Будет богатый урожай: как подготовить почву к посеву и чем удобрять

Все этапы в подготовке почвы весной очень важны. Все испортить может даже неправильная влажность.

Как подготовить почву к посеву

С приходом тепла можно начинать готовить почву к посеву. Если вы хотите получить богатый урожай, нужно придерживаться нескольких важных правил. Об этом вы можете прочитать в материале Главреда.

Подготовка почвы весной

Если вы ищете варианты, как подготовить грядки, то в первую очередь нужно дождаться подходящей влажности. Почва не должна быть слишком мокрой. Если земля комками липнет к лопате, нужно подождать еще. Также необходимо убрать мусор и остатки растений.

После этого необходимо разрыхлить землю. Нужно перекопать или прорыхлить на глубину 15-20 см.

Удобрение почвы весной

Для одобрения почвы подойдет:

компост,

перегной,

перепревший навоз,

биогумус.

Вам понадобится 3-5 кг удобрения на 1 м². Также можно добавлять азотные удобрения для роста зелени, комплексные NPK-смеси.

Важным этапом является проверка кислотности. Для большинства овощей походит слабокислая или нейтральная почва - pH около 6–7. Если почва слишком кислая, можно добавить доломитовую муку или золу.

Подготовка грядок

Грядки должны быть немного приподнятыми. После перекопки и удобрений надо подождать 3-7 дней перед посадкой.

Для разных культур есть особенности:

под картофель — больше рыхления;

под томаты и перец — больше компоста;

под морковь — очень рыхлая почва без свежего навоза.

