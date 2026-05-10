Фицо передал Путину послание от Зеленского: как отреагировали в Кремле

По мнению словацкого лидера, глава Украины должен позвонить кремлевскому диктатору.

Фицо рассказал о реакции Путина на обращение Зеленского

Главное из новости:

Фицо передал Путину слова Зеленского о готовности к переговорам

Путин заявил, что для встречи Зеленский должен позвонить в Кремль

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что во время своего визита в Москву 9 мая передал кремлевскому диктатору Владимиру Путину информацию от Владимира Зеленского о готовности украинского президента к переговорам.

По словам словацкого лидера, Зеленский выразил эту позицию во время их личной встречи в Армении.

Фицо утверждает, что услышал от украинского президента прямую готовность к диалогу с Кремлем: "Он (президент Украины Владимир Зеленский — ред.) сказал мне в Армении, во время нашей личной встречи, что готов встретиться с Владимиром Путиным в любом формате". Именно эту информацию, по его словам, он и передал российскому диктатору во время перелета из Москвы.

Словацкий премьер также озвучил реакцию Путина:

"Если украинский президент заинтересован во встрече, он должен связаться со своим российским коллегой по телефону".

Фицо добавил, что российский лидер якобы не возражает против личного контакта.

Премьер Словакии положительно оценил и продление режима прекращения огня до 11 мая, заявив, что это "даст пространство необходимому" — "дипломатическим усилиям, диалогу, переговорам, которые в тысячу раз полезнее, чем взаимное убийство".

В то же время Фицо вновь выступил против "нового железного занавеса" между ЕС и Россией и заявил о поддержке "стандартных, дружеских и взаимовыгодных отношений" с Кремлем.

В Москве же информацию словацкого премьера подали осторожнее. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что отдельного послания от Зеленского якобы не было, а Фицо лишь пересказал содержание их разговора. Однако сам Путин позже фактически подтвердил слова Фицо: "Особого послания от Зеленского не было, я еще раз услышал, что Зеленский готов провести личную встречу. Мы никогда не отказывались от этого. Тот, кто хочет встретиться — пусть и приезжает в Москву".

Путин также допустил возможность встречи в третьей стране, но только после достижения "окончательных договоренностей".

Когда откроется новое "окно" для переговоров — мнение эксперта

Как писал Главред, Украина через международные каналы ищет возможности для переговоров со страной-агрессором Россией и с помощью посредников расширяет дипломатические контакты. В то же время, по словам главы Центра анализа и стратегий Игоря Чаленко, ключевое влияние на переговорные позиции с РФ оказывают именно Силы обороны Украины.

Он также отметил, что если в ближайшее время Киев и Москва не перейдут к реальному переговорному процессу, то следующая возможность для этого может появиться только после завершения весенне-летней наступательной кампании российских войск.

"Это дополнительное окно возможностей осенью, когда, вероятно, Трамп может принять более активное участие перед выборами в Конгресс. Если этого не произойдет, то это переход в очень сложную зиму, и тогда переговоры, вероятно, сдвинутся уже на весну следующего года", — отметил Чаленко в эфире Espreso.

Война РФ против Украины — что известно о ходе мирных переговоров

Напомним, как ранее сообщал Главред, во время общения с российскими пропагандистами помощник диктатора РФ Юрий Ушаков фактически проговорился о настоящих намерениях страны-агрессора России относительно войны против Украины и мирных переговоров. На это обратил внимание спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты могут прекратить участие в трехстороннем переговорном формате по Украине, если процесс и в дальнейшем будет оставаться безрезультатным.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что представители американского президента планируют приехать в Киев, график визитов на весенне-летний период уже согласован.

О личности: Роберт Фицо Роберт Фицо (словац. Robert Fico; род. 15 сентября 1964, Топольчаны, Чехословакия) — словацкий пророссийский политик, популист, член Национального совета Словацкой Республики. В четвертый раз занимает пост премьер-министра Словакии, председатель левой политической партии "Курс — социальная демократия", пишет Википедия. В своей предыдущей политической карьере Роберт Фицо был членом Коммунистической партии Чехословакии и Партии демократических левых. Партия Фицо "Курс — социальная демократия" набрала наибольшее количество голосов на парламентских выборах 2023 года — 22,95 % голосов — и получила 42 места. Фицо пообещал полностью прекратить отправку военной помощи Украине в российско-украинской войне и начать мирные переговоры.

