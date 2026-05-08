Риск потери всего урожая: что можно и нельзя сажать рядом с капустой

Почему опытные садоводы садят бархатцы и розмарин возле капусты? Секретные свойства растений-соседей, которые маскируют запах капусты от опасной моли и тли.

Секреты урожайной капусты - зачем сажать рядом травы и цветы / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Какие 20 растений-компаньонов лучше всего подходят для капусты

Почему бархатцы и настурция считаются лучшими цветами-защитниками

Какие культуры нельзя сажать рядом из-за конкуренции за питание

Капуста хорошо растет далеко не с каждым растением. Правильно подобранные соседи по грядке помогают защитить ее от вредителей, улучшить качество почвы и даже повысить урожайность. Но неудачное соседство может замедлить рост кочанов и привлечь насекомых-вредителей.

Главред разобрался, какие лучшие соседи для капусты на грядке и что нельзя сажать рядом с капустой.

Что любит капуста

Капуста любит прохладную погоду (температура от 7 до 24 градусов Цельсия) и может переносить небольшие заморозки. Более того, после лёгких заморозков листья даже становятся немного слаще. Именно поэтому капусту можно высаживать рядом с другими морозостойкими и морозоустойчивыми растениями, такими как шпинат, морковь и свекла ещё до того, как пройдут последние заморозки весной, и ещё долго после первых заморозков осенью, пишет Gardenary.

Если высаживать капусту в слишком теплую погоду, то листья могут стать более горькими и потерять свою хрусткость. Растению также будет трудно сформировать кочан. Оно будет испытывать стресс, что сделает его более восприимчивым к вредителям и болезням.

Капусте достаточно всего 4-6 часов солнечного света в день для образования листьев.

Крупные листовые овощи, такие как капуста, лучше всего выращивать из семян в помещении. При этом необходимо поддерживать постоянную влажность почвы, пока семена не прорастут. После пересадки капусты в сад нужно будет поливать ее каждый день или через день в течение первых двух недель. После этого необходимо следить за тем, чтобы почва никогда полностью не пересыхала.

Основным питательным веществом, в котором нуждается капуста, является азот. Азот помогает листовой зелени давать много здоровых зеленых листьев.

Что любит и чего не любит капуста / Инфографика: Главред

Что можно посадить на одной грядке с капустой

Эксперты назвали 20 лучших растений-компаньонов для капусты:

свекла;

календула;

морковь;

сельдерей;

лук-шалот;

кинза;

укроп;

чеснок;

зеленый лук;

лук-порей;

латук;

бархатцы;

настурции;

орегано;

горох;

розмарин;

шпинат;

тимьян.

Лучшие травы для выращивания вместе с капустой

Ароматные травы прекрасно дополняют капусту и другую листовую зелень. Их сильный запах может либо полностью отпугивать некоторых вредителей, либо маскировать от них запах листовой зелени.

Сильный аромат орегано отпугивает тлю и гусениц капустной моли. Орегано — очень выносливое и морозостойкое многолетнее растение, поэтому прекрасно приживется рядом с капустными растениями.

Древесный запах розмарина отпугивает таких вредителей, как капустные черви, капустные совки и слизни. Розмарин выдерживает легкие заморозки, чего достаточно, чтобы капуста пережила месяцы, когда капустные вредители наиболее активны.

Шалфей получил свой аромат благодаря соединениям, которые нарушают работу сенсорных рецепторов у насекомых. Это помогает отпугивать вредителей, таких как капустная моль (откладывающая яйца капустной совки), улитки и слизни. Как и орегано, шалфей хорошо переносит заморозки.

Тимьян — отличное растение для выращивания рядом с листовой зеленью, чтобы отпугивать тлю. Как и другие ароматические травы семейства Lamiaceae, он также может отпугивать капустную моль.

Осенью можно выращивать кинзу и укроп рядом с капустой, но наиболее важно сажать эти травы семейства зонтичных (Apiaceae) рядом с капустой весной. С потеплением кинза и укроп начнут цвести, готовясь к образованию семян. Цветы кинзы и укропа привлекают множество полезных насекомых, в том числе паразитических ос, которые могут справиться с вредителями, атакующими капусту, которая сейчас испытывает стресс из-за повышения температуры.

Лучшие листовые овощи для выращивания вместе с капустой

Что еще хорошо растёт рядом с капустой? Садоводы рекомендуют посадить крупные листовые овощи.

Салат имеет те же предпочтения в выращивании, что и капуста: ему нравятся более прохладные температуры, короткий световой день и обильная влажность почвы.

Салат-латук не так морозостоек, как капуста, но его можно выращивать за пару недель до последних заморозков и после первых. Первый урожай салата-латука можно собрать примерно через 30 дней после посева семян, а затем продолжать собирать урожай, пока капуста созревает.

Шпинат морозостоек и может быть высажен в сад, как только почва станет пригодной для обработки. Как и в случае с салатом, вы можете начать срезать листья уже через 30-45 дней.

Ни шпинат, ни салат-латук не относятся к тому же семейству, что и капуста. Шпинат относится к семейству амарантовых, а салат-латук — к семейству астровых. Это означает, что эти растения не привлекают тех же вредителей, что и другие крестоцветные.

Сельдерей и капуста — отличные друзья. Оба растения любят прохладную погоду и для созревания им требуется около 75 дней в саду. Вы можете начать выращивать рассаду в помещении за 10-12 недель до последних заморозков, а затем примерно в то же время пересадить её в сад. Считается также, что сельдерей отпугивает капустную моль.

Лук-шалот, чеснок, репчатый лук, лук-порей и шалот обладают сильным ароматом, отпугивающим вредителей, таких как тля. Если вы можете посадить только одно растение вместе с капустой, пусть это будет луковое.

Чеснок тесно связан с луком-шниттом и обычным луком, поэтому он обладает всеми теми же полезными свойствами. Луковицы чеснока, как правило, немного меньше лука. Вы сажаете чеснок осенью, и он будет находиться в вашем саду всю зиму и продолжать расти в течение весны. Это максимально приближенный к стандартному способ отпугивания вредителей из вашего сада.

Лучшее плодоносящее растение для выращивания на одних грядках с капустой — это горох, поскольку эти культуры предпочитают схожую температуру. Семена гороха можно высаживать, как только почва станет пригодной для обработки весной. Горох будет фиксировать азот в почве, что поможет капусте много здоровых листьев.

Хорошие соседи для капусты / Инфографика: Главред

Лучшие цветы для выращивания вместе с капустой

Календула обладает сильным ароматом, который может отпугивать вредителей капусты. Она также служит ловушкой для тли,.

Бархатцы отпугивают вредителей, таких как тля, капустная моль и белокрылка, и привлекают множество полезных насекомых. Это одна из причин, почему бархатцы являются обязательным элементом в списках растений для совместной посадки.

Подобно календуле, настурции могут служить растением-ловушкой, отвлекая тлю от капустных растений. Они также отпугивают гусениц капустной моли. кроме того, и листья, и цветы съедобны и станут прекрасным дополнением к вашему салату.

Что нельзя сажать рядом с капустой

Капусту нежелательно выращивать вместе с другими крестоцветными, а именно - капустой кале, рукколой, горчичной зеленью и брокколи. Они привлекают одних и тех же вредителей и конкурируют за одни и те же питательные вещества в почве.

Если вы хотите выращивать капусту с крестоцветными, то лучше сажать их не вплотную друг к другу.

Важный нюанс: растения, которые конкурируют за питательные вещества можно выращивать только в том случае, если почва очень хорошая.

Об источнике: Gardenary Gardenary — это американский онлайн-ресурс о садоводстве, ориентированный прежде всего на выращивание еды дома (овощи, зелень, ягоды, травы) в формате kitchen garden — компактного и эстетичного огорода. Платформу основала практикующий садовый дизайнер Николь Бёрк (Nicole Johnsey Burke) в 2017 году. Сайт публикует практические материалы по выращиванию овощей, зелени, ягод и трав. Делает акцент на приподнятых грядках, планировании посадок и органическом подходе. Предлагает образовательные курсы, гайды, книги и консультации. Николь Бёрк выпустила несколько книг по садоводству.

