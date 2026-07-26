"Трансвестит шоу": в РФ высмеяли престарелую путинистку Распутину

Кратко:
- Как сейчас выглядит Распутина
- Что с ней не так
Скандальная российская певица Маша Распутина, которая поддерживает террористическую войну РФ в Украине, появилась на публичном мероприятии и ошарашила своим уставшим, старым и страшным видом.
Соответствующие видео появились на одной из страниц пропагандистов в Instagram.
Комментаторы тут же активизировались в комментариях, так как Распутина в свои 70 лет выглядит как "мумия", с "макияжем 1900-го года".
Комментаторы сравнили артистку с мумией и трансвеститом.
Ранее стало известно, что Распутина, может остаться на улице с больной дочерью.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред сообщал, что знаменитая латвийская певица Лайма Вайкуле 24 июля открыла свой авторский фестиваль в Юрмале. Во время мероприятия артистка преподнесла неожиданный сюрприз зрителям, впервые исполнив со сцены новую песню на украинском языке.
Ранее также известная украинская актриса Екатерина Кузнецова, которая недавно рассказала о том, сколько зарабатывают украинские актеры, рассказала своим поклонникам о том, как ей удается поддерживать стройную фигуру.
Вас также может заинтересовать:
- Певица-путинистка Маша Распутина оголтело вызверилась на уехавших из РФ артистов
- "Или ты настоящий, или ты ноль": российская певица Распутина нещадно растоптала Аллу Пугачеву
- "Зачем тебе страшилы нерусские": расистка Распутина отправила позорное голосовое своей дочери
О персоне: Маша Распутина
Маша Распутина - советская и российская певица, выпустившая восемь студийных альбомов и сотрудничавшая, в частности, с композиторами Александром Лукьяновым, Максимом Дунаевским, Аркадием Укупником и с поэтом-песенником Леонидом Дербенёвым.
В марте 2022 года призвала остановить вторжение России на Украину. Позднее поддержала вторжение и предложила казнить противников российского нападения на Украину.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред