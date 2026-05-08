Риск потери всего урожая: что можно и нельзя сажать рядом с капустой

Капуста хорошо растет далеко не с каждым растением. Правильно подобранные соседи по грядке помогают защитить ее от вредителей, улучшить качество почвы и даже повысить урожайность. Но неудачное соседство может замедлить рост кочанов и привлечь насекомых-вредителей.
Главред разобрался, какие лучшие соседи для капусты на грядке и что нельзя сажать рядом с капустой.
Что любит капуста
Капуста любит прохладную погоду (температура от 7 до 24 градусов Цельсия) и может переносить небольшие заморозки. Более того, после лёгких заморозков листья даже становятся немного слаще. Именно поэтому капусту можно высаживать рядом с другими морозостойкими и морозоустойчивыми растениями, такими как шпинат, морковь и свекла ещё до того, как пройдут последние заморозки весной, и ещё долго после первых заморозков осенью, пишет Gardenary.
Если высаживать капусту в слишком теплую погоду, то листья могут стать более горькими и потерять свою хрусткость. Растению также будет трудно сформировать кочан. Оно будет испытывать стресс, что сделает его более восприимчивым к вредителям и болезням.
Капусте достаточно всего 4-6 часов солнечного света в день для образования листьев.
Крупные листовые овощи, такие как капуста, лучше всего выращивать из семян в помещении. При этом необходимо поддерживать постоянную влажность почвы, пока семена не прорастут. После пересадки капусты в сад нужно будет поливать ее каждый день или через день в течение первых двух недель. После этого необходимо следить за тем, чтобы почва никогда полностью не пересыхала.
Основным питательным веществом, в котором нуждается капуста, является азот. Азот помогает листовой зелени давать много здоровых зеленых листьев.
Что можно посадить на одной грядке с капустой
Эксперты назвали 20 лучших растений-компаньонов для капусты:
- свекла;
- календула;
- морковь;
- сельдерей;
- лук-шалот;
- кинза;
- укроп;
- чеснок;
- зеленый лук;
- лук-порей;
- латук;
- бархатцы;
- настурции;
- орегано;
- горох;
- розмарин;
- шпинат;
- тимьян.
Лучшие травы для выращивания вместе с капустой
Ароматные травы прекрасно дополняют капусту и другую листовую зелень. Их сильный запах может либо полностью отпугивать некоторых вредителей, либо маскировать от них запах листовой зелени.
Сильный аромат орегано отпугивает тлю и гусениц капустной моли. Орегано — очень выносливое и морозостойкое многолетнее растение, поэтому прекрасно приживется рядом с капустными растениями.
Древесный запах розмарина отпугивает таких вредителей, как капустные черви, капустные совки и слизни. Розмарин выдерживает легкие заморозки, чего достаточно, чтобы капуста пережила месяцы, когда капустные вредители наиболее активны.
Шалфей получил свой аромат благодаря соединениям, которые нарушают работу сенсорных рецепторов у насекомых. Это помогает отпугивать вредителей, таких как капустная моль (откладывающая яйца капустной совки), улитки и слизни. Как и орегано, шалфей хорошо переносит заморозки.
Тимьян — отличное растение для выращивания рядом с листовой зеленью, чтобы отпугивать тлю. Как и другие ароматические травы семейства Lamiaceae, он также может отпугивать капустную моль.
Осенью можно выращивать кинзу и укроп рядом с капустой, но наиболее важно сажать эти травы семейства зонтичных (Apiaceae) рядом с капустой весной. С потеплением кинза и укроп начнут цвести, готовясь к образованию семян. Цветы кинзы и укропа привлекают множество полезных насекомых, в том числе паразитических ос, которые могут справиться с вредителями, атакующими капусту, которая сейчас испытывает стресс из-за повышения температуры.
Лучшие листовые овощи для выращивания вместе с капустой
Что еще хорошо растёт рядом с капустой? Садоводы рекомендуют посадить крупные листовые овощи.
Салат имеет те же предпочтения в выращивании, что и капуста: ему нравятся более прохладные температуры, короткий световой день и обильная влажность почвы.
Салат-латук не так морозостоек, как капуста, но его можно выращивать за пару недель до последних заморозков и после первых. Первый урожай салата-латука можно собрать примерно через 30 дней после посева семян, а затем продолжать собирать урожай, пока капуста созревает.
Шпинат морозостоек и может быть высажен в сад, как только почва станет пригодной для обработки. Как и в случае с салатом, вы можете начать срезать листья уже через 30-45 дней.
Ни шпинат, ни салат-латук не относятся к тому же семейству, что и капуста. Шпинат относится к семейству амарантовых, а салат-латук — к семейству астровых. Это означает, что эти растения не привлекают тех же вредителей, что и другие крестоцветные.
Сельдерей и капуста — отличные друзья. Оба растения любят прохладную погоду и для созревания им требуется около 75 дней в саду. Вы можете начать выращивать рассаду в помещении за 10-12 недель до последних заморозков, а затем примерно в то же время пересадить её в сад. Считается также, что сельдерей отпугивает капустную моль.
Лук-шалот, чеснок, репчатый лук, лук-порей и шалот обладают сильным ароматом, отпугивающим вредителей, таких как тля. Если вы можете посадить только одно растение вместе с капустой, пусть это будет луковое.
Чеснок тесно связан с луком-шниттом и обычным луком, поэтому он обладает всеми теми же полезными свойствами. Луковицы чеснока, как правило, немного меньше лука. Вы сажаете чеснок осенью, и он будет находиться в вашем саду всю зиму и продолжать расти в течение весны. Это максимально приближенный к стандартному способ отпугивания вредителей из вашего сада.
Лучшее плодоносящее растение для выращивания на одних грядках с капустой — это горох, поскольку эти культуры предпочитают схожую температуру. Семена гороха можно высаживать, как только почва станет пригодной для обработки весной. Горох будет фиксировать азот в почве, что поможет капусте много здоровых листьев.
Лучшие цветы для выращивания вместе с капустой
Календула обладает сильным ароматом, который может отпугивать вредителей капусты. Она также служит ловушкой для тли,.
Бархатцы отпугивают вредителей, таких как тля, капустная моль и белокрылка, и привлекают множество полезных насекомых. Это одна из причин, почему бархатцы являются обязательным элементом в списках растений для совместной посадки.
Подобно календуле, настурции могут служить растением-ловушкой, отвлекая тлю от капустных растений. Они также отпугивают гусениц капустной моли. кроме того, и листья, и цветы съедобны и станут прекрасным дополнением к вашему салату.
Что нельзя сажать рядом с капустой
Капусту нежелательно выращивать вместе с другими крестоцветными, а именно - капустой кале, рукколой, горчичной зеленью и брокколи. Они привлекают одних и тех же вредителей и конкурируют за одни и те же питательные вещества в почве.
Если вы хотите выращивать капусту с крестоцветными, то лучше сажать их не вплотную друг к другу.
Важный нюанс: растения, которые конкурируют за питательные вещества можно выращивать только в том случае, если почва очень хорошая.
Об источнике: Gardenary
Gardenary — это американский онлайн-ресурс о садоводстве, ориентированный прежде всего на выращивание еды дома (овощи, зелень, ягоды, травы) в формате kitchen garden — компактного и эстетичного огорода. Платформу основала практикующий садовый дизайнер Николь Бёрк (Nicole Johnsey Burke) в 2017 году.
Сайт публикует практические материалы по выращиванию овощей, зелени, ягод и трав.
Делает акцент на приподнятых грядках, планировании посадок и органическом подходе.
Предлагает образовательные курсы, гайды, книги и консультации.
Николь Бёрк выпустила несколько книг по садоводству.
