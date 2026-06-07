Догадываются не все: как сказать 'лагерь' на украинском - меткие варинаты

Слово "лагерь" в украинском языке означает совсем не то же самое, что место детского отдыха.

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Как сказать "лагерь" на украинском / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Как правильно сказать "лагерь" на украинском

Что означает слово "лагер"

В повседневной речи часто возникает ситуация, когда слово, заимствованное из другого языка, начинает употребляться не по своему значению. Так произошло со словом "лагерь". В разговорах о детском отдыхе мы нередко слышим: "ребенок поехал в лагерь" или "у нас был спортивный лагерь". Это калька с русского "лагерь", которая не соответствует украинской литературной норме.

Как сказать "лагерь" на украинском

На украинском правильно говорить"табір". Это слово пришло из тюркских языков еще в средневековье и означало место временного пребывания войска или поселения, пишет 24 канал. Впоследствии значение расширилось :

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военный лагерь — место расположения войска за пределами города;

лагерь ромов — кочевое поселение;

археологический лагерь или лагерь беженцев — временное жилье для большой группы людей;

концентрационный лагерь — место содержания военнопленных или заключенных;

политический лагерь — общественно-политическая группировка;

В бытовой речи чаще всего "лагерь" означает место организованного отдыха или проживания детей и молодежи. От этого слова образованы производные: "лагерничать", "лагерничество", "лагерный". Например: "Пластуны отправились в лагерь".

Значение слова "лагерь"

Интересно, что слово "лагер" в украинском языке действительно существует, но его значение совсем другое. Это заимствование из немецкого языка, где Lagerbier означает пиво, созревающее при хранении. Лагер — самый распространенный в мире тип пива, который производят методом низового брожения с созреванием при низких температурах. Он занимает около 80-90% мирового рынка. Обычно это легкий, прозрачный напиток золотистого цвета со стойкой пеной и освежающим вкусом с умеренной горчинкой.

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Об источнике: 24 канал 24 канал — украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания имел название "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", что, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия. Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владельцем которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине. Вещает с 1 марта 2006 года. 24 канал подает новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде, курсах валют.

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