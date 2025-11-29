Укр
Пламя охватило жилые дома: РФ массированно атакует Киев ракетами и дронами

Анна Косик
29 ноября 2025, 08:13
Враг атакует столицу второй волной. Количество пострадавших и разрушений в городе растет.
нападение на Киев
Что известно о последствиях утренней атаки на столицу / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

Главное:

  • Утром враг повторно атаковал Киев дронами и ракетами
  • В городе фиксируют попадание в жилые дома
  • Число пострадавших постоянно растет

Всю ночь страна-агрессор Россия атаковала Украину дронами. Под удар попал и Киев. А утром, около 07:00 в столице повторно прогремели мощные взрывы. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

В Голосеевском, Соломенском и Дарницком районах возникли пожары в результате падения обломков на нежилые помещения и открытые территории, в городе возникли перебои со светом.

Первые детали о последствиях утреннего удара по Киеву

Впоследствии стало известно, что в Дарницком районе зафиксировали падение обломков ракеты во дворе девятиэтажного дома. Возникло возгорание на 6 этаже здания. Кроме того без электроэнергии осталась западная часть города.

В жилых домах правого берега столицы снижено давление воды в системах водоснабжения. По состоянию на 08:01 в столице уже 15 пострадавших, 8 из них находятся в стационарах медучреждений. Погибли два человека.

В то же время в Сети начали появляться жуткие кадры последствий атаки на столицу. По информации очевидцев, прямо сейчас горит многоэтажка на Позняках в Дарницком районе. Кроме этого, возгорание жилых домов очевидцы зафиксировали в Петропавловской Борщаговке и Софиевской Борщаговке.

Скриншот из tg
Скриншот из телеграм-канала Главред


Смотрите видео пожара в Дарницком районе:

В 08:09 Кличко также сообщил, что в Оболонском районе зафиксировано падение обломков на открытой территории. В Соломенском, по предварительной информации, обломки упали рядом с жилым домом.

Атака на Украину 29 ноября – что известно

Напомним, Главред писал, что с позднего вечера 28 ноября до утра 29-го страна-агрессор Россия наносит удары по Украине ракетами и дронами. Взрывы раздаются в столице, а над Украиной зафиксировано около 30 крылатых ракет.

Российские оккупанты в частности несколько часов подряд непрерывно атакуют Киев. В результате вражеских ударов по столице уже известно, что часть города осталась без света.

Во время ночного удара пострадала и Киевская область. Страна-агрессорка Россия атаковала Броварской и Фастовский районы. Там зафиксированы серьезные разрушения.

О персоне: Виталий Кличко

Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года. Глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу в версии WBC, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Киева новости Украины ракетный удар атака дронов Ракетная атака на Украину
Меняет историю России - историк раскрыл истинное значение слова "Кремль"

Меняет историю России - историк раскрыл истинное значение слова "Кремль"

Китайский гороскоп на сегодня 29 ноября: Быкам - стресс, Змеям - ссоры

Китайский гороскоп на сегодня 29 ноября: Быкам - стресс, Змеям - ссоры

Евро и доллар резко взлетел: новый курс валют на 1 декабря

Евро и доллар резко взлетел: новый курс валют на 1 декабря

Стоит копейки: аптечное средство оживит все пожелтевшие и засохшие цветы

Стоит копейки: аптечное средство оживит все пожелтевшие и засохшие цветы

"Брось Тараса": участница "Холостяка" раскрыла, почему девушки уходят от Цимбалюка

"Брось Тараса": участница "Холостяка" раскрыла, почему девушки уходят от Цимбалюка

