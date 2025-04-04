Как правильно - "взаємно" или "навзаєм": учитель удивила ответом

На самом деле не все догадываются, какое из этих слов говорить правильно.

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Как правильно - "взаємно" или "навзаєм"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Вы узнаете:

Как правильно говори ть - "взаємно" или "навзаєм"

Какой ошибки стоит избегать

Когда мы в ответ на какие-то приятные пожелания хотим пожелать того же самого другому человеку, то можем употреблять одно из двух слов - "взаємно" или "навзаєм". Однако часто может возникать вопрос, какое из этих слов правильно использовать.

Учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української" рассказала, является ли неправильным какое-то из этих слов.

Она отметила, что нередко люди считают, что в украинском языке нет слова "взаємно" и нужно говорить "навзаєм".

Однако, по ее словам, правильно употреблять оба слова.

"Взаємно" - это украинское слово правильное. А "навзаєм" - это также украинское слово, но диалектное. Использовать можно и то, и другое", - отметила учитель.

Смотрите видео о том, как правильно - "взаємно" или "навзаєм":

Как ранее сообщал Главред, Ольга Багний объяснила, как правильно говорить - "оранжевий" или "помаранчевий". На самом деле не все догадываются о важном нюансе в употреблении этих слов.

Также ранее учительница украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева объяснила, почему нужно говорить "Миколович" и "Миколівна". На самом деле если отца зовут "Микола", на детей неправильно говорить "Миколайовичі".

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Кто такая Светлана Чернышева? Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube. По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.

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