В украинском языке нет ни "глазуньи", ни "всмятку": как правильно называть блюда

Лингвистка объяснила, почему слова "глазунья" и "всмятку" относятся к суржику и как говорить правильно.

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Как правильно называть блюда из яиц на украинском языке / Коллаж: Главред, фото: magnific, ua.depositphotos.com

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Как сказать "яйцо всмятку" на украинском языке без русизмов

Чем "глазунья" отличается от "яєчні"

"яєчні" Можно ли говорить "яєшня" вместо "яєчня"

Слова "глазунья" и "яйцо всмятку" относятся к суржику, а не к литературному украинскому языку: первое следует заменять на "оката яєчня", а второе - на "некруте яйце" или "яйце в мішечок". О правильных эквивалентах привычных кулинарных терминов рассказала кандидат филологических наук, ассистент кафедры украинской филологии для иностранных граждан Александра Касьянова, пишет УНИАН.

Наиболее распространенные способы приготовления яиц - жарка и варка, и именно вокруг этих блюд чаще всего возникает путаница со словами. Лингвист объясняет, как точно передать на украинском языке блюдо с жидким желтком.

"Яйцо всмятку - это слово из суржика. На украинском языке мы будем передавать это так: "варене яйце з рідким жовтком – некруте або некруто зварене яйце, або ж зварене яйце з рідким жовтком". Соответственно, блюдо с полностью готовым желтком - "зварене круто яйце". Также не будет ошибкой описательно передать такое словосочетание: "варене яйце з твердим жовтком", - говорит лингвист.

Существует еще один вариант, который официально не зафиксирован в словарях, но часто встречается в кулинарных рецептах. Яйцо всмятку в таком контексте называют "в мішечок" - это словосочетание прижилось в бытовой речи, хотя словарного статуса не имеет.

Как будет яичница-глазунья на украинском

Жареное блюдо с целым жидким желтком в быту часто называют "глазуньей", однако это слово - калька с русского языка и в украинском не употребляется. Точный эквивалент появился по аналогии с формой желтка на белом фоне: блюдо называют "оката яєчня", ведь оно напоминает человеческий глаз.

Иногда "глазунью" на украинском языке называют просто "яєчнею" - это универсальное слово для любых блюд из яиц, хотя прилагательное "оката" точнее описывает именно способ приготовления. Если же яйца перемешивают до однородности перед жаркой, полученное блюдо принято называть "яєчнею-бовтанкою".

"Яєчня" или "яєшня" - как правильно

Еще один вопрос, который регулярно возникает в разговорной речи, касается написания названия блюда из перемешанных жареных яиц - из-за того, что обе формы слова встречаются в словарях и языковых корпусах.

"Это фонетические разновидности одного слова. В словарях можно встретить оба варианта. Также такие слова можно встретить и в корпусах украинского языка", - отметила Касьянова.

Причина расхождения - в фонетических процессах словообразования. В корне слова происходит типичное для украинского языка чередование звуков "ц" и "ч", именно поэтому наряду со словом "яйце" появляется форма "яєчня".

"Слово "яєшня" образовано от "яєчні". В результате словообразования происходит фонетический процесс диссимиляции -ч- в -ш-. Такой процесс не является нетипичным для украинского языка. Я советую отдавать предпочтение варианту "яєчні", - подытожила филолог.

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Об источнике: УНИАН Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Подготавливает новости на трех языках: украинском, русском и английском. Распространяет новости через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

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