"Я его выбрала": Джамала раскрыла, как ее обидел MELOVIN

Украинская артистка и музыкальная продюсерка Национального отбора на Евровидение-2026 Джамала призналась, что держит обиду на певца MELOVIN. В эфире программы "Ранок у великому місті" исполнительница раскрыла детали их конфликта.
Ранее MELOVIN заявил, что прошел в лонглист Нацотбора, но отказался от участия в конкурсе в пользу исполнителя Khayat. По его словам, Джамала лично позвонила ему и сообщила о том, что выбрала его песню.
Джамала подтвердила факт звонка певцу, однако рассказала свою версию событий. По словам музыкальной продюсерки Нацотбора, MELOVIN отказался от участия в конкурсе по несерьезной причине — у него был запланирован концерт. Такой подход оскорбил певицу.
"Я написала ему, что я обиделась на него. Я действительно ему позвонила, я действительно его выбрала, но он сказал, что у него там что-то — концерт или что-то там... Это не такая история, которой вот так можно распоряжаться! 500 заявок, а ты берешь в последний момент и говоришь, что сори, у меня концерт", — возмутилась Джамала.
Национальный отбор на Евровидение-2026 — кто примет участие
Ранее был оглашен список участников Нацотбора, которым предстоит побороться за право представлять Украину на Евровидении. В список вошли как новые имена, так и опытные певцы:
Jerry Heil
LAUD
LELÉKA
MOLODI
Monokate
Mr. Vel
The Elliens
Valeriya Force
ЩукаРиба
О персоне: Джамала
Джамала (настоящее имя — Суса́на Али́мовна Джамаладинова) - украинская певица и актриса, народная артистка Украины (2016). Победительница конкурса песни "Евровидение-2016" с композицией "1944", сообщает "Википедия".
