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Украина помешала РФ подключить ЗАЭС к своей энергосистеме – Greenpeace

Виталий Кирсанов
21 июля 2026, 19:26
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РФ почти завершила строительство высоковольтной линии электропередачи между оккупированными Мелитополем и Геническом.
Украина помешала РФ подключить ЗАЭС к своей энергосистеме
Украина помешала РФ подключить ЗАЭС к своей энергосистеме / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

Кратко:

  • Удары украинских дронов уничтожили инфраструктуру для переподключения ЗАЭС к РФ
  • РФ пытается полностью отключить ЗАЭС от украинской энергосистемы

Украинские беспилотники сорвали попытку России интегрировать захваченную Запорожскую атомную электростанцию в собственную энергосистему. Об этом говорится в новом исследовании Greenpeace Украина, основанном на анализе спутниковых снимков, сделанных в период с января по июль 2026 года.

По данным организации, российская сторона практически завершила строительство высоковольтной линии электропередачи между временно оккупированными Мелитополем и Геническом. Эта инфраструктура должна была обеспечить переподключение ЗАЭС к энергосистеме РФ. Однако после серии ударов украинских дронов, в том числе по подстанции в Геническе в начале июля, реализация проекта была остановлена.

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В Greenpeace подчеркивают, что новая ЛЭП являлась важным элементом российского плана по интеграции Запорожской АЭС. По оценке экспертов, Москва рассчитывала использовать электроэнергию станции для снабжения временно оккупированных территорий Украины, включая Крым, а также южных регионов России. Кроме того, вырабатываемая электроэнергия должна была обеспечивать работу военной логистики, добывающей промышленности и аграрного сектора на оккупированных территориях.

В организации считают, что ключевые цели России заключаются в полном отключении ЗАЭС от украинской энергосистемы, запуске энергоблоков под контролем "Росатома", поставках электроэнергии на оккупированные территории и в южные регионы РФ, а также обеспечении предприятий на оккупированной части Донбасса.

Эксперт Greenpeace Украина по вопросам ядерной энергетики Ян Ванде Путте заявил, что с 2022 года Россия использует оккупацию Запорожской АЭС как инструмент "ядерного террора" против Европы. По его словам, попытки Москвы включить станцию в российскую энергосистему, вероятнее всего, и дальше будут безуспешными.

"Новая линия электропередачи из Мелитополя не изменит общей тенденции, которая всё больше свидетельствует о том, что российская оккупация ЗАЭС – обречённый проект. В то же время постоянные риски для ядерной безопасности, созданные Россией на ЗАЭС, означают, что международное сообщество, включая МАГАТЭ, должно ускорить освобождение станции от российской оккупации всеми доступными средствами", – подчеркнул он.

При этом в Greenpeace предупреждают, что потеря внешнего электроснабжения или отказ систем охлаждения реакторов, включая бассейны хранения отработанного ядерного топлива, могут привести к масштабному радиационному выбросу.

Украина помешала РФ подключить ЗАЭС к своей энергосистеме – Greenpeace
Фото: greenpeace.org

В докладе также подвергли критике заявления генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о возможности перезапуска реакторов ЗАЭС под управлением "Росатома".

"Гросси продолжает подрывать международные усилия, направленные на прекращение незаконной российской оккупации ЗАЭС... Российские планы по перезапуску реакторов и интеграции станции в российскую энергосистему являются незаконными в соответствии с международным правом и становятся все более нереалистичными. Именно такой сигнал МАГАТЭ должно доносить до "Росатома" и правительства России", – заявил ведущий специалист по ядерной энергетике Greenpeace Шон Берни.

ЗАЭС, Запорожская АЭС инфографика
ЗАЭС / Инфографика: Главред

ЗАЭС - последние новости

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что надеется на достижение в ближайшее время перемирия между Украиной и Россией вблизи Запорожской АЭС. Это необходимо для ремонта основной линии электропередачи 750 кВ "Днепровская", которая питает станцию.

14 апреля оккупанты прекратили подачу внешнего питания для нужд ЗАЭС из украинской энергосистемы. В результате некомпетентных действий россиян ЗАЭС оказалась в режиме блэкаута.

Как сообщал Главред, Тарас Жовтенко говорил, что Россия пытается использовать временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию как инструмент для экономических переговоров с США, предлагая ее администрации Дональда Трампа в качестве альтернативного "бизнес-проекта".

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Об источнике: МАГАТЭ

Международное агентство по атомной энергии - международная организация, которая стремится содействовать мирному использованию ядерной энергии и препятствовать ее использованию в любых военных целях, включая ядерное оружие, сообщает Википедия.

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