что останется: Эйдман – о предвестниках катастрофы в РФ и страхах Путина
10:41

"Не обращаю внимания": неузнаваемая Мартыновская сделала заявление по поводу внешности

10:29

РФ подняла в небо бомбардировщики Ту-95МС: существует угроза ракетного удара

09:46

"Зачем жениться": Никитин удивил признанием о романе с Билык

09:41

Зеленский встретится с ведущими европейскими лидерами в Лондоне: названа причина

Реклама
09:36

РФ атаковала жилые дома, храм и инфраструктуру в Одесской области - деталиФото

08:48

Гороскоп на завтра, 8 июня: Весам — выгода, Водолеям — награда

08:47

Китай начал специальную морскую операцию вблизи Тайваня: что известно

08:45

Догадываются не все: как сказать "лагерь" на украинском - меткие варинаты

08:10

Почему Россия проиграла ещё до окончания войны — объяснение Коваленкомнение

08:07

Картофель больше не прилипнет к сковороде: что нужно сделать перед жаркой

07:32

Россия атаковала областной центр: вспыхнул пожар, частично исчез свет

04:53

Пятна от клубники исчезают с одежды за 20 минут: простое средство творит чудеса

04:11

Предупреждение или обычная случайность: что означает, если в церкви погасла свеча

04:00

Тест на IQ: нужно найти 12 различий на картинке мальчика-пирата за 29 с

03:31

Дерево засохнет вместе с корнями: как избавиться от поросли деревьев на участкеВидео

Реклама
03:03

Название, состав и ещё две детали: что нужно проверять на упаковке корма для кошекВидео

01:50

Астронавты NASA готовятся к срочной эвакуации с МКС: в чем причина

06 июня, суббота
23:35

Автокатастрофа в Киеве: школьник трагически погиб в страшном ДТП

23:34

Популярный Голливудский актер изменился до неузнаваемостиВидео

22:58

Опять балуется: хищный Галкин убил на повал новым смелым фото

22:33

Баллистика достанет до Москвы: детали о новой украинской дальнобойной ракете

22:18

Зарплаты до 44 тысяч грн: когда украинцам ждать роста доходов

21:49

Секрет прекращения войны в Украине раскрыт: одно решение может изменить все

21:24

Около 7% мобилизованных украинцев имеют право на отсрочку - военный омбудсмен

20:31

В Киеве назвали пляжи, где вода опасна для купания - список

20:29

Зелень без сушилки: как сохранить цвет и аромат лука до самой зимы

20:27

"Фанатик в Кремле": Сибига жестко припечатал Путина за отказ от переговоров

19:28

Секрет идеальных роз: простой сосед спасёт куст от гибели и черной пятнистостиВидео

19:27

"Иду по обломкам жизни": атака РФ по Львову повредила квартиру известной певицы

19:19

РФ копирует украинскую тактику ударов дронами - "Флэш" предупредил о новой угрозе

19:10

Кремль ищет новый повод для скандала: Коваленко об атаке в Азовском моремнение

18:41

Роскошная Анита Луценко рассказала, что делает для красоты: восемь правил

18:32

Их дом наполнен любовью — какие знаки зодиака являются заботливыми бабушками

18:29

"Это проблема": РФ пошла на прорыв, в ВСУ назвали "горячее" направление

18:28

Люди, родившиеся в конкретный период, наделены особым талантом к творчеству

Реклама
18:28

В Кремле официально переписали историю Киева — что придумали и изменили

18:07

Надвигается настоящий Армагеддон: часть Украины атакует мощный шторм

18:04

Странная привычка собаки раскрыла тайну, о которой никто не зналВидео

17:47

Наступление на Ровенскую АЭС и не только: названы сценарии нападения Беларуси на Украину

17:41

Киев затопляет: на Украину обрушился мощный грозовой шторм

17:31

Рабочие прокладывали трубопровод и сделали сенсационную находку

17:31

Ловушка в НМТ: какие наречия чаще всего пишутся с ошибками

17:29

Дроны ССО взяли под огневой контроль сухопутный коридор оккупантов в Крым

17:28

В Украине резко изменили цены на популярный овощ: какая цена на сегодня

17:09

"Это катастрофа": Лукашенко заговорил об участии в войне против Украины

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаВсе о салеКомнатные растенияУборка
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ХарьковаНовости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости СумНовости ОдессыНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять