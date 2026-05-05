Шикарные котлеты без мяса и яиц: рецепт проще простого

Рецепт котлет из одного из лучших растительных источников белка.

Лучший рецепт чечевичных котлет

Котлеты — универсальное блюдо, которое можно подать как на обед, так и на ужин. И оказалось, что не обязательно готовить их из мяса. Вкусные и сочные котлеты также получатся из чечевицы.

Главред узнал, что рецептом их приготовления в TikTok поделилась украинская блогерша под ником valerikiry.

Котлеты из чечевицы — рецепт

Ингредиенты:

Красная чечевица 200 г

Лук 1 шт.

Морковь 1 шт.

Картофель 2 шт.

Чеснок 1 зубчик

Петрушка пучок

Хлеб 2 ломтика

Чечевицу замачиваем в воде не менее чем на 2 часа. Затем мелко нарезаем лук и натираем на терке морковь с картофелем. Готовим зажарку из овощей. Измельчаем зажарку с хлебом и любимыми специями в блендере.

Отдельно измельчаем чечевицу с петрушкой. Смешиваем овощную и чечевичную массы и формируем котлеты. Жарим их на смазанной маслом сковороде до золотистого цвета с обеих сторон.

Приятного аппетита!

@valerikiry ? Эти котлетки не только невероятно вкусные, но и мега полезные! Чечевица — настоящий рекордсмен по содержанию растительного белка, клетчатки и полезных микроэлементов ✨ А котлетки получаются настолько нежными внутри и румяными снаружи, что трудно поверить — они без мяса ? ? Ингредиенты: 200 г красной чечевицы Предварительно замочить в воде на 2 часа или оставить на ночь 1 луковица 1 морковка 2 картофелины 1 зубчик чеснока Пучок петрушки 2 ломтика хлеба Соль Перец Приправа "10 овощей" Торчин Масло для жарки ✨ Если вдруг масса получилась недостаточно густой, можно добавить 2 столовые ложки манки и подождать 10–15 минут, пока манка впитает лишнюю влагу. ♬ Spring of peace - Heitor Tremblay

Об источнике: valerikiry valerikiry — профиль в TikTok, который ведет кулинарная блогерша. Женщина публикует разнообразные рецепты и делится полезными лайфхаками по приготовлению блюд. На страницу в TikTok подписаны более 55 тысяч пользователей.

