Массированная атака РФ по Киеву: сколько ракет и дронов уничтожила ПВО

Коротко:
- Враг применил ночью более 600 воздушных целей
- Главным направлением удара стала Киевщина
- Зафиксировано 35 попаданий, большинство целей ПВО сбила
В ночь на 29 ноября Россия массированно атаковала Украину, применив 36 ракет различных типов и 596 дронов. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских целей.
Основное направление удара - Киевская область. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Отмечается, что с 18:00 28 ноября до утра 29 ноября противник нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных дронов, ракет воздушного и наземного базирования.
Сколько ракет и дронов запустила РФ
В общем радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и осуществлено сопровождение 632 средств воздушного нападения - 36 ракет и 596 дронов различных типов:
- 596 ударных дронов типа Shahed, "Гербера" (беспилотники других типов) с направлений Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск РФ, Гвардейское - Крым (около 350 из них - "Шахеды");
- 5 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" (район пуска: Рязанская обл. РФ.);
- 23 крылатых ракет Х-101/"Искандер-К" (районы пусков: Ростовская обл. РФ);
- 4 баллистических ракет "Искандер-М" (район пуска: Брянская, Ростовская обл. РФ).
- 4 управляемых авиационные ракеты Х-59/69 (районы пусков: Курская обл. РФ).
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Как отработала ПВО
Сообщается, что по состоянию на 10:30, ПВО сбила или подавила 577 целей:
- 558 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотников других типов);
- 1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
- 12 крылатых ракет Х-101/"Искандер-К";
- 4 баллистические ракеты "Искандер-М";
- 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69.
"Зафиксировано попадание ракет и 35 ударных беспилотников на 22 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 17 локациях", - сообщают в Воздушных силах ВСУ.
Атака на Украину 29 ноября - последние новости
Как писал Главред, Россия атаковала Украину дронами с позднего вечера 28 ноября. По состоянию на 07:00 29 ноября воздушная тревога раздавалась по всей территории Украины из-за ракетно-дроновой атаки. Утром в столице прогремела вторая волна взрывов.
В Минэнерго сообщили, что в результате атаки на утро обесточены более 500 тысяч потребителей в г. Киеве, более 100 000 - в Киевской области и почти 8000 тысяч в Харьковской области.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате российского удара в столице пострадали 29 человек. 19 из них находятся в стационарах медучреждений города. Два человека погибли.
Читайте также:
- Пламя охватило жилые дома: РФ массированно атакует Киев ракетами и дронами
- Много погибших и раненых: Зеленский сообщил о трагических последствиях атаки РФ
- Едва не задохнулись в квартирах: жители Киева рассказали о пережитой атаке
Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины
Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред