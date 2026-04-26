Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Кипяток против сорняков — быстрый лайфхак или пустая трата времени

Марина Иваненко
26 апреля 2026, 13:56
Можно ли уничтожить сорняки кипятком за несколько минут? Работает ли популярный лайфхак из TikTok, почему он не всегда эффективен и когда может дать результат.
Лайфхак из TikTok
Лайфхак из TikTok / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Действительно ли кипяток может уничтожить сорняки
  • Почему горячая вода не всегда уничтожает корни

Как только наступила весна, многие владельцы садов сосредотачивают внимание на подготовке участков к лету. Первый пункт — прополка — может длиться часами. Однако пользователи соцсетей уверяют: проблему нежелательного мха и травы можно решить за считанные минуты с помощью обычного чайника.

Лайфхак из TikTok: "Просто вылейте это"

Блогер @tonylongworth стал звездой сети, показав технику, которая не требует никаких химикатов или дорогих инструментов. Его метод основан на шоковой термической обработке.

видео дня

Вы увидите, как все сорняки просто умирают. Некоторые из упрямых нужно будет поливать больше, комментирует автор видео результаты своей трехминутной процедуры.

Реакция аудитории под постом превратилась в настоящий форум обмена опытом. Пользователи активно делятся собственными модификациями этого метода:

Это их убивает, но они возвращаются, — предупреждает один из читателей.

Сделал то же самое. Идеально. Посыпаю солью в жаркий день — и исчезает на неделю, — делится успехом другой.

Лейка, полная белого уксуса, соли и карбоната газированной воды, убивает все в течение шести месяцев, — добавляет еще один "народный эксперт".

Однако не все доверяют воде. Некоторые предпочитают физический труд.

Видео из TikTok можно посмотреть здесь:

@tonylongworth Быстрый и простой способ избавиться от сорняков и мха на террасе #howto#gardening#patio#cleaning♬ original sound - Tony Longworth

Что говорит наука: теория "зоны гибели"

В издании Express эксперты из компании Weedingtech предостерегают от излишнего оптимизма. Они объясняют, что для полного уничтожения растения недостаточно просто "ошпарить" листья.

Исследования показывают, что стабильная подача тепла при 80°C в течение первых пяти секунд является ключевым фактором для обеспечения наиболее эффективного уничтожения растений, — говорится в заявлении Weedingtech.

По словам специалистов, растение погибает только тогда, когда термическая обработка достигает и поддерживает температуру так называемой "зоны гибели" — выше 57°C. Только при таких условиях структура клеток разрушается окончательно.

Почему кипяток не всегда действует на растения

Главный аргумент ученых против метода из TikTok — физика теплоотдачи.

Проблема с кипячением воды для борьбы с сорняками заключается в том, что она быстро теряет тепло в атмосфере, достигая около 64°C при контакте с сорняками и быстро выходя из зоны гибели, — отмечают эксперты.

Хотя горячая вода обычно заставляет листья увядать мгновенно, быстрое охлаждение препятствует главному — теплопередаче к корню. В результате верхушка растения погибает, но корневая система остается живой и готовой к регенерации.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk — это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

огород лайфхак интересные новости сад
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
14:53Синоптик
13:59Война
12:38Мир
Популярное

Ещё
Последние новости

14:54

14:53

14:17

14:03

13:59

13:56

13:06

12:56

12:53

12:38

12:30

12:29

11:59

11:55

11:50

11:33

11:14

11:12

10:52

10:47

10:14

10:06

09:10

08:48

08:10

07:27

06:07

04:00

03:16

01:50

00:04

25 апреля, суббота
22:55

22:40

22:10

21:36

20:56

20:53

20:50

20:30

19:47

19:29

19:25

19:23

19:20

19:10

18:53

18:51

18:39

18:16

18:03

Новости Киева
Погода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиСалатыПраздничное меню
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ХарьковаНовости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости СумНовости ОдессыНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять