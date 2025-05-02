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Как сказать "на цыпочках" на украинском: учитель дала ответ

Алёна Воронина
2 мая 2025, 04:45
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Не всем известно, как именно правильно перевести такое словосочетание.
Ноги, Светлана Чернышева
Как сказать "на цыпочках" на украинском/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Вы узнаете:

  • Как сказать "на цыпочках" на украинском языке
  • Как перевести на украинский слова "трусцой", "вразвалочку", "на корточках"

В украинский язык нередко прокрадывается суржик - его можно услышать в разговорах с родными и знакомыми, от случайных прохожих, или и мы сами можем, сами того не зная, время от времени произносить такие слова.

Учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української" рассказала, как избегать суржика и как правильно перевести на украинский язык ряд слов, касающихся спорта.

"Этот словарик будет интересен всем, кто занимается спортом: "трусцой" - "підтюпцем", "вразвалочку" - "перевальцем", "на цыпочках" - "навшпиньки", "на корточках" - "навпочіпки", "на четвереньках" - "рачки, навкарачки, рачкувати". А вы употребляете эти слова или используете какие-то другие?", - отметила Чернышева.

Смотрите видео о том, как сказать "на цыпочках" на украинском:

Ранее Главред рассказывал, почему нельзя говорить "Саша", "Юра", "Діма" - как правильно называть людей с такими именами. На самом деле имена "Олександр", "Юрій" и "Дмитро" в украинском языке сокращаются по другому.

Напомним, какие топ-5 самых распространенных фамилий в Украине - стал известен список. Фамилию, которая попала на первое место в этом списке, носят 155 тысяч человек в Украине.

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Кто такая Светлана Чернышева?

Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube.

По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.

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украинский язык Светлана Чернышева
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