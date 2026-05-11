Ни в коем случае не "будь здоров" — как правильно ответить на чихание на украинском

Обычная фраза "будь здоров" не только является калькой, но и имеет совершенно иное значение в украинском языке.

https://glavred.info/culture/ni-v-koem-sluchae-ne-bud-zdorov-kak-pravilno-otvetit-na-chihanie-na-ukrainskom-10763720.html Ссылка скопирована

Как правильно реагировать на чихание / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

Как правильно отвечать на чихание

Почему "будь здоров" считается неправильным

Как реагируют на чихание в других странах

Привычка желать здоровья чихающему человеку распространена во многих культурах мира. В Украине также существует устоявшаяся форма реакции на чихание, однако не все варианты одинаково правильны с точки зрения литературной нормы.

Главред узнал, как правильно ответить, когда кто-то чихнул.

видео дня

Какой вариант является правильным на украинском языке

Пользовательница Мария Мацкевич на платформе Stack Exchange объяснила, что корректной формой на украинском языке является пожелание "будь здоровий/здорова" (или "будьте здоровы" для обращения к нескольким лицам или в вежлительной форме). Именно оно соответствует нормам языка и выражает прямое пожелание крепкого здоровья человеку, который чихает.

Почему вариант "будь здоров" считается ошибкой

В повседневной жизни мы часто слышим сокращенное "будь здоров". Несмотря на большую популярность, специалисты отмечают, что эта форма не является лексически правильной для украинского языка. Она скорее является калькой или упрощенным разговорным вариантом, которого лучше избегать в грамотной речи.

Кроме того, в словаре украинского языка (СУМ) указано, что фраза "Будь здоров!" ("Будь здоров, Будьте здоровы!") — это на самом деле не пожелание при чихании, а вежливая форма прощания.

Смотрите видео о том, что чаще всего вызывает чихание:

Как можно ответить, когда человек чихает

"Будь здоровий / будьте здорові" — это самая точная и нормативная форма именно в ответ на чихание. Она означает прямое пожелание здоровья человеку, который чихнул.

Как в других странах реагируют на чихание

Традиция желать здоровья имеет давние корни. Существует поверье о том, что во время чихания душа может на мгновение покинуть тело или, наоборот, человек избавляется от злых духов.

В англоязычных странах говорят "Bless you" или "God bless you", в Германии — "Gesundheit", что буквально означает "здоровье".

У французов есть поэтическая градация в ответ на чихание. На первое чихание говорят "À tes souhaits" (пусть сбудутся твои желания), на второе — "À tes amours" (любовь тебе), а на третье чихание — "À ta santé" (на здоровье).

В Японии и Корее желать ничего не принято, а сам чихавший должен извиниться.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: Stack Exchange Stack Exchange — это сеть веб-сайтов с вопросами и ответами (Q&A) на темы из различных областей, каждый из которых охватывает определенную тему, где вопросы, ответы и пользователи подлежат процессу награждения репутацией.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред