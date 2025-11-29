Много погибших и раненых: Зеленский сообщил о трагических последствиях атаки РФ

Что сообщил Зеленский:
- Россия атаковала Украину ракетами и дронами
- В Киеве и области зафиксировано много разрушений
- В результате атаки есть три жертвы
В ночь на 29 ноября страна-агрессорка Россия запустила по Украине около 36 ракет и около 600 дронов. Об этом в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, в настоящее время на местах ударов в столице и в Киевской области работают экстренные службы. Главными целями атаки стали гражданская и энергетическая инфраструктура страны.
"Много повреждений и пожаров в жилых домах. По состоянию на данный момент известно о десятках раненых и трех погибших. Мои соболезнования родным и близким", - добавил он.
Мир должен усилить давление на Россию
Президент подчеркнул, что все должны работать над тем, чтобы у Украины было достаточно ракет для систем ПВО, чтобы все было необходимо для нашей защиты и для давления на врага.
"Пришло время Европе принять решение по замороженным активам, если Москва не хочет отказываться от ударов дронов и ракет. И точно нужно говорить со всеми партнерами о шагах, чтобы эту войну закончить. Спасибо всем, кто помогает", - подытожил Зеленский.
Почему до сих пор не принято решение по замороженным активам РФ
Главред писал, что по данным иностранных СМИ, правительство Бельгии во главе с Бартом Альбертом Лилианом де Вевером непублично обвиняют в том, что оно не раскрывает своих действий по налоговым доходам от замороженных российских активов.
Пять дипломатов из стран ЕС убеждены, что Бельгия специально блокирует схему с "репарационной ссудой" Украине, удерживая средства в своей юрисдикции, поскольку налоги от них поступают в национальный бюджет страны.
Атака на Украину 29 ноября – последние новости
Напомним, Главред писал, что Россия атаковала Украину дронами с позднего вечера 28 ноября. По состоянию на 07:00 29 ноября воздушная тревога звучала по всей территории Украины из-за ракетно-дроновой атаки. Утром в столице прогремела вторая волна взрывов.
Впоследствии стало известно, что в Дарницком районе зафиксировано падение обломков ракеты во дворе девятиэтажного дома. Возникло возгорание на 6 этаже здания. Кроме того, без электроэнергии осталась западная часть города.
В жилых домах правого берега Киева из-за атаки снижено давление воды в системах водоснабжения. Кроме этого, в результате вражеской атаки без света остался Фастов.
Другие новости:
- РФ массированно бьет по Киеву: что известно о пострадавших и прилетах
- В небе красный огонь, а местные вздрагивали от взрывов: Россию атаковали дроны
- Коммунальные тарифы с 1 декабря: к чему готовиться украинцам
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред