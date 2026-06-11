"Лояльности к Путину снижается": раскрыт сценарий бунта в РФ

В РФ падает число тех, кто верит, что война может закончиться, говорит Иван Преображенский.

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Появился прогноз вероятности бунта в РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, сайт Кремля

Важное из заявлений Преображенского:

Экономические последствия войны могут привести к протестам в РФ

Уровень лояльности к Путину в РФ снижается

Политолог, эксперт по вопросам Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский прокомментировал вопрос о том, может ли тупиковая ситуация на фронте привести к протестам в РФ.

"Сама по себе война — нет. А вот экономические последствия, наверное, могут привести к довольно массовым протестам", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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Эксперт напомнил о том, что в РФ даже фальсифицированная статистика говорит о том, что количество невыплат зарплат растет в геометрической прогрессии.

"Это начинает напоминать 90-е годы в России, когда разрушилась советская система, а новая еще не была построена", - сказал он.

По словам политолога, в РФ можно констатировать падение числа тех, кто верит, что война может закончиться.

"Я бы интерпретировал это так: они перестают верить в то, что она наконец может закончиться. А раз они перестают в это верить, они начинают не доверять — как это звучит на языке соцопросов — и на самом деле быть недовольными Путиным. Потому что они понимают: это лично его заслуга, что этого не происходит. Он тот стопор, который не позволяет закончить войну", - указал он.

Преображенский не исключил, что и в дальнейшем такая тенденция в РФ будет сохраняться.

"Соответственно, тенденция эта есть. Ее масштаб оценить сложно, но уровень лояльности к Путину действительно снижается из-за того, что Путин не хочет заканчивать войну. И эта тенденция, очевидно, может быть долгосрочной, потому что война и дальше может еще долго не заканчиваться, а количество таких людей будет расти", - добавил он.

Эксперт о шансах на внутреннее противостояние в РФ

Бывший глава Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука прокомментировал вероятность возникновения серьезных внутренних конфликтов в России. По его мнению, хотя среди представителей политических и бизнес-кругов теоретически могут существовать группы, недовольные нынешним курсом власти, их возможности влиять на ситуацию остаются крайне ограниченными.

Эксперт отметил, что российские власти в последние годы значительно усилили контроль над общественно-политической сферой и последовательно устраняли любые проявления организованной оппозиции. Особенно заметно этот процесс, по его словам, ускорился в течение последних двух лет.

В результате, считает Тука, на сегодняшний день в стране практически отсутствуют влиятельные структуры или лидеры, которые могли бы объединить недовольных и создать реальную альтернативу действующей власти.

Ранее появился прогноз о бунте в РФ с обрушением власти. У Владимира Путина очевидная сверхидея: он закончит войну, только если в РФ все рухнет, считает Иван Преображенский.

Как сообщал Главред, ранее появился вопрос о возможности переворота в РФ. Даже представители Z-общественности сейчас боятся что-то говорить против российского диктатора Путина, ведь эти слова могут оказаться последними.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Россию ждет переворот. Стратегия Запада нацеленная на переговоры с Путиным на самом деле неэффективна, нужно работать над переворотом внутри РФ.

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О персоне: Иван Преображенский Иван Преображенский – российский политолог, публицист и журналист. Кандидат политических наук, эксперт по вопросам Центральной и Восточной Европы. Специализируется на внутренних политических процессах в России, структуре российской власти, роли Кремля, международных отношениях. Часто в медиа выступает с аналитикой, разоблачающей методы управления в России, логику принятия решений в Кремле и манипуляции общественным мнением.

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