Срыв режима тишины Россией: что стоит за 'перемирием' и ответит ли Украина 9 мая

Украина отвергла идею перемирия ввиду систематических нарушений режима тишины со стороны России.

Перемирие 9 мая: как Украина отреагирует на нарушение Россией режима тишины

Россия в очередной раз доказала, что ее "мирные" инициативы не имеют ничего общего с реальным прекращением огня. 6 мая Россия полностью сорвала объявленный Украиной режим тишины: только по состоянию на утро было зафиксировано более 1 820 нарушений.

Главред выяснил , что на самом деле стоит за разговорами РФ о "перемирии" и как ответит Украина на сорванный режим тишины.

РФ массированно атакует Украину, несмотря на призывы к режиму тишины

Россия продолжает массированные атаки по Украине 6 мая, полностью игнорируя режим тишины. Под ударами оказались Сумы, Харьков и Запорожье. Повреждены жилые кварталы и гражданские объекты, разрушен детский сад, есть погибшие и десятки раненых. В Запорожье число пострадавших превысило сорок человек, в Херсоне зафиксированы новые случаи дистанционного минирования.

Будет ли Украина соблюдать перемирие 8–9 мая

Kyiv Independent, ссылаясь на слова высокопоставленного украинского чиновника, пишет, что Украина не будет соблюдать перемирие 8-9 мая.

"Мы просто не видим смысла соблюдать его ради парада", — говорится в сообщении.

Владимир Зеленский раскрыл, как ответит Украина

Президент Владимир Зеленский заявил, что Кремль окончательно отказался от каких-либо договоренностей и использует тему "перемирия" исключительно как инструмент пропаганды.

"Украина четко заявляла, что будет действовать зеркально, учитывая навязчивые российские обращения через СМИ и социальные сети с просьбой устроить тишину на время московского парада... По итогам вечерних докладов наших военных и разведки определимся с дальнейшими нашими действиями", — подчеркнул он.

Что на самом деле означает предложение Кремля о "перемирии" 9 мая

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью Oboz.ua объясняет, что заявления Кремля о так называемом "перемирии" на 9 мая и угрозы Украине носят скорее пропагандистский и шантажный характер, чем имеют реальное мирное содержание.

"У Путина фактически не остается ничего другого, как пугать и шантажировать. Это его последняя карта, потому что все остальные он уже проиграл", — подчеркнул он.

Дипломат также пояснил, что объявленное Россией "перемирие" на 8-9 мая вместе с угрозами ударами в случае "срыва празднований" больше напоминает ультиматум. Он предположил, что Москва может использовать ситуацию для внутренней пропаганды, подавая ее как собственную победу. По его словам, российские власти могут заявить, что "Зеленский все-таки пошел на перемирие", и даже если оно было объявлено Украиной раньше, Кремль представит это как результат собственного давления.

Нанесет ли Украина удар по параду в Москве 9 мая

Руководитель центра политических исследований "Доктрина", политолог Ярослав Божко в интервью Radio NV спрогнозировал, ударит ли Украина по параду в Москве 9 мая. По его словам, концентрация российской ПВО на параде 9 мая может создать коридоры для ударов по другим объектам.

"Я ставлю на то, что это будет более вероятно, чем бомбардировка курсантских парадных блоков на Красной площади. Я думаю, где-то так оно и будет. И это тоже будет интересно выглядеть в контексте праздника. Это все равно не будет просто воспринято", — сказал Божко

По его словам, подобное событие будет иметь прежде всего политический эффект: российским гражданам будет продемонстрировано отсутствие безопасности даже в день главного государственного праздника. Это, по его словам, разрушает иллюзию контролируемости, которую власть пытается поддерживать, и усиливает ощущение, что Кремль скрывает реальное положение дел в стране. Божко подчеркнул, что подобное событие не останется незамеченным и будет иметь особый резонанс в контексте праздничной даты.

Парад в Москве может стать символом несостоятельности Кремля — эксперт

Военный обозреватель Денис Попович в эфире Radio NV высказал мнение, что 9 мая по Москве стоило бы нанести удар хотя бы с имиджевой и политической целью, которая иногда важнее военной. Он отметил, что такой шаг показал бы неспособность России защитить столицу даже в день, который имеет для нее особое значение.

Попович предположил, что это мог бы быть комбинированный удар с применением дронов и ракет "Фламинго". По его мнению, целесообразно было бы также нанести удар по любому региону, где работают предприятия военно-промышленного комплекса РФ.

"Если парад будет сорван, то это будет означать, что Путин даже не может защитить Москву. Возникает вопрос, что он вообще может защитить. Если на Красной площади будет воронка, то тогда у россиян вообще будет много вопросов к диктатору", — подчеркнул Попович.

О личности: Владимир Огрызко Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007-2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время" и "Украинская правда". С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

