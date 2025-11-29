Пламя охватило жилые дома: РФ массированно атакует Киев ракетами и дронами

Главное:
- Утром враг повторно атаковал Киев дронами и ракетами
- В городе фиксируют попадание в жилые дома
- Число пострадавших постоянно растет
Всю ночь страна-агрессор Россия атаковала Украину дронами. Под удар попал и Киев. А утром, около 07:00 в столице повторно прогремели мощные взрывы. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
В Голосеевском, Соломенском и Дарницком районах возникли пожары в результате падения обломков на нежилые помещения и открытые территории, в городе возникли перебои со светом.
Первые детали о последствиях утреннего удара по Киеву
Впоследствии стало известно, что в Дарницком районе зафиксировали падение обломков ракеты во дворе девятиэтажного дома. Возникло возгорание на 6 этаже здания. Кроме того без электроэнергии осталась западная часть города.
В жилых домах правого берега столицы снижено давление воды в системах водоснабжения. По состоянию на 08:01 в столице уже 15 пострадавших, 8 из них находятся в стационарах медучреждений. Погибли два человека.
В то же время в Сети начали появляться жуткие кадры последствий атаки на столицу. По информации очевидцев, прямо сейчас горит многоэтажка на Позняках в Дарницком районе. Кроме этого, возгорание жилых домов очевидцы зафиксировали в Петропавловской Борщаговке и Софиевской Борщаговке.
Смотрите видео пожара в Дарницком районе:
В 08:09 Кличко также сообщил, что в Оболонском районе зафиксировано падение обломков на открытой территории. В Соломенском, по предварительной информации, обломки упали рядом с жилым домом.
Атака на Украину 29 ноября – что известно
Напомним, Главред писал, что с позднего вечера 28 ноября до утра 29-го страна-агрессор Россия наносит удары по Украине ракетами и дронами. Взрывы раздаются в столице, а над Украиной зафиксировано около 30 крылатых ракет.
Российские оккупанты в частности несколько часов подряд непрерывно атакуют Киев. В результате вражеских ударов по столице уже известно, что часть города осталась без света.
Во время ночного удара пострадала и Киевская область. Страна-агрессорка Россия атаковала Броварской и Фастовский районы. Там зафиксированы серьезные разрушения.
О персоне: Виталий Кличко
Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года. Глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу в версии WBC, сообщает Википедия.
