Шикарные котлеты без мяса и яиц: рецепт проще простого

Котлеты — универсальное блюдо, которое можно подать как на обед, так и на ужин. И оказалось, что не обязательно готовить их из мяса. Вкусные и сочные котлеты также получатся из чечевицы.
Главред узнал, что рецептом их приготовления в TikTok поделилась украинская блогерша под ником valerikiry.
Котлеты из чечевицы — рецепт
Ингредиенты:
- Красная чечевица 200 г
- Лук 1 шт.
- Морковь 1 шт.
- Картофель 2 шт.
- Чеснок 1 зубчик
- Петрушка пучок
- Хлеб 2 ломтика
Чечевицу замачиваем в воде не менее чем на 2 часа. Затем мелко нарезаем лук и натираем на терке морковь с картофелем. Готовим зажарку из овощей. Измельчаем зажарку с хлебом и любимыми специями в блендере.
Отдельно измельчаем чечевицу с петрушкой. Смешиваем овощную и чечевичную массы и формируем котлеты. Жарим их на смазанной маслом сковороде до золотистого цвета с обеих сторон.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить котлеты из чечевицы:
@valerikiry
? Эти котлетки не только невероятно вкусные, но и мега полезные! Чечевица — настоящий рекордсмен по содержанию растительного белка, клетчатки и полезных микроэлементов ✨ А котлетки получаются настолько нежными внутри и румяными снаружи, что трудно поверить — они без мяса ? ? Ингредиенты: 200 г красной чечевицы Предварительно замочить в воде на 2 часа или оставить на ночь 1 луковица 1 морковка 2 картофелины 1 зубчик чеснока Пучок петрушки 2 ломтика хлеба Соль Перец Приправа "10 овощей" Торчин Масло для жарки ✨ Если вдруг масса получилась недостаточно густой, можно добавить 2 столовые ложки манки и подождать 10–15 минут, пока манка впитает лишнюю влагу.♬ Spring of peace - Heitor Tremblay
Об источнике: valerikiry
valerikiry — профиль в TikTok, который ведет кулинарная блогерша. Женщина публикует разнообразные рецепты и делится полезными лайфхаками по приготовлению блюд. На страницу в TikTok подписаны более 55 тысяч пользователей.
