Мирные переговоры могут затянуться: эксперт озвучил неутешительный прогноз

Если сейчас не удастся воспользоваться окном возможностей, украинцев ждут тяжелые времена.

Украина работает над установлением мира не только дипломатическими средствами

Что сообщил Чаленко:

Украина расширяет дипломатические связи для переговоров с РФ

Мирные переговоры могут отложиться до 2027 года

По международным каналам Украина ищет возможности для переговоров со страной-агрессором Россией. Также через посредников Киев расширяет дипломатические контакты.

Однако, как сказал в рамках проекта "Украинский фокус. Утро" на Эспрессо глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, меняют переговорный баланс с РФ именно Силы обороны Украины.

Если в ближайшее время Киев и Москва не перейдут к реальным мирным переговорам, то Украине придется ждать следующего окна возможностей, которое откроется не раньше, чем после завершения весенне-летней наступательной кампании врага.

"Это дополнительное окно возможностей осенью, когда, вероятно, Трамп может принять более активное участие перед выборами в Конгресс. Если этого не произойдет, то это переход в очень сложную зиму, и тогда переговоры, вероятно, сдвинутся уже на весну следующего года", — отметил Чаленко.

Какие "козыри" получила Украина в переговорах

Главред писал, что, по словам специального представителя Государственного департамента США по вопросам Украины в 2017-2019 годах Курта Волкера, Украина способна наносить удары на большие расстояния по территории России, в частности по объектам нефтяного экспорта, которые критически важны для финансирования войны.

Поэтому сейчас складывается ситуация, которая все больше играет в пользу Украины. Волкер уверен: если эта тенденция сохранится, то она может создать условия, при которых Россия будет вынуждена согласиться на прекращение огня.

Мирные переговоры — последние новости

Напомним, Главред писал, что главный переговорщик Украины Рустем Умеров прибыл в Майами, чтобы перезапустить фактически замороженный переговорный процесс между Киевом, Вашингтоном и Москвой.

Ранее помощник Путина Юрий Ушаков во время общения с пропагандистами проговорился о реальных планах России на мирные переговоры и войну против Украины.

Недавно в России официально признали нецелесообразность трехсторонних мирных переговоров с участием РФ, США и Украины для завершения войны. Кремль в ультимативной форме требует от Украины вывести войска из Донбасса для продолжения мирного процесса.

О личности: Игорь Чаленко Игорь Олегович Чаленко — украинский политолог, общественный деятель и эксперт по международной политике. Он является руководителем общественной организации "Центр анализа и стратегий" (ЦАС), созданной в 2018 году в Киеве, а также директором Благотворительного фонда "Развитие Киевщины", действующего с 2011 года. Исследует вопросы внешней политики, международных отношений, безопасности и влияния российской пропаганды. Активно комментирует в СМИ ход войны России против Украины, переговорные процессы, политику Запада в отношении Украины и роль международных игроков.

