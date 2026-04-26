Кипяток против сорняков — быстрый лайфхак или пустая трата времени

Можно ли уничтожить сорняки кипятком за несколько минут? Работает ли популярный лайфхак из TikTok, почему он не всегда эффективен и когда может дать результат.

Лайфхак из TikTok

Как только наступила весна, многие владельцы садов сосредотачивают внимание на подготовке участков к лету. Первый пункт — прополка — может длиться часами. Однако пользователи соцсетей уверяют: проблему нежелательного мха и травы можно решить за считанные минуты с помощью обычного чайника.

Лайфхак из TikTok: "Просто вылейте это"

Блогер @tonylongworth стал звездой сети, показав технику, которая не требует никаких химикатов или дорогих инструментов. Его метод основан на шоковой термической обработке.

Вы увидите, как все сорняки просто умирают. Некоторые из упрямых нужно будет поливать больше, комментирует автор видео результаты своей трехминутной процедуры.

Реакция аудитории под постом превратилась в настоящий форум обмена опытом. Пользователи активно делятся собственными модификациями этого метода:

Это их убивает, но они возвращаются, — предупреждает один из читателей.

Сделал то же самое. Идеально. Посыпаю солью в жаркий день — и исчезает на неделю, — делится успехом другой.

Лейка, полная белого уксуса, соли и карбоната газированной воды, убивает все в течение шести месяцев, — добавляет еще один "народный эксперт".

Однако не все доверяют воде. Некоторые предпочитают физический труд.

Что говорит наука: теория "зоны гибели"

В издании Express эксперты из компании Weedingtech предостерегают от излишнего оптимизма. Они объясняют, что для полного уничтожения растения недостаточно просто "ошпарить" листья.

Исследования показывают, что стабильная подача тепла при 80°C в течение первых пяти секунд является ключевым фактором для обеспечения наиболее эффективного уничтожения растений, — говорится в заявлении Weedingtech.

По словам специалистов, растение погибает только тогда, когда термическая обработка достигает и поддерживает температуру так называемой "зоны гибели" — выше 57°C. Только при таких условиях структура клеток разрушается окончательно.

Почему кипяток не всегда действует на растения

Главный аргумент ученых против метода из TikTok — физика теплоотдачи.

Проблема с кипячением воды для борьбы с сорняками заключается в том, что она быстро теряет тепло в атмосфере, достигая около 64°C при контакте с сорняками и быстро выходя из зоны гибели, — отмечают эксперты.

Хотя горячая вода обычно заставляет листья увядать мгновенно, быстрое охлаждение препятствует главному — теплопередаче к корню. В результате верхушка растения погибает, но корневая система остается живой и готовой к регенерации.

Ранее Главред рассказывал о том, стоит ли добавлять яичную скорлупу к комнатным растениям. Эксперты объясняют, почему она действует медленно, какие риски несет и для каких цветов может быть опасной.

Также рассказывали о том, что красные вздутия на листьях смородины сигнализируют об опасности. Как правильно бороться с вредителем и какие профилактические меры помогут сохранить урожай.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk — это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

