Лучше, чем котлеты: рецепт шикарного ужина из 250 граммов фарша за 20 минут

После тяжелого рабочего дня хочется вкусно покушать. И чтобы не тратить много времени у плиты, можно приготовить на ужин шикарное блюдо из фарша за 20 минут.
Главред узнал, что рецептом такого ужина в TikTok поделилась украинская блогерша Анна.
Быстрый ужин из фарша — рецепт
Ингредиенты:
- Свиной фарш 250 г
- Помидоры 4 шт.
- Лук 1 шт.
- Томатная паста 2 ст. л.
- Твёрдый сыр 50 г
- Макароны 200-250 г
На смазанную маслом сковороду выкладываем помидоры и нарезанный мелкими кубиками лук. Тушим овощи до мягкости помидоров под закрытой крышкой. Затем снимаем с помидоров кожицу и разминаем их вилкой до консистенции соуса.
Добавляем в сковороду фарш и любимые специи. Когда он приготовится, вливаем в сковороду томатную пасту и тушим массу еще 3-5 минут. За это время варим макароны. Смешиваем мясо, макароны и натертый сыр и оставляем блюдо на сковороде еще на 1-2 минуты.
Приятного аппетита!
@gotuyemo_v_kayf Идея вкусного ужина за 20 минут ? Сохраняйте себе, это невероятно вкусно! Ингредиенты: • Свиной фарш — 250 г • Помидоры — 4 шт. • Лук — 1 шт. • Томатная паста — 2 ст. л. • Твердый сыр — 50 г • Паста (макароны) — 200–250 г • Соль, перец — по вкусу • Масло — для жарки Приготовление: 1. На разогретую сковороду выложи целые помидоры и нарезанный лук. Накрой крышкой и туши несколько минут, чтобы помидоры стали мягкими. 2. Сними крышку, аккуратно сними с помидоров кожицу и растолки их прямо на сковороде до консистенции соуса. 3. Добавь фарш, хорошо разбей его лопаткой, посоли и поперчи. Готовь до готовности. 4. Добавь томатную пасту, перемешай и туши еще 3–5 минут. 5. В это время отвари пасту до аль денте. 6. В соус добавь натертый сыр, перемешай до расплавления. 7. Добавь готовую пасту, все хорошо перемешай и прогрей еще 1-2 минуты. Приятного аппетита ? #паста#макароны#ужин#рецепты#вкусно♬ Vida Loca - Ramzuto
Об источнике: gotuyemo_v_kayf
gotuyemo_v_kayf — TikTok-страница украинской блогерши Анны, которая рассказывает о легких, быстрых и вкусных рецептах на каждый день. Блогерша также ведет YouTube-канал Готуємо_в_Кайф, на который подписалось более 7 тысяч пользователей.
