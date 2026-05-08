Огромные столбы дыма в небе: дроны атаковали важные цели в Грозном

Украинские беспилотники долетели до объектов, расположенных на расстоянии более тысячи километров.

После взрывов в Грозном поднялся густой дым / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Кратко:

Дроны атаковали Грозный

Взрывы произошли возле здания ФСБ и резиденции Кадырова

Вероятно, поражен штаб дивизии 58-й общевойсковой армии РФ

Украинские беспилотники сегодня, 8 мая, атаковали территорию страны-агрессора России. Под ударом оказался и город Грозный. Об этом сообщают российские СМИ.

Дроны атаковали район Ханкалы, где расположена одна из крупнейших российских военных баз, а также площадь возле вокзала рядом со зданием УФСБ по Чечне.

"В Грозном произошло как минимум два взрыва... OSINT-специалист проанализировал кадры и установил, что один из ударов пришелся по району Ханкалы, а второй – по территории возле железнодорожного вокзала чеченской столицы", – говорится в сообщении.

Отметим, что в Ханкале находится российская военная база и дислоцируется штаб 42-й гвардейской мотострелковой Евпаторийской Краснознаменной дивизии, входящей в состав 58-й общевойсковой армии Южного военного округа.

В то же время железнодорожный вокзал расположен в центральной части Грозного — менее чем в двух километрах от резиденции Рамзана Кадырова и в 120 метрах от здания управления ФСБ.

Главред писал, что, по словам аналитиков ISW, ключевые нефтяные порты России, в частности Усть-Луга и Приморск, в настоящее время работают не на полную мощность. Это мешает России получить максимальную выгоду не только от высоких цен, но и от недавнего ослабления санкций США.

Таким образом, пока мировой рынок нефти растет, Россия вынуждена тратить излишки на тушение пожаров в собственном энергосекторе, вызванных войной и ударами ВСУ по критической инфраструктуре

Напомним, Главред писал, что Вооруженные силы Украины нанесли удары по России. Мощный пожар зафиксирован в Ярославле, что в 700 километрах от границы с Украиной.

Ранее Силы обороны Украины нанесли удар по военному кораблю РФ проекта "Каракурт", который предназначался для Черноморского флота. Однако из-за "черноморского проклятия" этот носитель "Калибров" был поражен после того, как оккупанты вывели его из региона Черного и Азовского морей.

Недавно Владимир Зеленский заявил, что украинские "дальнобойные санкции" против России работают. Их последствия 7 мая ощущались в Перми, а ранее – в Новороссийске, Крымске, Туапсе, Самарской и Нижегородской областях.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

