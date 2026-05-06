Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Аналитика

Срыв режима тишины Россией: что стоит за "перемирием" и ответит ли Украина 9 мая

Инна Ковенько
6 мая 2026, 17:15
google news Подпишитесь
на нас в Google
Украина отвергла идею перемирия ввиду систематических нарушений режима тишины со стороны России.
Срыв режима тишины Россией: что стоит за 'перемирием' и ответит ли Украина 9 мая
Перемирие 9 мая: как Украина отреагирует на нарушение Россией режима тишины / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, ГСЧС, российские СМИ

Вы узнаете:

  • Как Украина отреагирует на срыв режима тишины Россией
  • Почему на самом деле Россия предложила "перемирие" 9 мая
  • Нанесет ли Украина удар по параду в Москве 9 мая

Россия в очередной раз доказала, что ее "мирные" инициативы не имеют ничего общего с реальным прекращением огня. 6 мая Россия полностью сорвала объявленный Украиной режим тишины: только по состоянию на утро было зафиксировано более 1 820 нарушений.

Главред выяснил , что на самом деле стоит за разговорами РФ о "перемирии" и как ответит Украина на сорванный режим тишины.

видео дня

РФ массированно атакует Украину, несмотря на призывы к режиму тишины

Россия продолжает массированные атаки по Украине 6 мая, полностью игнорируя режим тишины. Под ударами оказались Сумы, Харьков и Запорожье. Повреждены жилые кварталы и гражданские объекты, разрушен детский сад, есть погибшие и десятки раненых. В Запорожье число пострадавших превысило сорок человек, в Херсоне зафиксированы новые случаи дистанционного минирования.

  • Атака по детсаду в Сумах 6 мая
    Атака по детсаду в Сумах 6 мая Фото: Национальная полиция Украины
  • Атака по детсаду в Сумах 6 мая
    Атака по детсаду в Сумах 6 мая Фото: Сумская ГВА
  • Атака по детсаду в Сумах 6 мая
    Атака по детсаду в Сумах 6 мая Фото: Сумская ГВА
  • Атака по детсаду в Сумах 6 мая
    Атака по детсаду в Сумах 6 мая Фото: Сумская ГВА
  • Атака по детсаду в Сумах 6 мая
    Атака по детсаду в Сумах 6 мая Фото: Национальная полиция Украины
  • Атака по детсаду в Сумах 6 мая
    Атака по детсаду в Сумах 6 мая Фото: Национальная полиция Украины
  • Атака по детсаду в Сумах 6 мая
    Атака по детсаду в Сумах 6 мая Фото: Национальная полиция Украины
  • Атака по детсаду в Сумах 6 мая
    Атака по детсаду в Сумах 6 мая Фото: Национальная полиция Украины

Будет ли Украина соблюдать перемирие 8–9 мая

Kyiv Independent, ссылаясь на слова высокопоставленного украинского чиновника, пишет, что Украина не будет соблюдать перемирие 8-9 мая.

"Мы просто не видим смысла соблюдать его ради парада", — говорится в сообщении.

Владимир Зеленский раскрыл, как ответит Украина

Президент Владимир Зеленский заявил, что Кремль окончательно отказался от каких-либо договоренностей и использует тему "перемирия" исключительно как инструмент пропаганды.

"Украина четко заявляла, что будет действовать зеркально, учитывая навязчивые российские обращения через СМИ и социальные сети с просьбой устроить тишину на время московского парада... По итогам вечерних докладов наших военных и разведки определимся с дальнейшими нашими действиями", — подчеркнул он.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Что на самом деле означает предложение Кремля о "перемирии" 9 мая

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью Oboz.ua объясняет, что заявления Кремля о так называемом "перемирии" на 9 мая и угрозы Украине носят скорее пропагандистский и шантажный характер, чем имеют реальное мирное содержание.

"У Путина фактически не остается ничего другого, как пугать и шантажировать. Это его последняя карта, потому что все остальные он уже проиграл", — подчеркнул он.

Дипломат также пояснил, что объявленное Россией "перемирие" на 8-9 мая вместе с угрозами ударами в случае "срыва празднований" больше напоминает ультиматум. Он предположил, что Москва может использовать ситуацию для внутренней пропаганды, подавая ее как собственную победу. По его словам, российские власти могут заявить, что "Зеленский все-таки пошел на перемирие", и даже если оно было объявлено Украиной раньше, Кремль представит это как результат собственного давления.

Нанесет ли Украина удар по параду в Москве 9 мая

Руководитель центра политических исследований "Доктрина", политолог Ярослав Божко в интервью Radio NV спрогнозировал, ударит ли Украина по параду в Москве 9 мая. По его словам, концентрация российской ПВО на параде 9 мая может создать коридоры для ударов по другим объектам.

"Я ставлю на то, что это будет более вероятно, чем бомбардировка курсантских парадных блоков на Красной площади. Я думаю, где-то так оно и будет. И это тоже будет интересно выглядеть в контексте праздника. Это все равно не будет просто воспринято", — сказал Божко

По его словам, подобное событие будет иметь прежде всего политический эффект: российским гражданам будет продемонстрировано отсутствие безопасности даже в день главного государственного праздника. Это, по его словам, разрушает иллюзию контролируемости, которую власть пытается поддерживать, и усиливает ощущение, что Кремль скрывает реальное положение дел в стране. Божко подчеркнул, что подобное событие не останется незамеченным и будет иметь особый резонанс в контексте праздничной даты.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
НПЗ в России / Инфографика: Главред

Парад в Москве может стать символом несостоятельности Кремля — эксперт

Военный обозреватель Денис Попович в эфире Radio NV высказал мнение, что 9 мая по Москве стоило бы нанести удар хотя бы с имиджевой и политической целью, которая иногда важнее военной. Он отметил, что такой шаг показал бы неспособность России защитить столицу даже в день, который имеет для нее особое значение.

Попович предположил, что это мог бы быть комбинированный удар с применением дронов и ракет "Фламинго". По его мнению, целесообразно было бы также нанести удар по любому региону, где работают предприятия военно-промышленного комплекса РФ.

"Если парад будет сорван, то это будет означать, что Путин даже не может защитить Москву. Возникает вопрос, что он вообще может защитить. Если на Красной площади будет воронка, то тогда у россиян вообще будет много вопросов к диктатору", — подчеркнул Попович.

Читайте также:

О личности: Владимир Огрызко

Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007-2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время" и "Украинская правда". С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
режим прекращения огня война России и Украины Перемирие 9 мая
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Грабеж и захват: раскрыты планы РФ в отношении оккупированных территорий

Грабеж и захват: раскрыты планы РФ в отношении оккупированных территорий

17:51Война
Будет ли Украина соблюдать перемирие 8–9 мая — СМИ раскрыли детали решения

Будет ли Украина соблюдать перемирие 8–9 мая — СМИ раскрыли детали решения

17:18Война
Срыв режима тишины Россией: что стоит за "перемирием" и ответит ли Украина 9 мая

Срыв режима тишины Россией: что стоит за "перемирием" и ответит ли Украина 9 мая

17:15Аналитика
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 6 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 6 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Грядки с огурцами против единичного посева: какой метод дает более высокие урожаи

Грядки с огурцами против единичного посева: какой метод дает более высокие урожаи

С 6 мая начинается светлая полоса: три знака зодиака испытают огромное счастье

С 6 мая начинается светлая полоса: три знака зодиака испытают огромное счастье

Россия готовит в ближайшее время массированный обстрел: какой регион под угрозой

Россия готовит в ближайшее время массированный обстрел: какой регион под угрозой

Урожай будете собирать ведрами: чем подкормить помидоры после высадки в грунт

Урожай будете собирать ведрами: чем подкормить помидоры после высадки в грунт

Последние новости

18:03

Кроты не переносят этот запах и сами сбегут с участка: что следует зарыть на грядках

17:51

Грабеж и захват: раскрыты планы РФ в отношении оккупированных территорий

17:44

Проснулась с Джиганом: Седокова "влезла" в постель к рэперу-путинисту

17:37

Зарядка в розетке: тратит ли она электричество на самом делеВидео

17:35

Смерть звезды "Баффи - истребительница вампиров": названа причина

"Это ничтожная сумма, которая ничего не изменит": Бучацкий — о налоге на электромобили«Это ничтожная сумма, которая ничего не изменит»: Бучацкий — о налоге на электромобили
17:18

Будет ли Украина соблюдать перемирие 8–9 мая — СМИ раскрыли детали решения

17:15

Срыв режима тишины Россией: что стоит за "перемирием" и ответит ли Украина 9 маяФото

17:05

Абсурдное название даже начали наносить на карты: как в СССР хотели переименовать Николаев

17:04

Не могли поймать годами: мужчина выловил настоящего "монстра" с озера

Реклама
17:01

Возрастные рамки мобилизации могут расширить: названы условия и кого коснутся изменения

16:59

Какое платье выбрать на лето 2026 года: 5 трендов выделят вас из толпыВидео

16:52

Доллар падает, а евро стремительно растет: новый курс валют на 7 мая

16:48

Цена в 50 гривен исчезает с полок: в Украине дорожает популярный продукт

16:11

Венгрия вернула Украине деньги Ощадбанка: Зеленский раскрыл подробности

16:04

Осторожно с соседями для помидоров: какие растения могут погубить весь урожай

15:46

Новая магнитная буря атакует Украину: когда мощный шторм утихнет

15:41

Грозы, град и ураган ворвутся на Львовщину: когда погода станет опасной

15:30

Мужчина провел 24 часа на самом опасном острове: что он увидел

15:28

"Я этого боялась": новая актриса "Женского квартала" сделала признание о дебюте

15:26

Троица в 2026 году будет раньше, чем обычно: когда отмечаем

Реклама
15:25

Шквальный ветер, грозы и град накроют Ровенщину: когда погода резко изменится

15:20

Путинист Фадеев отказался получать награду из рук Путина: смешная причина

15:11

Вместе с жарой в Житомирскую область пришла опасность: о чем предупреждают синоптики

15:11

Люди, рожденные в конкретные три месяца, сочетают интеллект и интуицию

15:02

Не знают даже опытные хозяйки: зачем колючая сторона на теркеВидео

14:38

Гороскоп Таро на завтра 7 мая: Скорпиону - страсть, Рыбам - решение

14:27

LELEKA всполошила фанатов нарядом для Евровидения 2026 — детали

14:25

Россия готовит в ближайшее время массированный обстрел: какой регион под угрозой

14:18

РФ дважды атаковала детсад в Сумах: под завалами нашли погибшую, есть раненыеФото

14:15

Температура повысится до +27°: какая погода будет в Харькове в ближайшие дни

14:10

Мало кто знает: как сказать "халатное отношение" на украинском - точные варианты

14:00

Ракеты способны нести ядерный заряд: в РФ внезапно начали испытания

13:53

Редкое украинское слово "манькут": что оно на самом деле означает

13:48

Налог на электромобили в Украине: эксперт объяснил, когда его могут ввести

13:13

Путин может выйти из бункера: Зеленский обратился к РФ после срыва перемирия

13:11

"Она запретила": известная певица раскрыла тайную сторону Аллы Пугачевой

13:03

"Мы не отказывались": в МИД России сделали заявление по переговорам с Украиной

12:59

"Мы не выдержали": Даша Евтух срочно покинула Украину

12:51

Лучше, чем котлеты: рецепт шикарного ужина из 250 граммов фарша за 20 минут

12:48

Завершились съемки продолжения "Страстей Христовых": даты премьеры

Реклама
12:47

Онкобольная российская блогерша Лерчек попала в грандиозный скандал

12:16

Говорить "нижнее белье" неправильно - какую ошибку часто допускают украинцыВидео

12:10

Китайский гороскоп на завтра, 7 мая: Петухам - долги, Крысам - настойчивость

12:01

Монеты королей: двое мужчин нашли древний клад викингов в поле

11:56

Что делать с нарциссами после цветения: неправильный шаг может погубить луковицыВидео

11:30

Продукт массового потребления становится деликатесом — цены резко взлетели

11:28

Зачем 7 мая нагревать воду под лучами солнца: какой церковный праздник

11:26

Водительские права в Украине будут выдавать с 15 лет: правительство готовит реформу

11:26

Цены на бензин и дизель снова выросли: сколько стоит топливо на АЗС 6 мая

11:20

Россияне попали дронами по центру Сум: под ударом – детский сад

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять