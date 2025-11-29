Укр
Массированная атака РФ по Киеву: сколько ракет и дронов уничтожила ПВО

Инна Ковенько
29 ноября 2025, 11:56
Основной удар пришелся на Киевщину, ПВО сбила большинство воздушных целей.
Массированная атака РФ 29 ноября - сколько целей сбила ПВО
Массированная атака РФ 29 ноября - сколько целей сбила ПВО / Коллаж: Главред, фото: defence-ua.com, Alamy Stock Photo

Коротко:

  • Враг применил ночью более 600 воздушных целей
  • Главным направлением удара стала Киевщина
  • Зафиксировано 35 попаданий, большинство целей ПВО сбила

В ночь на 29 ноября Россия массированно атаковала Украину, применив 36 ракет различных типов и 596 дронов. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских целей.

Основное направление удара - Киевская область. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что с 18:00 28 ноября до утра 29 ноября противник нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных дронов, ракет воздушного и наземного базирования.

Сколько ракет и дронов запустила РФ

В общем радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и осуществлено сопровождение 632 средств воздушного нападения - 36 ракет и 596 дронов различных типов:

  • 596 ударных дронов типа Shahed, "Гербера" (беспилотники других типов) с направлений Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск РФ, Гвардейское - Крым (около 350 из них - "Шахеды");
  • 5 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" (район пуска: Рязанская обл. РФ.);
  • 23 крылатых ракет Х-101/"Искандер-К" (районы пусков: Ростовская обл. РФ);
  • 4 баллистических ракет "Искандер-М" (район пуска: Брянская, Ростовская обл. РФ).
  • 4 управляемых авиационные ракеты Х-59/69 (районы пусков: Курская обл. РФ).
Статистика ПС отражения вражеской атаки 29 ноября/ фото: t.me/kpszsu
Статистика ПС отражения вражеской атаки 29 ноября/ фото: t.me/kpszsu / Фото: t.me/kpszsu

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала ПВО

Сообщается, что по состоянию на 10:30, ПВО сбила или подавила 577 целей:

  • 558 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотников других типов);
  • 1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
  • 12 крылатых ракет Х-101/"Искандер-К";
  • 4 баллистические ракеты "Искандер-М";
  • 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69.

"Зафиксировано попадание ракет и 35 ударных беспилотников на 22 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 17 локациях", - сообщают в Воздушных силах ВСУ.

Атака на Украину 29 ноября - последние новости

Как писал Главред, Россия атаковала Украину дронами с позднего вечера 28 ноября. По состоянию на 07:00 29 ноября воздушная тревога раздавалась по всей территории Украины из-за ракетно-дроновой атаки. Утром в столице прогремела вторая волна взрывов.

В Минэнерго сообщили, что в результате атаки на утро обесточены более 500 тысяч потребителей в г. Киеве, более 100 000 - в Киевской области и почти 8000 тысяч в Харьковской области.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате российского удара в столице пострадали 29 человек. 19 из них находятся в стационарах медучреждений города. Два человека погибли.

Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

