"Беспредел": путинистку Распутину с больной дочерью выгоняют из дома

Певица жалуется российским властям на несправедливость.

Машу Распутину выгоняют из дома

Скандальная российская певица Маша Распутина, которая поддерживает террористическую войну РФ в Украине, может остаться на улице с больной дочерью. Об этом сообщают росСМИ.

Певица обратилась с душераздирающей жалобой к председателю Верховного суда РФ. Оказалось, что ее супруг начал делить имущество с бывшей женой, которая претендует на часть дома. Если экс-супруге избранника Распутиной удастся добиться желаемого, певице придется искать новое место жительства.

Маша Распутина - суд

"Вместе с нами живет моя старшая дочь Ермакова Лидия Владимировна — инвалид второй группы. Она нуждается в стабильных условиях, наблюдении врача, лечении. Для нее переезд — это трагедия. В 1999 году я продала личный дом с земельным участком. Все деньги вложила в ремонт нашего дома. Это не просто дом, это моя жизнь, мои вложенные силы и средства", — взмолилась путинистка.

Развод перерос в затяжную судебную войну из-за имущества, в результате которой долг перед бывшей супругой вырос до 70 миллионов рублей. Артистка возмущена решением признать ее мужа банкротом и попытками экс-жены отобрать их семейный особняк. По словам певицы, женщина, годами жившая на иждивении, теперь через суд пытается признать их единственное жилье "роскошным", чтобы пустить дом с молотка и получить компенсацию. Маша заявляет, что таким образом ее просто лишают крыши над головой.

"Я певица, я всю жизнь работаю, плачу налоги, выступаю для людей. Я никогда не думала, что меня и мою семью могут просто выселить. Разве единственное жилье — это теперь роскошь? Я являюсь публичным и знаменитым человеком — певицей, я вынуждена обратиться к общественности, потому что терпеть такой беспредел нельзя!", — возмутилась Распутина.

О персоне: Маша Распутина Маша Распутина - советская и российская певица, выпустившая восемь студийных альбомов и сотрудничавшая, в частности, с композиторами Александром Лукьяновым, Максимом Дунаевским, Аркадием Укупником и с поэтом-песенником Леонидом Дербенёвым.

В марте 2022 года призвала остановить вторжение России на Украину. Позднее поддержала вторжение и предложила казнить противников российского нападения на Украину.

