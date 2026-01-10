Определена зона без обстрелов: предложено перемирие между Украиной и РФ

Главное:
- Предложено прекращения огня вблизи оккупированной Запорожской АЭС
- Предложение предусматривает обращение к РФ и Украине
МАГАТЭ начало консультации по созданию временной зоны прекращения огня вблизи оккупированной Запорожской АЭС для проведения ремонтных работ.
Предложение предусматривает обращение к РФ и Украине, говорится в заявлении генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
"МАГАТЭ начало консультации по созданию временной зоны прекращения огня в районе, где 2 января вследствие боевых действий была повреждена и отключена последняя резервная линия электропередачи Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) напряжением 330 кВ. Вследствие этого станция полностью зависит от единственной действующей линии 750 кВ", - отмечается в заявлении.
Также указывается, что стороны могут договориться о временной зоне прекращения огня в районе примерно в 10 км от открытого распределительного устройства линии 330 кВ Запорожской теплоэлектростанции, "чтобы украинские специалисты могли безопасно выполнить необходимые ремонтные работы".
Эксперт о ситуации вокруг ЗАЭС
Эксперт по энергетической безопасности Михаил Гончар отметил, что планы России запустить все шесть энергоблоков ЭАЭС нереалистичны: в лучшем случае может заработать один-два. По его словам, этому мешают не только сложные подготовительные работы, но и то, что в последние годы блоки эксплуатировались в нестандартных условиях. Именно поэтому вопросы ядерной безопасности остаются ключевыми, что признают и сами оккупационные власти.
Ситуация вокруг ЗАЭС: новости по теме
Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский обнародовал основные пункты соглашения. Кроме базового документа есть также и отдельные приложения по направлениям. Согласно опубликованному плану, Запорожская атомная электростанция будет эксплуатироваться совместно тремя странами - Украина, США, РФ.
Напомним, Владимир Зеленский ранее заявлял, что МАГАТЭ не согласится на эксплуатацию Запорожской АЭС вне украинской энергосистемы, несмотря на попытки России добиться обратного.
Ранее сообщалось о том, что в рамках решения вопроса о завершении войны в Украине Вашингтон рассматривал идею нейтральной территории вокруг Запорожской атомной электростанции.
