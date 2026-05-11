Путин намекнул на завершение войны: в ISW раскрыли, на кого нацелены подобные заявления

Главное из новости:
- Путин имитирует "завершение" войны
- ISW фиксирует максималистские цели Кремля
- Риторика направлена на внутреннюю аудиторию
Российский диктатор Владимир Путин снова попытался создать иллюзию "близкого завершения" войны, хотя его собственные заявления и действия Кремля свидетельствуют об обратном. На это обратили внимание аналитики Института изучения войны, которые проанализировали риторику российского лидера после пресс-конференции 9 мая.
Во время общения с журналистами Путин, отвечая на вопрос о возможном участии Запада в украинских ударах по территории РФ, заявил, что "этот вопрос подходит к концу". Российские государственные СМИ сразу подали эту фразу так, будто речь идет о завершении войны, хотя сам Путин не озвучил никаких сигналов о готовности прекратить агрессию.
Аналитики отмечают, что реальные месседжи Кремля — противоположные. Путин объяснил отсутствие техники на параде тем, что войска якобы должны "сосредоточиться на окончательном разгроме Украины". Это, по оценке ISW, демонстрирует неизменность максималистских целей Москвы — от капитуляции украинского правительства до полного подчинения страны.
Кроме того, Путин повторил свое требование проводить любые переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским исключительно в Москве, фактически отвергая возможность встречи на нейтральной территории.
В ISW считают, что такая риторика направлена прежде всего на внутреннюю аудиторию.
"Вероятно, Кремль играет на чувствах своей внутренней аудитории, которая все больше ощущает последствия более чем четырехлетней войны и неспособности России отражать украинские удары на большие расстояния", — подчеркивают аналитики.
На какие города нацелено новое наступление РФ — мнение эксперта
Военный эксперт Олег Жданов считает, что Украина вступает в летний период с пониманием: несмотря на значительные потери и неудачу весеннего наступления, Россия не отказывается от попыток расширения боевых действий.
По его оценке, наиболее напряженной остается ситуация в Донецкой области. В частности, на Краматорско-Славянском, Покровском и Константиновском направлениях РФ может пытаться прорвать украинскую оборону. Отдельные риски также сохраняются на Запорожском направлении, особенно в районе Гуляйполя.
Жданов подчеркивает, что Россия уже активно задействует значительную часть своих резервов, однако сохраняет потенциал примерно в 700 тысяч военных, что позволяет ей продолжать давление сразу на нескольких участках фронта. В то же время, по его мнению, достижение стратегического прорыва для российских войск остается крайне сложной задачей.
Перемирие между РФ и Украиной — последние новости
Как писал Главред, вечером 8 мая президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности о трехдневном перемирии между Украиной и Россией с 9 по 11 мая и обмене пленными в формате "1000 на 1000". По его словам, инициатива была предложена им лично, и обе стороны согласились на прекращение огня.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил участие в переговорном процессе при посредничестве США и подчеркнул приоритет освобождения украинских военнопленных.
Дональд Трамп считает, что перемирие между Россией и Украиной может продлиться и после 11 мая.
"Возможно. Было бы хорошо. Я бы хотел, чтобы это прекратилось. Россия и Украина — это худшее, что произошло со времен Второй мировой войны с точки зрения человеческих потерь. 25 000 молодых солдат ежемесячно. Это безумие. Так что вполне может быть", — сказал он.
10 мая Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Россия снова нарушила перемирие. С начала суток оккупанты 60 раз атаковали позиции Сил обороны.
Об источнике: Институт изучения войны (ISW)
Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.
В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, вражеских угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.
