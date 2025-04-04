Как правильно - "взаємно" или "навзаєм": учитель удивила ответом

Вы узнаете:
- Как правильно говорить - "взаємно" или "навзаєм"
- Какой ошибки стоит избегать
Когда мы в ответ на какие-то приятные пожелания хотим пожелать того же самого другому человеку, то можем употреблять одно из двух слов - "взаємно" или "навзаєм". Однако часто может возникать вопрос, какое из этих слов правильно использовать.
Учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української" рассказала, является ли неправильным какое-то из этих слов.
Она отметила, что нередко люди считают, что в украинском языке нет слова "взаємно" и нужно говорить "навзаєм".
Однако, по ее словам, правильно употреблять оба слова.
"Взаємно" - это украинское слово правильное. А "навзаєм" - это также украинское слово, но диалектное. Использовать можно и то, и другое", - отметила учитель.
Смотрите видео о том, как правильно - "взаємно" или "навзаєм":
Как ранее сообщал Главред, Ольга Багний объяснила, как правильно говорить - "оранжевий" или "помаранчевий". На самом деле не все догадываются о важном нюансе в употреблении этих слов.
Также ранее учительница украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева объяснила, почему нужно говорить "Миколович" и "Миколівна". На самом деле если отца зовут "Микола", на детей неправильно говорить "Миколайовичі".
Вас также может заинтересовать:
- Где 88 среди 89: надо иметь острое зрение, как у орла, чтобы найти спрятанное число
- Чем отличаются 2 девушки: только гений головоломок угадает за 19 секунд
- Надо найти 3 отличия между собаками: самая лучшая загадка на проверку внимательности
Кто такая Светлана Чернышева?
Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube.
По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред