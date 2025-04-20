Почему неправильно говорить "поліцейський": учитель указала на серьезную ошибку

Вместо этого слова следует употреблять другое, которое является правильным.

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Почему неправильно говорить "поліцейський"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Вы узнаете:

Почему неправильно говорить "поліцейський"

Какое слово правильно использовать

Большинство людей привыкли использовать слово "поліцейський". Однако на самом деле так говорить неправильно - стоит использовать другое слово.

Учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української" объяснила, какой ошибки стоит избегать.

"Такое известное всем нам слово "поліцейський" мы употребляем неправильно. Ни обычные украинцы, ни журналисты. Почему? Мы употребляем слово "поліцейський" в двух случаях. Когда "поліцейський" это прилагательное ("какой?") - "поліцейський архів". И если это существительное - "поліцейський спіймав злочинця" (кто? - "поліцейський"). Так вот, филологи-языковеды советуют употреблять правильные слова - "поліційний архів", а "злочинця спіймав поліціянт", - пояснила учитель.

Смотрите видео о том, почему неправильно говорить "поліцейський":

Как рассказывал Главред, учительница украинского объяснила, что такое "окраєць" и "скиба". Оба слова относятся к хлебу, но не все знают, что на самом деле означают такие термины.

Также ранее учитель объяснила, как правильно говорить - "взаємно" или "навзаєм". На самом деле не все догадываются, какое из этих слов говорить правильно.

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Кто такая Светлана Чернышева? Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube. По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.

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