Что означает выражение "валяти Шольца": значение фразеологизма объяснят не все

Вследствие пребывания Шольца на посту канцлера Германии в украинском языке появилось новое крылатое выражение.

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Что означает выражение "валяти Шольца"/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, скрин

Вы узнаете:

Что означает выражение "валяти Шольца"

В каких случаях его используют

В Германии недавно состоялись выборы, и теперь у этой страны будет новый канцлер. А вот пребывание в должности бывшего канцлера Олафа Шольца и его решения вызвали появление в украинском языке нового фразеологизма, который звучит так - "валяти Шольца".

Ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний объяснила, что означает это словосочетание и в каких случаях его используют.

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"Недавно в Германии состоялись выборы. Олаф Шольц больше не будет канцлером этой страны. Но его мы запомним надолго, потому что благодаря нерешительной политике Олафа в украинском языке появился неофразеологизм. Он звучит так - "валяти Шольца". "Валяти Шольца" означает "быть нерешительными", - отметила Багний.

Смотрите видео с объяснением, что означает выражение "валяти Шольца":

Как ранее сообщал Главред, ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний объяснила, почему нельзя говорить "пасмурна погода". На самом деле использовать такое выражение не стоит, ведь в украинском языке нет слова "пасмурная".

Также ранее Багний объяснила, как сказать "вопрос на засыпку" на украинском. Не всем известно, как правильно перевести эту распространенную фразу на украинский язык.

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Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

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