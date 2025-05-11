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Самые известные фамилии Украины - откуда они происходят: учитель дала интересный ответ

Алёна Воронина
11 мая 2025, 05:10
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Не все догадываются, что очень много фамилий имеют происхождение от профессий. Учитель сказала, от каких профессий пошли самые известные фамилии Украины.
Коваль, Светлана Чернышева
Откуда происходят самые известные фамилии Украины/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин с видео

Вы узнаете:

  • Как образовались самые известные фамилии Украины
  • От каких профессий произошли три самые известные фамилии нашей страны

Каждая украинская фамилия имеет свою давнюю историю. Но не все догадываются, что очень много фамилий происходят от названий профессий.

В частности, такое же происхождение имеют и три самых известных в нашем государстве фамилии. Об этом рассказала учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української".

"Не знаете, откуда происходит ваша фамилия? Не можете найти ее корни? Тогда это видео для вас. Когда только зарождалась промышленность на территории современной Украины, люди, которые имели профессию, брали ее название, и она становилась фамилией и переходила к потомкам. Например, фамилия "Гамерник" - это зарождение металлургической промышленности, а "Рудник" связано с добычей руды", - пояснила учитель.

"Гутник" - от людей, которые работали на заводе по изготовлению стекла. "Угляр, Столяр, Будник" образованы благодаря популярному промыслу эксплуатации лесов.

"Популярной была кожевенная промышленность - "Кожем'як" и "Гарбар". А те, кто изготавливали ковры - "Килімники" и "Коберники". Топ-3 украинских фамилий: "Шевченко, Мельник, Коваленко", а дальше идут "Бондаренко, Ткаченко, Бойко, Кравченко, Ковальчук", - рассказала Чернышева.

Смотрите видео о том, откуда происходят самые известные фамилии Украины:

Ранее Главред рассказывал, как сказать "на цыпочках" на украинском - учительница дала ответ. Не всем известно, как именно правильно перевести такое словосочетание.

Также ранее мы рассказывали, как сказать на украинском "располагать к себе" - есть несколько вариантов. Не все знают, как правильно перевести на украинский это распространенное выражение.

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Кто такая Светлана Чернышева?

Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube.

По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.

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украинский язык Светлана Чернышева
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