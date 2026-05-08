Новая система штрафов для водителей: в МВД указали на нюанс по нововведениям

О чем идет речь в материале:
- За камеры автофиксации штрафные баллы предлагают пока не начислять
- Проблема идентификации водителя как владельца автомобиля мешает автоматизации
В Украине планируют ввести систему штрафных баллов для водителей, однако механизм ее работы пока вызывает немало дискуссий. О том, будет ли начисление баллов полностью автоматическим, в частности с помощью камер автофиксации нарушений, рассказал в интервью Главреду первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
По его словам, одной из основных инициатив является начисление штрафных баллов одновременно с вступлением в силу постановления об административном правонарушении. В то же время в этом вопросе остаются определенные нюансы.
"Есть еще один спорный вопрос, который требует обсуждения и все-таки решения — это автоматическая фиксация нарушений. Сейчас ответственность в таких случаях часто несет владелец автомобиля, а не тот, кто фактически находился за рулем. Это затрудняет корректное начисление баллов именно водителю-нарушителю", — отметил он.
Белошицкий пояснил, что именно поэтому предлагается не применять штрафные баллы за нарушения, зафиксированные автоматическими камерами или средствами фото- и видеофиксации. Из-за этого полная автоматизация системы пока остается открытым вопросом и требует дополнительного урегулирования.
Напомним, как ранее сообщал Главред, адвокат Елена Воронкова пояснила, что после введения новых правил техосмотра в Украине водители могут столкнуться со штрафами как за отсутствие прохождения техосмотра, так и за эксплуатацию технически неисправного автомобиля.
В то же время, по словам эксперта и автора YouTube-канала "АвтоТема", в 2026 году система дорожного контроля в Украине претерпит одни из самых масштабных изменений за последние годы. Основной акцент планируют перенести с традиционного патрулирования на использование сети интеллектуальных камер.
Кроме того, в Украине уже действуют обновленные правила парковки для водителей с маленькими детьми. Закон, ранее принятый Верховной Радой, предусматривает создание отдельных парковочных мест для автомобилей, которыми пользуются водители, перевозящие детей в возрасте до трех лет.
О личности: Алексей Белошицкий
Алексей Георгиевич Белошицкий — первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины с июня 2016 года, украинский полицейский, юрист, адвокат, доктор философии в области права, участник российско-украинской войны. Работает над внедрением новейших форм и методов осуществления правоохранительной деятельности, в частности в сфере общественной безопасности и обеспечения безопасности дорожного движения.
