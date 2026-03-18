В Харькове срочно объявили I уровень опасности: какая погода будет в городе

Водителей и пешеходов Харькова призвали быть внимательными и осторожными.

В Харькове срочно объявили I уровень опасности

В Харькове сегодня утром, 18 марта, объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях объявлено и для жителей Харьковской области.

"В ближайшие часы 18 марта с сохранением в течение дня по городу и области ожидается туман, видимость 200-500 метров", - прогнозируют синоптики.

Они призвали водителей и пешеходов быть внимательными и осторожными.

Из-за тумана в Харьковской области введен I уровень опасности, желтый.

Погода в Харькове

В четверг, 18 марта, в Харьковской области ожидается облачная погода с небольшими осадками по области. Ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от 4° тепла до 1° мороза, днем составит 2-7° тепла. В городе также пройдут небольшие осадки, а воздух днем максимально прогреется до 3-5° тепла.

19 марта сохранится облачная погода, местами пройдут небольшие осадки. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Ночью температура составит от 4° тепла до 1° мороза, днем повысится до 4-9° тепла.

20 марта будет облачно: ночью местами возможны небольшие осадки, днем существенных осадков не предвидится. Ветер останется 5-10 м/с. Температура воздуха ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 7-12° тепла.

Как прогнозирует сайт Sinoptik, 18 марта погода в Харькове будет облачной.

"С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без осадков", - говорится в сообщении.

Ветер северо-восточный, 2, 1 м/с.

Температура воздуха днем 18 марта будет +5° ... +6°.

19 марта погода в Харькове тоже будет облачной.

"Весь день в Харькове будет облачным. Практически весь день пройдет без осадков, только к вечеру может начаться дождь", - говорится в сообщении.

Ветер восточный, 2, 7 м/с.

Температура воздуха днем 18 марта будет +6° ... +8°.

Какой будет погода по регионам

Как писал Главред, 18 марта Житомирщина окажется под влиянием сухой и прохладной воздушной массы с северо-востока, что временно "заморозит" весеннее потепление. В Житомире ночные температуры будут балансировать на границе нуля — от +1 до -1 градуса. Днем воздух прогреется лишь до +6…+8°.

Погода в Тернопольской области в ближайшие два дня будет преимущественно облачной с прояснениями. Существенных осадков не прогнозируется.

В Ровенской области в период с 18 по 20 марта ожидается преимущественно сухая и относительно теплая погода. Синоптики сообщают, что существенных осадков не прогнозируется, а температурные показатели будут колебаться в пределах ранневесенних значений.

Погода в Одессе в апреле 2026 года будет преимущественно солнечной и теплой без значительных осадков. Синоптики прогнозируют постепенное повышение температуры — от мягкого весеннего тепла в начале месяца до почти летних показателей в конце апреля.

Об источнике: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии Харьковский региональный центр по гидрометеорологии (ХРЦГМ) является государственным учреждением, ответственным за метеорологические наблюдения и прогнозы в Харьковской области. Основной функцией Харьковского регионального центра по гидрометеорологии является составление официальных прогнозов погоды, штормовых предупреждений, мониторинг состояния атмосферного воздуха и гидрологической ситуации.

