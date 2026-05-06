LELEKA всполошила фанатов нарядом для Евровидения 2026 — детали

Кристина Трохимчук
6 мая 2026, 14:27
Певица представила образ, в котором выйдет на сцену Евровидения-2026.
LELEKA - Евровидение 2026
LELEKA - Евровидение 2026 / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Евровидение, LELEKA

Вы узнаете:

  • Как выглядит образ LELEKA для Евровидения
  • Почему выбор артистки всполошил фанатов

Представительница Украины LELEKA провела первую репетицию и появилась на сцене в наряде, в котором будет выступать на Евровидении 2026, сообщает "Суспільне". Однако выбор певицы вызвал беспокойство у фанатов.

На первых кадрах с репетиции можно рассмотреть некоторые элементы номера LELEKA. Атмосферу на сцене создают теплые оранжевые и холодные синие оттенки, а динамики добавляет легкая ткань, которая взмывает вверх.

LELEKA на сцене Евровидения 2026
LELEKA на сцене Евровидения 2026 / фото: instagram.com, Eвровидение

Сама LELEKA вышла на сцену в необычном образе, который состоит из белого плетеного корсета и брюк. Фишкой наряда стали ниспадающие элементы и многослойность, создающие ощущение полета и движущиеся вместе с исполнительницей.

"Этот костюм — об исповеди. Я хотела, чтобы зритель увидел, как платье прорастает сквозь песню, где каждый элемент — это личный символ, вплетенный в канву выступления. "Аистово крыло" здесь не случайно: это визуализация внутренней воли артиста и напоминание о том, насколько могущественна наша природная энергия, когда мы позволяем себе расправить плечи", — рассказала дизайнер Лилия Литковская.

Как выглядит номер LELEKA
Как выглядит номер LELEKA / фото: instagram.com, Евровидение

В то же время костюм LELEKA уже вызвал активные обсуждения в сообществе "Еврофаны. Новости Евровидения". Дело в том, что артистка решила использовать в наряде корсет. Ранее на пре-пати Евровидения в Лондоне из-за этого элемента одежды она не смогла взять высокую ноту, так как была не способна нормально дышать. Однако другие комментаторы предположили, что корсет могли сделать мягче и удобнее для пения.

Корсет LELEKA
Корсет LELEKA / фото: Марта Ларионова

"В Лондоне из-за корсета не вытянула ноту"

"Вчера на репетиции вытянула, какой-то облегченный корсет сделали"

"Как у Джамалы 10 лет назад, чтобы звучало, хватало дыхания и было искренно"

Leleka, Лелека
Leleka, Лелека / инфографика: Главред

Ранее Главред сообщал, что популярная исполнительница Наталья Валевская поделилась воспоминаниями о сотрудничестве с Аллой Пугачевой. По словам Валевской, Примадонна лично контролировала процесс подготовки к "Рождественским встречам" и даже наложила на артиста особый запрет.

Также прогнозы букмекеров относительно участия Украины в Евровидении стали менее оптимистичными. Представительница страны LELEKA с песней "Ridnym" покинула первую десятку фаворитов и теперь занимает 11-ю строчку рейтинга.

Евровидение-2026

Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".

