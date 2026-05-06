Лучше, чем котлеты: рецепт шикарного ужина из 250 граммов фарша за 20 минут

Рецепт быстрого блюда, которое идеально подойдет на ужин.

Рецепт ужина, от которого все будут в восторге / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

После тяжелого рабочего дня хочется вкусно покушать. И чтобы не тратить много времени у плиты, можно приготовить на ужин шикарное блюдо из фарша за 20 минут.

Главред узнал, что рецептом такого ужина в TikTok поделилась украинская блогерша Анна.

Быстрый ужин из фарша — рецепт

Ингредиенты:

Свиной фарш 250 г

Помидоры 4 шт.

Лук 1 шт.

Томатная паста 2 ст. л.

Твёрдый сыр 50 г

Макароны 200-250 г

На смазанную маслом сковороду выкладываем помидоры и нарезанный мелкими кубиками лук. Тушим овощи до мягкости помидоров под закрытой крышкой. Затем снимаем с помидоров кожицу и разминаем их вилкой до консистенции соуса.

Добавляем в сковороду фарш и любимые специи. Когда он приготовится, вливаем в сковороду томатную пасту и тушим массу еще 3-5 минут. За это время варим макароны. Смешиваем мясо, макароны и натертый сыр и оставляем блюдо на сковороде еще на 1-2 минуты.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить быстрый ужин:

@gotuyemo_v_kayf Идея вкусного ужина за 20 минут ? Сохраняйте себе, это невероятно вкусно! Ингредиенты: • Свиной фарш — 250 г • Помидоры — 4 шт. • Лук — 1 шт. • Томатная паста — 2 ст. л. • Твердый сыр — 50 г • Паста (макароны) — 200–250 г • Соль, перец — по вкусу • Масло — для жарки Приготовление: 1. ﻿﻿﻿На разогретую сковороду выложи целые помидоры и нарезанный лук. Накрой крышкой и туши несколько минут, чтобы помидоры стали мягкими. 2. ﻿﻿﻿Сними крышку, аккуратно сними с помидоров кожицу и растолки их прямо на сковороде до консистенции соуса. 3. ﻿﻿﻿Добавь фарш, хорошо разбей его лопаткой, посоли и поперчи. Готовь до готовности. 4. ﻿﻿﻿Добавь томатную пасту, перемешай и туши еще 3–5 минут. 5. ﻿﻿﻿В это время отвари пасту до аль денте. 6. ﻿﻿﻿В соус добавь натертый сыр, перемешай до расплавления. 7. ﻿﻿﻿Добавь готовую пасту, все хорошо перемешай и прогрей еще 1-2 минуты. Приятного аппетита ?

Об источнике: gotuyemo_v_kayf gotuyemo_v_kayf — TikTok-страница украинской блогерши Анны, которая рассказывает о легких, быстрых и вкусных рецептах на каждый день. Блогерша также ведет YouTube-канал Готуємо_в_Кайф, на который подписалось более 7 тысяч пользователей.

