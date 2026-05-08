В Ровенской области погода готовит сюрприз: о чем предупреждают синоптики

Читайте в материале:
- Какая будет температура в Ровно 9 мая
- Ожидаются ли дожди
- Чего ожидать от погоды в области
В субботу, 9 мая, жителей Ровенской области ждет приятный сюрприз от погоды — комфортная теплая погода без осадков.
В ночные и утренние часы возможен слабый туман, что может несколько снизить видимость на дорогах. Об этом предупреждают в Ровенском областном центре по гидрометеорологии.
Какая будет погода в Ровно и области 9 мая
В четверг ночью по области температура будет колебаться от +4 до +9 градусов, в Ровно ночью столбики термометров покажут от +5 до +7 градусов.
Днем в Ровенской области воздух прогреется до +13…+18 градусов, в Ровно ожидается от +15 до +17 градусов.
Преобладает западный и юго-западный ветер со скоростью 7-12 м/с.
Погода в Украине - последние новости
Главред ранее писал, что в четверг, 8 мая, в Одесской области ожидается облачная погода с прояснениями и без существенных осадков. Ночью и утром местами возможен туман, из-за которого видимость на дорогах снизится до 200–500 метров.
Погода в Тернопольской области в пятницу, 8 мая, резко изменится. Будет облачно с прояснениями, а на смену жаре придут кратковременные дожди и грозы.
В Днепре на выходных ожидается настоящая весенняя погода с преимущественно комфортными температурами, переменной облачностью и периодами солнца. В конце выходных атмосферные условия изменятся — усилится облачность и появится вероятность дождя.
Читайте также:
- Вместо жары — грозы и сильный ветер: когда погода в Украине резко изменится
- Солнце прогреет Полтавщину до +28°С: синоптики предупредили об изменении погоды
- Град, грозы и шквалы налетят на Львовскую область: когда ожидается сильная непогода
Об источнике: Укргидрометцентр
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) — государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред