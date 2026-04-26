Прекращение огня вблизи ЗАЭС и возвращение станции Украине - что известно

Зеленский и Гросси обсудили ситуацию на ЗАЭС.

Возможно ли прекращение огня на ЗАЭС

Ключевые тезисы:

ЗАЭС должна вернуться под контроль Украины

Перемирие между Украиной и РФ вблизи ЗАЭС возможно уже в ближайшее время

Это необходимо для ремонта основной линии электропередач

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 26 апреля, встретился с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Во время встречи были обсуждены вопросы, касающиеся ЗАЭС, в частности возвращение объекта под контроль Украины. Об этом глава государства написал в Telegram.

"Во время встречи подчеркнул недопустимость формализации и легализации российского присутствия на Запорожской атомной электростанции", — говорится в сообщении.

Известно, что Зеленский и Гросси обсудили временные отключения от электроснабжения блоков АЭС, снижение их мощности и возможные последствия "этих преступных действий".

Глава государства подчеркнул, что для безопасной эксплуатации станция должна вернуться под руководство лицензированного оператора и ядерного регулятора Украины.

"Договорились продолжать миссии МАГАТЭ для обеспечения постоянного мониторинга состояния ЗАЭС. Благодарен Рафаэлю Гросси и команде агентства за визит в нашу страну в сороковую годовщину Чернобыльской катастрофы", — подытожил президент.

Будет ли прекращение огня вблизи ЗАЭС

В то же время генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в комментарии журналистам заявил, что надеется на достижение в ближайшее время перемирия между Украиной и Россией вблизи Запорожской АЭС, передает корреспондент УНИАН.

По его словам, это необходимо для ремонта основной линии электропередачи 750 кВ "Днепровская", которая питает станцию.

"Мы очень близки к этому. Остались лишь некоторые детали относительно того, когда и как долго это может быть", — подчеркнул он.

Директор МАГАТЭ также добавил, что Украина и Россия уже пять раз договаривались о прекращении огня для ремонта линий электропередач, питающих ЗАЭС.

"Мы знаем, как это делать, и я уверен, что сделаем это снова", — подытожил Гросси.

Как сообщал Главред, 14 апреля из-за россиян Запорожская атомная электростанция на полтора часа оказалась в блэкауте. Оккупанты прекратили подачу внешнего питания для нужд станции из украинской энергосистемы.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси говорил, что МАГАТЭ начало консультации по созданию временной зоны прекращения огня вблизи оккупированной Запорожской АЭС для проведения ремонтных работ.

В то же время глава Кремля Владимир Путин заявил, что США заинтересованы в организации майнинга на Запорожской АЭС и совместном управлении объектом с участием американцев, но без Украины.

