Стала известна дата визита Трампа в Китай: что будут обсуждать лидеры США и КНР

Переговоры Трампа и Си затронут Иран, Россию и торговый конфликт стран.

Трамп и Си обсудят Иран и редкоземельные металлы

Ключевые факты:

Трамп посетит Китай с госвизитом 13-15 мая

Главные темы — Иран, торговля и поддержка РФ

США хотят давить на Пекин из-за нефти Ирана

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп совершит государственный визит в Китай 13-15 мая. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел КНР.

В кратком сообщении отмечается, что Трамп совершит визит по приглашению лидера Китая Си Цзиньпина.

Визит, по данным китайского ведомства, продлится с 13 по 15 мая.

Официальное подтверждение со стороны Пекина поступило утром 11 мая. Ранее Белый дом сообщал, что открытая церемония и переговоры состоятся в четверг, а визит завершится в пятницу

В марте Трамп заявлял, что США попросили отложить запланированную встречу с лидером Китая Си Цзиньпином в Пекине "примерно на месяц" из-за войны с Ираном.

Что будут обсуждать Трамп и Си Цзиньпин

Издание Al Jazeera сообщает, что основные переговоры намечены на 14 мая, а завершение визита ожидается в пятницу. Также отмечается, что позже в этом году Китай должен совершить соответствующий визит в США.

Среди ключевых тем переговоров — ситуация вокруг Ирана, закупка Китаем иранской нефти и торговые отношения между странами. Вашингтон обвиняет Пекин в косвенном финансировании Ирана из-за масштабных закупок энергоресурсов.

"Иран — крупнейший государственный спонсор терроризма, а Китай покупает 90% их энергии — и таким образом финансирует крупнейшего государственного спонсора терроризма", — заявил министр финансов Скотт Бессент.

По данным источников в администрации, Трамп может оказывать давление на Китай по закупке иранской нефти и поставке товаров двойного назначения в Тегеран. В Пекине, в свою очередь, отказываются признавать американские "односторонние" санкции против иранского нефтяного сектора.

Кроме иранского вопроса, стороны могут обсудить поддержку Китаем России, торговые споры и поставки редкоземельных металлов, критически важных для американской технологической промышленности.

Как ожидается, вопрос Тайваня не претерпит изменений — США не планируют пересматривать свою позицию.

Позиция Китая относительно войны в Украине

Последние заявления Трампа о войне в Украине

Как писал Главред, вечером 8 мая президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности о трехдневном перемирии между Украиной и Россией с 9 по 11 мая и обмене пленными в формате "1000 на 1000". По его словам, инициатива была предложена им лично, и обе стороны согласились на прекращение огня.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил участие в переговорном процессе при посредничестве США и подчеркнул приоритет освобождения украинских военнопленных.

Дональд Трамп считает, что перемирие между Россией и Украиной может продлиться и после 11 мая.

"Возможно. Было бы хорошо. Я бы хотел, чтобы это прекратилось. Россия и Украина — это худшее, что случилось со времен Второй мировой войны с точки зрения человеческих потерь. 25 000 молодых солдат ежемесячно. Это безумие. Так что вполне может быть", - сказал он.

Почему Китаю выгодно продолжение войны России против Украины: мнение эксперта

Военный эксперт, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенанта в отставке Игоря Романенко считает, что продолжение войны в Украине выгодно для Китая, ведь способствует поддержанию его экономики за счет производства вооружений и техники для России.

Он отмечает, что, несмотря на общее ухудшение экономической ситуации в КНР, боевые действия позволяют Пекину частично компенсировать потери благодаря военным поставкам. В то же время эксперт предупреждает, что уже в 2026 году Китай может столкнуться с ощутимыми экономическими проблемами.

"Европа не хочет торговать с Китаем, а этот рынок для него критически важен. Поэтому впереди у китайской экономики непростой период", - считает Романенко.

О персоне: Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

