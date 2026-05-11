Тепло возвращается на Днепропетровщину: насколько вырастет столбик термометра

Синоптики прогнозируют в Днепре и области спокойную погоду с переменной облачностью.

В Днепре прогнозируют мягкую погоду с дневным потеплением до +22 градусов

Кратко:

В Днепре 12 мая без осадков

Температура: +7…+24° по области, в Днепре до +22°

Южный ветер 7–12 м/с, погода стабильная

Во вторник, 12 мая , в Днепре и Днепропетровской области прогнозируется преимущественно спокойная весенняя погода без существенных осадков. В течение суток ожидается переменная облачность с периодическими прояснениями, а температурные показатели останутся комфортными для середины мая.

Как сообщает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии, в регионе сохранится южный ветер со скоростью 7–12 м/с, который местами может усиливать ощущение прохлады, особенно на открытых территориях. Осадков синоптики не прогнозируют.

Температура воздуха по области ночью составит +7…+12 градусов, днем повысится до +19…+24. В Днепре в ночное время ожидается +9…+11 градусов, а днем — в пределах +20…+22 градусов.

Синоптики отмечают, что погодные условия останутся стабильными, без резких изменений или опасных метеорологических явлений.

Погода в Днепре 12 мая / Фото: скриншот sinoptik

Какой будет погода в течение недели

Как писал главред, в Днепре ожидается переменная погода в течение недели: солнечные периоды будут чередоваться с затяжными дождями и грозами. Ночная температура воздуха составит около +13°C, тогда как днем воздух будет прогреваться до +24°C в самые теплые дни.

Как сообщал Главред, во вторник, 12 мая, погода на Львовщине будет определяться прохождением атмосферных фронтов, что принесет с собой опасные метеорологические явления. Ожидается значительное усиление ветра и грозы.

Кроме того, погода в Тернопольской области в ближайшие дни будет прохладной. Ожидаются дожди, грозы и сильные порывы ветра. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.

Также после длительного периода сухой и по-летнему теплой погоды в Черкасскую область вернулись дожди, грозы и умеренное похолодание.

Об источнике: Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии (Днепропетровский РЦГМ) — это государственная организация, осуществляющая метеорологические наблюдения, прогнозирование погоды и предупреждение об опасных метеорологических явлениях на территории Днепропетровской области (Украина). Центр входит в сеть региональных подразделений, подчиненных Украинскому гидрометеорологическому центру ГСЧС, и регулярно публикует данные о температуре, осадках, ветре и погодных рисках.

