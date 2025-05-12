Звягель вернулся к своим корням: как менялось название города на протяжении веков

После 200 лет смены названия Звягель восстановил свое историческое наследие.

https://glavred.info/culture/zvyagel-vernulsya-k-svoim-kornyam-kak-menyalos-nazvanie-goroda-na-protyazhenii-vekov-10664132.html Ссылка скопирована

Город Звягель изменил свое название несколько раз / Коллаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

Как менялось название города на протяжении веков и почему это важно для местных

Что стоит за решением вернуть историческое название Звягеля

Главред решил разобраться, как на самом деле менялась история названия города Звягель (бывший Новоград-Волынский) и какое значение эти изменения имеют для истории города.

Историческое название города - Возвягель, первое упоминание о нем датировано 1256 годом. Во времена Великого княжества Литовского город носил название "Звягель" или "Звягиль".

В 1507 году князь Константин Острожский получил разрешение на строительство замка и основание города, который в дальнейшем стал важным административным и культурным центром.

Вам также может быть интересно: Житомир - город воеводы и ржи: что скрывает название города

По мнению экспертов, в период пребывания Звягеля под контролем Речи Посполитой город претерпел определенные изменения в названии из-за перевода латиницей на польский язык, что стало известным как Звягель.

. Известный князь Константин Острожский также прославился борьбой с Московией, и в его честь была названа одна из бригад Вооруженных сил Украины.

В 1795 году, после вхождения города в состав Российской империи, указом императрицы Екатерины II город сменил название на Новоград-Волынский и стал центром Волынской губернии. Это название оставалось неизменным до оккупации города солдатами Вермахта во время Второй мировой войны.

В 1941-1944 годах город вернул свое историческое название - Звягель. После освобождения города советскими войсками снова было восстановлено предыдущее название - Новоград-Волынский, которое оставалось до ноября 2022 года.

Сейчас, спустя более 200 лет, город снова носит свое историческое название Звягель, что было подтверждено в видео на канале "My Homeland". Это свидетельствует о глубоком стремлении к восстановлению исторического наследия и сохранения культурной идентичности города.

Вас может заинтересовать

My Homeland - что это за ресурс? YouTube-канал "My Homeland" - это украиноязычный проект, посвященный истории развития города Житомир. На канале публикуются видео, рассказывающие о неизвестных и интересных фактах со времен основания города до наших дней.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред