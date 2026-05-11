Будет богатый урожай: как подготовить почву к посеву и чем удобрять

С приходом тепла можно начинать готовить почву к посеву. Если вы хотите получить богатый урожай, нужно придерживаться нескольких важных правил.
Подготовка почвы весной
Если вы ищете варианты, как подготовить грядки, то в первую очередь нужно дождаться подходящей влажности. Почва не должна быть слишком мокрой. Если земля комками липнет к лопате, нужно подождать еще. Также необходимо убрать мусор и остатки растений.
После этого необходимо разрыхлить землю. Нужно перекопать или прорыхлить на глубину 15-20 см.
Удобрение почвы весной
Для одобрения почвы подойдет:
- компост,
- перегной,
- перепревший навоз,
- биогумус.
Вам понадобится 3-5 кг удобрения на 1 м². Также можно добавлять азотные удобрения для роста зелени, комплексные NPK-смеси.
Важным этапом является проверка кислотности. Для большинства овощей походит слабокислая или нейтральная почва - pH около 6–7. Если почва слишком кислая, можно добавить доломитовую муку или золу.
Подготовка грядок
Грядки должны быть немного приподнятыми. После перекопки и удобрений надо подождать 3-7 дней перед посадкой.
Для разных культур есть особенности:
- под картофель — больше рыхления;
- под томаты и перец — больше компоста;
- под морковь — очень рыхлая почва без свежего навоза.
