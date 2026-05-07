Россия объявила о прекращении боевых действий на фронте

Юрий Берендий
7 мая 2026, 19:01обновлено 7 мая, 19:37
Минобороны РФ заявило о якобы временном прекращении боевых действий и пригрозило новыми ударами по Украине и Киеву в случае "нарушений" режима тишины.
Россия объявила перемирие в связи с празднованием 9 мая / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

О чем идет речь в материале:

  • Объявленное РФ перемирие вступит в силу с 00:00 8 мая
  • Минобороны РФ пригрозило "ответом", если Украина нарушит режим тишины
  • В РФ в очередной раз призвали дипломатов и гражданских лиц "своевременно покинуть Киев"

Страна-агрессор Россия объявила о начале перемирия в войне против Украины с 00:00 8 мая до 10 мая. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

В Минобороны РФ уточнили, что на определенный период все российские группировки в зоне так называемой "специальной военной операции" якобы полностью прекратят боевые действия.

Также там сообщили о прекращении ракетных и артиллерийских ударов, применении высокоточного дальнобойного оружия морского и воздушного базирования, а также ударных беспилотников по позициям ВСУ и объектам инфраструктуры, связанным с военно-промышленным комплексом и армией Украины в глубине ее территории.

В российском ведомстве при этом призвали Украину действовать аналогично и соблюдать режим тишины. В то же время там предупредили, что в случае нарушения этого режима или попыток ударов по российской территории Вооруженные силы РФ якобы дадут "адекватный ответ".

"Также напоминаем, что в случае попыток киевского режима сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, Вооруженные Силы Российской Федерации нанесут массированный ракетный удар по центру Киева. Еще раз предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город", — цинично угрожают в российском оборонном ведомстве.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда и какими типами ракет РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Какова цель российских угроз – мнение эксперта

Как писал Главред, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил, что российская инициатива о так называемом перемирии на 9 мая и сопутствующие угрозы Украине носят скорее пропагандистский и шантажный характер, чем свидетельствуют о реальном стремлении к миру. Об этом он сказал в интервью Oboz.ua.

По словам дипломата, нынешняя риторика Кремля демонстрирует ограниченность его инструментов влияния. Он отметил, что объявленное Россией "перемирие" на 8–9 мая вместе с угрозами ударов в случае "срыва празднований" больше похоже на ультиматум. Огрызко также не исключил, что Москва может использовать эту ситуацию для внутренней пропаганды.

"У Путина фактически не остается ничего другого, как пугать и шантажировать. Это его последняя карта, потому что все остальные он уже проиграл", – подчеркнул Огризко.

Перемирие 9 мая – последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина не планирует соблюдать условия перемирия, объявленного Россией на период 8–9 мая по случаю празднования Дня Победы. Об этом в комментарии для Kyiv Independent сообщил высокопоставленный украинский чиновник.

Президент Владимир Зеленский в ответ на нарушение Россией перемирия с 6 мая отметил, что со дня на день Украина ответит России.

До этого Зеленский опроверг информацию о якобы согласованном между США и Россией прекращении огня на 9 мая. По его словам, Киев не получал никаких официальных предложений по этому поводу.

Об источнике: Министерство обороны России

Министерство обороны Российской Федерации — федеральный орган исполнительной власти (федеральное министерство), который проводит военную политику и осуществляет государственное управление в области обороны РФ. Из-за вторжения России в Украину в феврале 2022 года Министерство обороны Российской Федерации было внесено в санкционный список Евросоюза. 3 марта 2022 года Минобороны РФ внесено в санкционные списки США, пишет Википедия.

