Историческая загадка: почему Волынскую область не назвали Луцкой

Вы узнаете:
- Почему Волынскую область не назвали Луцкой
- Как возникло название Волынь
Многие, наверное, задумывались, почему область Волынская, а город - областной центр - Луцк. Оказывается, все очень просто. Дело кроется в исторических, культурных и географических особенностях.
Главред узнал, что название Волынь происходит с 11 века от древнего города Велинь, который был уничтожен. Об этом сообщили в Центре исследования и возрождения Волыни.
Уже в ХIV веке произошло укрепление позиций Луцка как столицы Волынской земли и тесно связано с княжением здесь Любарта (в крещении - Дмитрия) Гедиминовича.
Вот так Луцк стал центром Волынской области, точнее сначала Волынского воеводства, затем Волынской губернии и в 1939 году Волынской области, существующей до сих пор.
Почему областной центр Волынской области называется Луцком
В XI-XII веках, когда Луцк был важным укреплением и центром Волынского княжества, его называли Лучск, или Луческ и только в Литовскую эпоху город назвали Луцк. Об этом рассказал Евгений Сальников в рамках проекта "История украинских земель".
При этом точное происхождение названия до сих пор не установлено, но есть три самые распространенные версии:
- Вероятно, название происходит от древнего названия реки Стырь или ее притока.
- Предполагают, что название связано с географией местности: луговые земли, низины.
- По некоторым источникам, название могло происходить от имени легендарного князя или вождя Луки.
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Что такое Центр исследования и возрождения Волыни?
Центр исследования и возрождения Волыни - это негосударственная организация, задачей которой является целостное изучение исторического и культурного наследия исторической Волыни.
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