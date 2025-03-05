Почему нужно говорить "Миколович" и "Миколівна": учительница ошарашила ответом

На самом деле если отца зовут "Микола", на детей неправильно говорить "Миколайовичі".

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Почему нужно говорить "Миколович" и "Миколівна"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

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Как правильно формулировать отчество от имен Микола и Миколай

Почему к детям "Миколи" надо обращаться "Миколович" и "Миколівна"

Обычно можно услышать, как на детей "Миколи" и "Миколая" говорят отчество "Миколайович" и "Миколаївна". Однако на самом деле так говорить можно только на детей "Миколая", но не "Миколи".

Об этом рассказала учительница украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учительница украинского".

"Ваш папа "Микола", а вы "Миколайович" или "Миколаївна"? Это неправильно. Отчества образуются добавлением к основе суффиксов "-ович" (мужской род) или "-івн(а)" (женский род). То есть если "Микола" - то "Микол+ович" и "Микол+івн(а)". "Миколович" и "Миколівна" - от "Микола", - объяснила она.

А вот если папа "Миколай", то "Миколай+ович" будет "Миколайович", "Миколай+івна" будет "Миколаївна".

Смотрите видео о том, почему нужно говорить "Миколович" и "Миколівна":

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Кто такая Светлана Чернышева? Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube. По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.

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