"Вероятность очень высока": РФ готовит массированный удар, названы новые цели врага

Военный эксперт Олег Жданов объяснил смену тактики оккупантов попыткой подорвать украинскую логистику.

Враг накапливает ракеты и дроны для проведения нового массированного обстрела

Кратко:

РФ изменила тактику ударов по Украине

АЗС стали одной из новых целей

Уничтожено 9 заправок под Харьковом

Российские войска, вероятно, готовят новую волну массированных ракетно-дроновых ударов по Украине, а также все чаще выбирают новые цели для атак — в частности, автозаправочные станции (АЗС). Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Изменение тактики России

По его словам, последние удары свидетельствуют об изменении подхода России к ведению войны, с акцентом на поражение логистической инфраструктуры.

"Они пытаются сломать нашу логистику. Это главная цель. Они поняли, что у нас, если помните, 2022 год начинался с ракетных ударов и бомбардировок, тогда еще летала российская авиация и бомбила наши нефтебазы. Они практически не пропустили ни одной нефтебазы ни в одной области нашей страны. Все были атакованы. Были случаи, когда нефтебаза уже давно не работает, но по ней все равно был нанесен ракетный удар", — отметил Олег Жданов.

Новые цели

Он пояснил, что после потерь нефтебаз Украина изменила систему поставок топлива, поэтому теперь под ударами оказались АЗС.

"Мы перестроились, и у нас на сегодняшний день фактически логистика, скажем так, мобильная. У нас нет нефтебаз, они разбомблены, но в то же время наша страна обеспечивается топливом на всей территории. И вот россияне, скорее всего, приняли решение в прифронтовых областях уничтожать места, где можно пополнить запасы топлива. Это АЗС, потому что баз нет, а АЗС есть, где люди заправляются. Я думаю, что такие удары по инфраструктуре они будут только наращивать", — пояснил эксперт.

Жданов также предупредил, что такие атаки могут распространяться вглубь территории Украины и будут иметь не только военный, но и психологический эффект.

"Есть угроза. Дело в том, что они могут это делать и вглубь нашей территории. Здесь вопрос в том, хватит ли у них средств огневого поражения, то есть того же количества "Шахедов". Но я не исключаю, что они могут добраться и до Киева. Если "Шахеды" долетают до западных областей, почти до западной границы нашей страны, то вполне вероятно, что они и здесь будут", — предупредил он.

Он добавил, что Россия может продолжать менять свои военные цели и усиливать атаки на гражданскую инфраструктуру.

"Я думаю, это будет нарастать и продолжаться, потому что у России ничего не получается на линии фронта. Они даже сегодня меняют идеологию. Я вижу, что основные пропагандисты, основные „З-военкоры", они убирают „денацификацию", „денационализацию". Уже не говорят, что цель СВО — это "освобождение" Донбасса. Они говорят, что победа — это победа. И такие понятия размываются. Поэтому они будут искать способы поражения нас и создания невыносимых условий для жизнедеятельности гражданского населения", — подчеркнул он.

Вероятность нового массированного удара

Отдельно эксперт предположил, что Россия накапливает ресурсы для нового массированного удара.

"Я думаю, что у них есть, они накапливали. В конце концов, 600 дронов, которые они позавчера отправили за сутки в два приема — это в рамках их возможностей. Плюс я думаю, что они накопили определенное количество и продолжают ежедневно пополнять запасы. Ракеты они уже давно не применяли, особенно крылатые, поэтому вполне вероятно, что они готовят массированный удар", — сказал Жданов.

Он также предположил, что такой удар может быть приурочен к символической дате.

"Но я думаю, что он будет накануне 9 мая. Чтобы мы успели оправиться от этого удара, а они под этот шум тихонько проведут парад. Такая вероятность, я думаю, существует. Очень высокая", — отметил эксперт.

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук отметил, что РФ в последнее время активно меняет тактику массированных обстрелов, экспериментируя с различными форматами атак — ночными, комбинированными и быстрыми ракетно-дроновыми ударами.

Для этого применяется широкий спектр вооружения, в частности баллистические и крылатые ракеты, а также различные типы беспилотников. Цель таких действий — перегрузить украинскую систему противовоздушной обороны и отработать неожиданные точечные удары.

Лакийчук подчеркнул, что прогнозировать дальнейшие шаги российского руководства сложно, однако Украина должна быть готова к худшим сценариям. Он предположил, что в ближайшее время возможны новые массированные атаки, поскольку признаки подготовки к ним уже фиксировались.

Как сообщал Главред, российские оккупанты нанесли удары дронами по Харькову. В результате вражеской атаки пострадали три человека. В Салтовском и Основянском районах вражеские дроны нанесли удар по территории АЗС. Также повреждено здание автосалона.

Кроме того, российские оккупанты атаковали Тернополь ударными дронами типа "Шахед". Над Тернополем было более 50 дронов. Зафиксировано попадание в промышленные и инфраструктурные объекты.

Напомним, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по Харьковской области. "Прилет" был зафиксирован в городе Мерефа. Об этом заявил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

О личности: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный YouTube-канал, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

