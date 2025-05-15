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Историческая загадка: почему Волынскую область не назвали Луцкой

Анна Косик
15 мая 2025, 11:06
84
Казалось бы, логичнее было бы назвать Волынскую область Луцкой, как, например, Киевская область с центром в Киеве, но не все так просто.
Волынская область
Почему город Луцк и Волынская область получили такие названия / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

Вы узнаете:

  • Почему Волынскую область не назвали Луцкой
  • Как возникло название Волынь

Многие, наверное, задумывались, почему область Волынская, а город - областной центр - Луцк. Оказывается, все очень просто. Дело кроется в исторических, культурных и географических особенностях.

Главред узнал, что название Волынь происходит с 11 века от древнего города Велинь, который был уничтожен. Об этом сообщили в Центре исследования и возрождения Волыни.

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Уже в ХIV веке произошло укрепление позиций Луцка как столицы Волынской земли и тесно связано с княжением здесь Любарта (в крещении - Дмитрия) Гедиминовича.

Вот так Луцк стал центром Волынской области, точнее сначала Волынского воеводства, затем Волынской губернии и в 1939 году Волынской области, существующей до сих пор.

Почему областной центр Волынской области называется Луцком

В XI-XII веках, когда Луцк был важным укреплением и центром Волынского княжества, его называли Лучск, или Луческ и только в Литовскую эпоху город назвали Луцк. Об этом рассказал Евгений Сальников в рамках проекта "История украинских земель".

При этом точное происхождение названия до сих пор не установлено, но есть три самые распространенные версии:

  • Вероятно, название происходит от древнего названия реки Стырь или ее притока.
  • Предполагают, что название связано с географией местности: луговые земли, низины.
  • По некоторым источникам, название могло происходить от имени легендарного князя или вождя Луки.

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Что такое Центр исследования и возрождения Волыни?

Центр исследования и возрождения Волыни - это негосударственная организация, задачей которой является целостное изучение исторического и культурного наследия исторической Волыни.

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