Много погибших и раненых: Зеленский сообщил о трагических последствиях атаки РФ

Главными целями вражеской атаки этой ночью стали гражданские и энергетические объекты.

Зеленский прокомментировал ночную атаку России на Украину / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины, t.me/V_Zelenskiy_official

Что сообщил Зеленский:

Россия атаковала Украину ракетами и дронами

В Киеве и области зафиксировано много разрушений

В результате атаки есть три жертвы

В ночь на 29 ноября страна-агрессорка Россия запустила по Украине около 36 ракет и около 600 дронов. Об этом в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, в настоящее время на местах ударов в столице и в Киевской области работают экстренные службы. Главными целями атаки стали гражданская и энергетическая инфраструктура страны.

"Много повреждений и пожаров в жилых домах. По состоянию на данный момент известно о десятках раненых и трех погибших. Мои соболезнования родным и близким", - добавил он.

Мир должен усилить давление на Россию

Президент подчеркнул, что все должны работать над тем, чтобы у Украины было достаточно ракет для систем ПВО, чтобы все было необходимо для нашей защиты и для давления на врага.

"Пришло время Европе принять решение по замороженным активам, если Москва не хочет отказываться от ударов дронов и ракет. И точно нужно говорить со всеми партнерами о шагах, чтобы эту войну закончить. Спасибо всем, кто помогает", - подытожил Зеленский.

Почему до сих пор не принято решение по замороженным активам РФ

Главред писал, что по данным иностранных СМИ, правительство Бельгии во главе с Бартом Альбертом Лилианом де Вевером непублично обвиняют в том, что оно не раскрывает своих действий по налоговым доходам от замороженных российских активов.

Пять дипломатов из стран ЕС убеждены, что Бельгия специально блокирует схему с "репарационной ссудой" Украине, удерживая средства в своей юрисдикции, поскольку налоги от них поступают в национальный бюджет страны.

Атака на Украину 29 ноября – последние новости

Напомним, Главред писал, что Россия атаковала Украину дронами с позднего вечера 28 ноября. По состоянию на 07:00 29 ноября воздушная тревога звучала по всей территории Украины из-за ракетно-дроновой атаки. Утром в столице прогремела вторая волна взрывов.

Впоследствии стало известно, что в Дарницком районе зафиксировано падение обломков ракеты во дворе девятиэтажного дома. Возникло возгорание на 6 этаже здания. Кроме того, без электроэнергии осталась западная часть города.

В жилых домах правого берега Киева из-за атаки снижено давление воды в системах водоснабжения. Кроме этого, в результате вражеской атаки без света остался Фастов.

