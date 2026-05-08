Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Новая система штрафов для водителей: в МВД указали на нюанс по нововведениям

Юрий Берендий
8 мая 2026, 02:30
google news Подпишитесь
на нас в Google
В полиции отметили, что вопрос об автоматической фиксации нарушений и ответственности автовладельцев пока остается нерешенным.
Новая система штрафов для водителей: в МВД указали на нюанс по нововведениям
Штрафные баллы для водителей — в МВД указали на нюанс, касающийся нововведений / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • За камеры автофиксации штрафные баллы предлагают пока не начислять
  • Проблема идентификации водителя как владельца автомобиля мешает автоматизации

В Украине планируют ввести систему штрафных баллов для водителей, однако механизм ее работы пока вызывает немало дискуссий. О том, будет ли начисление баллов полностью автоматическим, в частности с помощью камер автофиксации нарушений, рассказал в интервью Главреду первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

По его словам, одной из основных инициатив является начисление штрафных баллов одновременно с вступлением в силу постановления об административном правонарушении. В то же время в этом вопросе остаются определенные нюансы.

видео дня

"Есть еще один спорный вопрос, который требует обсуждения и все-таки решения — это автоматическая фиксация нарушений. Сейчас ответственность в таких случаях часто несет владелец автомобиля, а не тот, кто фактически находился за рулем. Это затрудняет корректное начисление баллов именно водителю-нарушителю", — отметил он.

Белошицкий пояснил, что именно поэтому предлагается не применять штрафные баллы за нарушения, зафиксированные автоматическими камерами или средствами фото- и видеофиксации. Из-за этого полная автоматизация системы пока остается открытым вопросом и требует дополнительного урегулирования.

Нововведения для водителей в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, адвокат Елена Воронкова пояснила, что после введения новых правил техосмотра в Украине водители могут столкнуться со штрафами как за отсутствие прохождения техосмотра, так и за эксплуатацию технически неисправного автомобиля.

В то же время, по словам эксперта и автора YouTube-канала "АвтоТема", в 2026 году система дорожного контроля в Украине претерпит одни из самых масштабных изменений за последние годы. Основной акцент планируют перенести с традиционного патрулирования на использование сети интеллектуальных камер.

Кроме того, в Украине уже действуют обновленные правила парковки для водителей с маленькими детьми. Закон, ранее принятый Верховной Радой, предусматривает создание отдельных парковочных мест для автомобилей, которыми пользуются водители, перевозящие детей в возрасте до трех лет.

Другие новости:

О личности: Алексей Белошицкий

Алексей Георгиевич Белошицкий — первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины с июня 2016 года, украинский полицейский, юрист, адвокат, доктор философии в области права, участник российско-украинской войны. Работает над внедрением новейших форм и методов осуществления правоохранительной деятельности, в частности в сфере общественной безопасности и обеспечения безопасности дорожного движения.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
штраф МВС штрафы на дорогах Алексей Белошицкий
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Это путь к деоккупации": эксперт назвал три шага к перелому в войне

"Это путь к деоккупации": эксперт назвал три шага к перелому в войне

02:06Война
ЕС разочаровался в Трампе и готовит собственные переговоры с РФ – FT

ЕС разочаровался в Трампе и готовит собственные переговоры с РФ – FT

23:09Мир
У Путина случайно "слили" настоящие планы Кремля по войне в Украине и переговорам

У Путина случайно "слили" настоящие планы Кремля по войне в Украине и переговорам

23:08Война
Реклама

Популярное

Ещё
Помидоры растут как сумасшедшие: что положить в лунку при посадке

Помидоры растут как сумасшедшие: что положить в лунку при посадке

Карта Deep State онлайн за 7 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 7 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Температура резко снизится: в Украине начнется период дождей и гроз

Температура резко снизится: в Украине начнется период дождей и гроз

С 7 мая начинается денежная полоса: трех знака зодиака ждет финансовый успех

С 7 мая начинается денежная полоса: трех знака зодиака ждет финансовый успех

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке песочного замка 31 секунду

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке песочного замка 31 секунду

Последние новости

03:04

Салат останется свежим месяц, если завернуть его в один кухонный предмет - лайфхак

02:30

Новая система штрафов для водителей: в МВД указали на нюанс по нововведениям

02:06

"Это путь к деоккупации": эксперт назвал три шага к перелому в войне

01:30

Дочь Виктории Бекхэм запустила собственный бизнес из-за проблем со здоровьем

00:59

Система штрафных баллов для водителей: за что могут временно лишить прав

Штрафные баллы для водителей: Алексей Белошицкий — о том, как и кого лишат водительских правШтрафные баллы для водителей: Алексей Белошицкий — о том, как и кого лишат водительских прав
00:05

Роскошный вид без лишних затрат: какой пол станет фаворитом на кухне в 2026Видео

07 мая, четверг
23:09

Запасы на грани: цена на салатный овощ взлетела на четверть, какая уже стоимость

23:09

ЕС разочаровался в Трампе и готовит собственные переговоры с РФ – FT

23:08

У Путина случайно "слили" настоящие планы Кремля по войне в Украине и переговорам

Реклама
22:53

"Немного неловко": Сумская трогательно обратилась к мужу

22:31

Эктор Хименес-Браво показал, как изменился после пластической операции

22:25

Тарелка горячая, а блюдо холодное: почему микроволновка нагревает посуду, а не еду

22:05

Рожденные в конкретные три месяца получат подарок судьбы до конца мая

22:04

Не просто любовь: почему на самом деле кошки следуют за хозяевами, ответ удивитВидео

21:32

Томаты не будут болеть и дадут обильный урожай: что добавить в почву

21:20

Когда и как сажать перец в открытый грунт в 2026 году - лучшие даты

20:57

"Переговоры нецелесообразны": в Кремле назвали единственное условие окончания войны

20:57

"Никогда не поздно": HBO сделал заявление о втором сезоне "Гарри Поттера"

20:56

Погода в Днепре готовит разворот: синоптики рассказали, когда солнце сменит дождь

20:11

Упрямство в крови: три знака зодиака, которые всегда поступают по-своему

Реклама
20:08

"Равные условия", похоже, уже формируются в кулуарах, – совладелец АГТ Горбуненко о непрозрачных решениях при подготовке к приватизации ОПЗ

19:55

"Мы не рекомендуем быть в Москве": Зеленский сделал предупреждение накануне 9 мая

19:54

Ровная морковь без прореживания: действенный метод посева, экономящий времяВидео

19:38

Камеры нашли даже в спальне: сосед, которому доверяли следил за семьей

19:33

Принц Гарри расстроился из-за новых фото Шарлотты: что случилось

19:27

С 7 мая три знака зодиака будут грести деньги лопатой - кто они

19:24

Зачем добавлять корицу в воду для мытья пола: новый тренд в экологичной уборке

19:10

Пауза или ловушка: зачем РФ говорит о перемирии - Копытькомнение

19:03

Почему категорически нельзя ставить сирень в спальне: большинство не догадывается

19:01

Россия объявила о прекращении боевых действий на фронте

18:55

Залужный предложил "умную" мобилизацию: названы три модели, подробности

18:43

Запретные слова перед зеркалом: что нельзя говорить своему отражению

18:31

"Я в Киеве": муж популярной блогерши ответил на упреки в выезде из УкраиныВидео

18:31

Путешествия во времени возможны: неожиданное открытие ученых

18:27

СМИ назвали даты возможного массированного удара РФ по Киеву – в МВД отреагировали

18:05

Самый большой позор России за 20 лет: как парад в Москве стал ловушкой для Путина

17:55

Что обязательно нужно сделать с тюльпанами после цветения: секрет от садоводов

17:50

Как найти свой стиль: нестандартные советы стилиста, которые спасут любой гардеробВидео

17:35

Гривня внезапно начала расти: новый курс валют на 8 мая

17:19

Умеров поехал в США на переговоры: Зеленский поставил перед ним три задачи

Реклама
17:19

Как уничтожить медведку без химии: один трюк спасает весь огородВидео

16:45

ВСУ поразили ракетный корабль "Каракурт": подробности удара в глубоком тылу РФ

16:40

Соседи - мечта: что посадить рядом с огурцами для увеличения урожаяВидео

16:38

Сколько кофе сыпать на одну чашку, чтобы вкус был как в кофейне - точные пропорции

16:23

Почему 8 мая нельзя занимать хлеб и соль: какой церковный праздник

16:17

Кирилл Буданов: Борьба за правду является вопросом нашего стратегического превосходства

16:08

Град, грозы и шквалы налетят на Львовщину: когда ожидается сильная непогода

16:07

"Это меня сломило": Панеттьери раскрыла причину отмены свадьбы с Кличко

15:38

Удар по кораблю РФ с "Калибрами": в ВМС заявили о "черноморском проклятии"

15:35

Как избавиться от мух на кухне: один простой продукт остановит нашествие насекомых

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости ЖитомираНовости ПолтавыНовости ОдессыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять