"Трансвестит шоу": в РФ высмеяли престарелую путинистку Распутину

Путинистка Распутина показалась на публичном мероприятии и удивила своим видом.

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Маша Распутина резко сдала / коллаж: Главред, фото: t.me/nemalahov

Кратко:

Как сейчас выглядит Распутина

Что с ней не так

Скандальная российская певица Маша Распутина, которая поддерживает террористическую войну РФ в Украине, появилась на публичном мероприятии и ошарашила своим уставшим, старым и страшным видом.

Соответствующие видео появились на одной из страниц пропагандистов в Instagram.

видео дня

Комментаторы тут же активизировались в комментариях, так как Распутина в свои 70 лет выглядит как "мумия", с "макияжем 1900-го года".

Распутина ошарашила своим старым видом / Фото Instagram/dimson100000

Распутина ошарашила своим старым видом / Фото Instagram/dimson100000

Распутина ошарашила своим старым видом / Фото Instagram/dimson100000

Комментаторы сравнили артистку с мумией и трансвеститом.

Комментаторы разнесли Распутину / Скриншот

Комментаторы разнесли Распутину / Скриншот

Ранее стало известно, что Распутина, может остаться на улице с больной дочерью.

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Ранее Главред сообщал, что знаменитая латвийская певица Лайма Вайкуле 24 июля открыла свой авторский фестиваль в Юрмале. Во время мероприятия артистка преподнесла неожиданный сюрприз зрителям, впервые исполнив со сцены новую песню на украинском языке.

Ранее также известная украинская актриса Екатерина Кузнецова, которая недавно рассказала о том, сколько зарабатывают украинские актеры, рассказала своим поклонникам о том, как ей удается поддерживать стройную фигуру.

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О персоне: Маша Распутина Маша Распутина - советская и российская певица, выпустившая восемь студийных альбомов и сотрудничавшая, в частности, с композиторами Александром Лукьяновым, Максимом Дунаевским, Аркадием Укупником и с поэтом-песенником Леонидом Дербенёвым.

В марте 2022 года призвала остановить вторжение России на Украину. Позднее поддержала вторжение и предложила казнить противников российского нападения на Украину.

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