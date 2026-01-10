Определена зона без обстрелов: предложено перемирие между Украиной и РФ

Предложение предусматривает обращение к РФ и Украине, говорится в сообщении Рафаэля Гросси.

Предложено перемирие в районе ЗАЭС / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Предложено прекращения огня вблизи оккупированной Запорожской АЭС

Предложение предусматривает обращение к РФ и Украине

МАГАТЭ начало консультации по созданию временной зоны прекращения огня вблизи оккупированной Запорожской АЭС для проведения ремонтных работ.

Предложение предусматривает обращение к РФ и Украине, говорится в заявлении генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

"МАГАТЭ начало консультации по созданию временной зоны прекращения огня в районе, где 2 января вследствие боевых действий была повреждена и отключена последняя резервная линия электропередачи Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) напряжением 330 кВ. Вследствие этого станция полностью зависит от единственной действующей линии 750 кВ", - отмечается в заявлении.

Также указывается, что стороны могут договориться о временной зоне прекращения огня в районе примерно в 10 км от открытого распределительного устройства линии 330 кВ Запорожской теплоэлектростанции, "чтобы украинские специалисты могли безопасно выполнить необходимые ремонтные работы".

/ Инфографика: Главред

Эксперт о ситуации вокруг ЗАЭС

Эксперт по энергетической безопасности Михаил Гончар отметил, что планы России запустить все шесть энергоблоков ЭАЭС нереалистичны: в лучшем случае может заработать один-два. По его словам, этому мешают не только сложные подготовительные работы, но и то, что в последние годы блоки эксплуатировались в нестандартных условиях. Именно поэтому вопросы ядерной безопасности остаются ключевыми, что признают и сами оккупационные власти.

Ситуация вокруг ЗАЭС: новости по теме

Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский обнародовал основные пункты соглашения. Кроме базового документа есть также и отдельные приложения по направлениям. Согласно опубликованному плану, Запорожская атомная электростанция будет эксплуатироваться совместно тремя странами - Украина, США, РФ.

Напомним, Владимир Зеленский ранее заявлял, что МАГАТЭ не согласится на эксплуатацию Запорожской АЭС вне украинской энергосистемы, несмотря на попытки России добиться обратного.

Ранее сообщалось о том, что в рамках решения вопроса о завершении войны в Украине Вашингтон рассматривал идею нейтральной территории вокруг Запорожской атомной электростанции.

Об источнике: МАГАТЭ Международное агентство по атомной энергии - международная организация, которая стремится содействовать мирному использованию ядерной энергии и препятствовать ее использованию в любых военных целях, включая ядерное оружие, сообщает Википедия.

