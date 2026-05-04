Не придется выкорчевывать: как легко убрать пень с участка всего за 1 день

Дарья Пшеничник
4 мая 2026, 23:02
Эксперты советуют убирать с участка обрубки, даже если на первый взгляд они не мешают.
Нужно ли выкорчевывать пни на участке

  • Как быстро убрать пень с участка
  • В каких случаях пень все же можно оставить

После того как старое дерево спиляют, на участке остается пень, который часто воспринимают лишь как элемент, портящий вид. Но на самом деле вопрос, стоит ли его оставлять, имеет гораздо более широкий контекст. В определенных случаях такой остаток может стать источником серьезных проблем, поэтому специалисты советуют оценивать ситуацию индивидуально.

Эксперты, на которых ссылается издание Martha Stewart, отмечают, что даже если пень не мешает физически, он может создавать скрытые риски. Остатки корневой системы истощают почву, занимают полезное пространство и затрудняют уход за растениями. Кроме того, при разложении древесина привлекает насекомых-вредителей и накапливает споры болезней, которые легко распространяются на сад или клумбу поблизости.

Особенно опасными пни становятся в местах, где планируется строительство или уже стоит здание. Когда древесина полностью сгниет, почва в этом месте может просесть, что создает риски для фундамента. В таких случаях удаление — обязательное.

Впрочем, если пень не мешает и не представляет угрозы, его можно оставить. В ландшафтном дизайне такие элементы нередко превращают в декоративные акценты — например, устраивают внутри мини-клумбу.

Как проще всего удалить пень с участка

Специалисты также назвали самые эффективные способы избавиться от пня. Самый быстрый — выкорчевать его вручную, выкопав траншею, обнажив корни и отделив главный отросток. Метод подходит для небольших молодых пней.

Второй вариант — использовать измельчитель пней. Специальная техника за считанные минуты превращает древесину в стружку, которую затем можно использовать в качестве мульчи.

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) — это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти отработанные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, простые советы по развлечениям, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы обучить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

