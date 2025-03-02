Что означает выражение "валяти Шольца": значение фразеологизма объяснят не все

Вы узнаете:
- Что означает выражение "валяти Шольца"
- В каких случаях его используют
В Германии недавно состоялись выборы, и теперь у этой страны будет новый канцлер. А вот пребывание в должности бывшего канцлера Олафа Шольца и его решения вызвали появление в украинском языке нового фразеологизма, который звучит так - "валяти Шольца".
Ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний объяснила, что означает это словосочетание и в каких случаях его используют.
"Недавно в Германии состоялись выборы. Олаф Шольц больше не будет канцлером этой страны. Но его мы запомним надолго, потому что благодаря нерешительной политике Олафа в украинском языке появился неофразеологизм. Он звучит так - "валяти Шольца". "Валяти Шольца" означает "быть нерешительными", - отметила Багний.
Смотрите видео с объяснением, что означает выражение "валяти Шольца":
@sametak1064 Что такое "валять Шольца"? #правильноукраїнською#фразеологизмы#мова#українськамова#українськийтікток♬ original sound - Правильно українською
Как ранее сообщал Главред, ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний объяснила, почему нельзя говорить "пасмурна погода". На самом деле использовать такое выражение не стоит, ведь в украинском языке нет слова "пасмурная".
Также ранее Багний объяснила, как сказать "вопрос на засыпку" на украинском. Не всем известно, как правильно перевести эту распространенную фразу на украинский язык.
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Кто такая Ольга Багний?
Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.
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