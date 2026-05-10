Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

Фицо передал Путину послание от Зеленского: как отреагировали в Кремле

Дарья Пшеничник
10 мая 2026, 12:11
google news Подпишитесь
на нас в Google
По мнению словацкого лидера, глава Украины должен позвонить кремлевскому диктатору.
Фицо передал Путину послание от Зеленского: как отреагировали в Кремле
Фицо рассказал о реакции Путина на обращение Зеленского / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Главное из новости:

  • Фицо передал Путину слова Зеленского о готовности к переговорам
  • Путин заявил, что для встречи Зеленский должен позвонить в Кремль

видео дня

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что во время своего визита в Москву 9 мая передал кремлевскому диктатору Владимиру Путину информацию от Владимира Зеленского о готовности украинского президента к переговорам.

По словам словацкого лидера, Зеленский выразил эту позицию во время их личной встречи в Армении.

Фицо утверждает, что услышал от украинского президента прямую готовность к диалогу с Кремлем: "Он (президент Украины Владимир Зеленский — ред.) сказал мне в Армении, во время нашей личной встречи, что готов встретиться с Владимиром Путиным в любом формате". Именно эту информацию, по его словам, он и передал российскому диктатору во время перелета из Москвы.

Словацкий премьер также озвучил реакцию Путина:

"Если украинский президент заинтересован во встрече, он должен связаться со своим российским коллегой по телефону".

Фицо добавил, что российский лидер якобы не возражает против личного контакта.

Премьер Словакии положительно оценил и продление режима прекращения огня до 11 мая, заявив, что это "даст пространство необходимому" — "дипломатическим усилиям, диалогу, переговорам, которые в тысячу раз полезнее, чем взаимное убийство".

В то же время Фицо вновь выступил против "нового железного занавеса" между ЕС и Россией и заявил о поддержке "стандартных, дружеских и взаимовыгодных отношений" с Кремлем.

В Москве же информацию словацкого премьера подали осторожнее. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что отдельного послания от Зеленского якобы не было, а Фицо лишь пересказал содержание их разговора. Однако сам Путин позже фактически подтвердил слова Фицо: "Особого послания от Зеленского не было, я еще раз услышал, что Зеленский готов провести личную встречу. Мы никогда не отказывались от этого. Тот, кто хочет встретиться — пусть и приезжает в Москву".

Путин также допустил возможность встречи в третьей стране, но только после достижения "окончательных договоренностей".

Фицо передал Путину послание от Зеленского: как отреагировали в Кремле
Роберт Фицо / Инфографика: Главред ​

Когда откроется новое "окно" для переговоров — мнение эксперта

Как писал Главред, Украина через международные каналы ищет возможности для переговоров со страной-агрессором Россией и с помощью посредников расширяет дипломатические контакты. В то же время, по словам главы Центра анализа и стратегий Игоря Чаленко, ключевое влияние на переговорные позиции с РФ оказывают именно Силы обороны Украины.

Он также отметил, что если в ближайшее время Киев и Москва не перейдут к реальному переговорному процессу, то следующая возможность для этого может появиться только после завершения весенне-летней наступательной кампании российских войск.

"Это дополнительное окно возможностей осенью, когда, вероятно, Трамп может принять более активное участие перед выборами в Конгресс. Если этого не произойдет, то это переход в очень сложную зиму, и тогда переговоры, вероятно, сдвинутся уже на весну следующего года", — отметил Чаленко в эфире Espreso.

Война РФ против Украины — что известно о ходе мирных переговоров

Напомним, как ранее сообщал Главред, во время общения с российскими пропагандистами помощник диктатора РФ Юрий Ушаков фактически проговорился о настоящих намерениях страны-агрессора России относительно войны против Украины и мирных переговоров. На это обратил внимание спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты могут прекратить участие в трехстороннем переговорном формате по Украине, если процесс и в дальнейшем будет оставаться безрезультатным.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что представители американского президента планируют приехать в Киев, график визитов на весенне-летний период уже согласован.

Вас может заинтересовать:

О личности: Роберт Фицо

Роберт Фицо (словац. Robert Fico; род. 15 сентября 1964, Топольчаны, Чехословакия) — словацкий пророссийский политик, популист, член Национального совета Словацкой Республики. В четвертый раз занимает пост премьер-министра Словакии, председатель левой политической партии "Курс — социальная демократия", пишет Википедия.

В своей предыдущей политической карьере Роберт Фицо был членом Коммунистической партии Чехословакии и Партии демократических левых.

Партия Фицо "Курс — социальная демократия" набрала наибольшее количество голосов на парламентских выборах 2023 года — 22,95 % голосов — и получила 42 места. Фицо пообещал полностью прекратить отправку военной помощи Украине в российско-украинской войне и начать мирные переговоры.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине Владимир Путин война России и Украины мирные переговоры Роберт Фицо
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Фицо передал Путину послание от Зеленского: как отреагировали в Кремле

Фицо передал Путину послание от Зеленского: как отреагировали в Кремле

12:11Политика
Выпадет снег, а температура опустится до -2: Украину накроет волна холода

Выпадет снег, а температура опустится до -2: Украину накроет волна холода

11:53Синоптик
Дедлайн до 30 мая: россияне нацелились на новый город, в ВСУ оценили риски

Дедлайн до 30 мая: россияне нацелились на новый город, в ВСУ оценили риски

10:55Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Не только "будь ласка": как правильно ответить на "дякую" на украинском языке

Не только "будь ласка": как правильно ответить на "дякую" на украинском языке

Карта Deep State онлайн за 10 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Запасы заканчиваются: в Украине почти вдвое выросли цены на популярный овощ

Запасы заканчиваются: в Украине почти вдвое выросли цены на популярный овощ

Гороскоп на завтра, 11 мая: Овнам — неприятности, Рыбам — интересное событие

Гороскоп на завтра, 11 мая: Овнам — неприятности, Рыбам — интересное событие

5 вещей во дворе, которые работают как магнит для змей: большинство не догадывается

5 вещей во дворе, которые работают как магнит для змей: большинство не догадывается

Последние новости

12:58

Гороскоп на неделю с 11 по 17 мая: Близнецам — прибыль, а Рыбам — путешествие

12:51

С заправкой лучше не тянуть: какой реальный запас хода в автоВидео

12:22

"Мурашки по коже": появилось первое видео выступления LELEKA на Евровидении 2026Видео

12:11

Фицо передал Путину послание от Зеленского: как отреагировали в Кремле

12:10

"Это просто вымогательство": клиентам Ощадбанка по ошибке выставляют долги

Штрафные баллы для водителей: Алексей Белошицкий — о том, как и кого лишат водительских правШтрафные баллы для водителей: Алексей Белошицкий — о том, как и кого лишат водительских прав
11:53

Выпадет снег, а температура опустится до -2: Украину накроет волна холода

11:42

Кремль официально "переписал" карту Украины: вспомнили о границе, которой было 25 летВидео

11:15

Карта Deep State онлайн за 10 мая: что происходит на фронте (обновляется)

11:01

Китайский гороскоп на завтра, 11 мая: Свиньям - шанс, Крысам - уступки

Реклама
10:56

Неизвестные попытались напасть на здание ТЦК на Закарпатье: подробности инцидента

10:55

Дедлайн до 30 мая: россияне нацелились на новый город, в ВСУ оценили риски

10:46

Бедность из-за щедрости: какие продукты нельзя давать в долг соседям

10:04

"Парад Победы" вместо демонстрации силы выявил слабость РФ - The Telegraph

09:59

"Без масок": звезда "Мастер Шеф" показала настоящую Пугачеву

09:58

Турбулентность на валютном рынке: что будет с курсом доллара и евро с 11 мая

09:01

На фронте нет прогресса: в ISW раскрыли истинную цель "перемирия" РФ

08:54

"Я задыхалась": Глущенко призналась, почему не появилась на похоронах Поплавской

08:51

НАТО и Донбасс ни при чем: Путин придумай новую причину войны в Украине

08:10

В Кремле назревает борьба за власть: Денисенко о конфликте элит в РФмнение

07:55

Поставки для армии РФ сорваны: партизаны провели успешную диверсию в тылу

Реклама
07:45

"Любовь переросла в ненависть": Винник сообщил о предательстве близкого человека

05:12

5 вещей во дворе, которые работают как магнит для змей: большинство не догадывается

04:02

В Украине готовят новые правила для водителей — за что могут лишить прав

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки в магазине за 41 с

03:36

Как и где разные знаки зодиака выбирают друзей: неожиданные различия

02:33

Гороскоп на завтра, 11 мая: Овнам — неприятности, Рыбам — интересное событие

09 мая, суббота
23:55

РФ атаковала областной центр в разгар перемирия: среди пострадавших — дети

23:17

РФ готовила морскую операцию на 2026 год, но её сорвало одно событие — Флэш

22:33

Топ-сериал "Медведь" закрывается: названа дата выхода последнего сезонаВидео

21:46

Путин обвинил Украину в срыве обмена и выдвинул условие для встречи с Зеленским

21:43

"Кто-то живет обычной жизнью": депутаты хотят помочь ТЦК искать "уклонистов"

21:10

Запасы заканчиваются: в Украине почти вдвое выросли цены на популярный овощ

21:08

Венсан Кассель показал своего младшего сына от модели

20:37

Для пяти знаков зодиака следующая неделя станет самой счастливой в году - кто они

19:57

Секрет названия и выбор Мазепы: малоизвестные факты об истории древней Полтавы

19:55

49-летний сын 80-летней Шер пожаловался, что певица перестала его содержать

19:54

Путин не против переговоров и ждет звонка от Зеленского — что ответили в ОП

19:51

Признаки переувлажнения огорода: ошибки полива могут погубить урожай

19:10

Кремль обнажил Россию ради Москвы: Коваленко о подлинном смысле парада 9 маямнение

18:57

"Попытки оккупантов блокируются": в ВСУ сказали, как РФ использует "перемирие" на фронте

Реклама
18:52

Зеленский обратился к новому премьеру Венгрии Мадьяру после инаугурации — что он сказал

18:51

Не только "будь ласка": как правильно ответить на "дякую" на украинском языкеВидео

18:41

"Это было лучшее решение": садоводы делятся секретами борьбы с улитками

18:31

Древнее серебро: на заброшенной ферме нашли клад возрастом 1100 лет

18:24

Победительница Евровидения отказалась спеть в юбилейном шоу: что случилось

18:02

Остается ли химия на посуде после мытья: хозяек предупредили об опасностиВидео

17:52

Украинские штурмовики прорвали оборону РФ: подробности дерзкой операции

17:51

Ударит +5 и налетят грозовые дожди: Украину накрывает непогода

17:37

"Перемалывание живой силы": СМИ раскрыли колоссальные потери РФ на войне

17:34

Кто влюбляется с первого взгляда, а кто долго присматривается: как любят разные знаки зодиака

Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
Праздничное менюПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиСалаты
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЛьвоваНовости ЧеркассыНовости ДнепраНовости РовноНовости ТернополяНовости ЗапорожьяНовости ЖитомираНовости Одессы
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять