Два региона РФ - в огне: дроны ударили по НПЗ и складам Wildberries

В Краснодаре рушится хаб. На месте "прилетов" - огромные столбы дыма.

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Дроны атаковали РФ - вспыхнули мощные пожары / Фото: Exilenova+

Ключевые факты:

Дроны атаковали хабы Wildberries в Краснодаре и Невинномысске

На складе Wildberries в Краснодаре возник пожар, есть раненые

В Армавире после удара 16 БПЛА загорелась нефтебаза

В ночь на 22 июля Краснодарский край и Ставропольский край России атаковали беспилотники. Вспыхнули масштабные пожары на территории логистических центров Wildberries. Кроме того, под удар дронов попал НПЗ.

Что известно об атаке на Краснодар

Взрывы прогремели в Краснодаре. Местные жители сообщили о мощном пожаре.

видео дня

По предварительным данным, под удар попал один из самых больших логистических хабов Wildberries в России.

Мощный пожар в Краснодаре / Фото: Exilenova+

В оперативном штабе Краснодарского края заявили, что "в результате падения беспилотников в Краснодаре загорелся складской комплекс". Также отмечается, что фрагменты беспилотников попали в два частных дома в станице Динской.

"По уточненной информации, при падении обломков БПЛА на складской комплекс в Краснодаре пострадали три человека. Их доставили в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи", - добавили позже в оперштабе.

Горит склад WB / Фото: Exilenova+

Тем временем мониторинговый канал Exilenova+ публикует кадры мощного пожара на складе Wildberries. Отмечается, что здание скоро рухнет.

"В Краснодаре уже скоро и обрушится здание Вайлдберис", - говорится в сообщении.

Смотрите видео - Дроны атаковали Краснодарский край, горит логистический центр Wildberries:

Что известно об ударе по Армавиру

По данным местных Telegram-каналов, в Армавире предположительно атаковали нефтебазу – после взрывов на месте вспыхнул пожар. В сети публикуют кадры самого момента атаки.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

В оперативном штабе Краснодарского края заявили, что "в Армавире произошло возгорание на территории одного из предприятий".

В пресс-службе мэрии сообщили, что возгорание произошло на территории нефтебазы в Армавире вследствие атаки 16 БПЛА. Площадь возгорания - 80 квадратных метров.

Смотрите видео - В Армавире горит НПЗ:

Атака на Ставропольский край РФ

Как пишет Exilenova+, минувшей ночью дроны атаковали ещё один логистический центр Wildberries, расположенный в городе Невинномысска Ставропольском крае.

Атака на Ставропольский край / Фото: t.me/exilenova_plus

Смотрите видео - Кадры пожара после атаки дронов в Невинномысске:

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подтвердил, что вследствие атаки БПЛА на окраине Невинномысска загорелся складской комплекс.

"Работают пожарные расчеты, другие экстренные службы. По оперативной информации, есть двое пострадавших. Им оказывается необходимая медпомощь, угрозы жизни нет" - сообщил он.

В Wildberries заявили об эвакуации логистического комплекса в Невинномысске Ставропольского края в соответствии с требованиями безопасности.

Справка. Wildberries - это крупнейший российский маркетплейс и онлайн-ритейлер. Основанная в 2004 году, площадка предлагает широкий ассортимент товаров: от одежды и электроники до продуктов.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил атаки ВСУ на склады Wildberries тем, что на этих логистических комплексах хранились подсанкционные комплектующие и навигационное оборудование для производства российских дронов.

Кроме того, украинские и западные эксперты отмечают, что подобные удары направлены на срыв военных поставок и создание общественного резонанса внутри России.

Атаки по территории РФ - новости

Как писал Главред, в ночь на 21 июля прогремели взрывы в российском Липецке. Перед эти была объявлена ракетная опасность. После атаки возник пожар на территории между ТЭЦ-2 и Новолипецким металлургическим комбинатом.

в ночь на 20 июля и утром в понедельник дроны атаковали Москву и Подмосковье. В регионе зафиксировано несколько очагов возгорания. Под удар попал индустриальный парк "Южные Врата" в Домодедово, логистический хаб Wildberries под Подольском и нефтебаза. Также был атакован промышленный парк "Гривно" в Мотовилово.

Вночь на 18 июля беспилотники атаковали ряд регионов России. Под ударами оказались логистические объекты, нефтебаза и инфраструктура в нескольких городах.

В частности, в городе Котовске Тамбовской области после атаки дронов возник масштабный пожар на складах логистического центра Wildberries.

В ночь на 13 июля страна-агрессор Россия попала под удар дронов. Беспилотники атаковали Москву и Ставропольский край.

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Об источнике: Exilenova+ Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах. Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus. Аудитория - более 100 тысяч подписчиков. Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот. Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются. Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

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