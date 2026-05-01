Влупила 5-балльная магнитная буря: когда она закончится

Ангелина Подвысоцкая
1 мая 2026, 15:32
Эта магнитная буря может вызвать головную боль и повышение давления.
Украину атаковала 5-балльная магнитная буря / иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT)

Что узнаете:

  • Как магнитная буря влияет на человека
  • Когда будет пик следующей магнитной бури
  • Когда закончится магнитная буря

Украину атаковала новая магнитная буря. Она может негативно повлиять на здоровье. Об этом сообщает meteoagent.

Несколько дней мощность магнитной бури была на достаточно слабом уровне. 30 апреля она внезапно усилилась до четырех баллов. Уже сегодня, 1 мая, мощность бури стала 5-балльной, что делает её сильной. Ожидается, что после этого магнитная буря пойдет на спад.

Украину атаковала 5-балльная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 12 вспышек класса С. Сообщается, что 1 мая могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 65%. Вероятность вспышек класса Х составляет 10%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 89 солнечных пятен.

"Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений", - говорится в сообщении.

магнитная буря, влияние магнитной бури
Как магнитная буря влияет на человека / Инфографика Главред

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать во время магнитной бури

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное влияние бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до нее.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

магнитная буря магнитные бури когда будут магнитные бури Календарь магнитных бурь
Украина рассчитывает подписать соглашение о вступлении в ЕС в 2027 г - Качка

Украина рассчитывает подписать соглашение о вступлении в ЕС в 2027 г - Качка

14:27Украина
В Украине резко пригреет, но ненадолго: названа дата нового похолодания

В Украине резко пригреет, но ненадолго: названа дата нового похолодания

14:16Синоптик
Популярное

Ещё
Один стакан порошка в слив — как за ночь избавиться от жира и грязи в трубах

Один стакан порошка в слив — как за ночь избавиться от жира и грязи в трубах

Россия присоединила к себе 1,5 млн км² территории Китая: как так произошло и когда

Россия присоединила к себе 1,5 млн км² территории Китая: как так произошло и когда

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке ученика за партой за 14 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке ученика за партой за 14 с

Гривня резко выросла: новый курс валют на 1 мая

Гривня резко выросла: новый курс валют на 1 мая

Денежные сюрпризы и новые люди: май готовит одному знаку большие перемены

Денежные сюрпризы и новые люди: май готовит одному знаку большие перемены

15:32

Влупила 5-балльная магнитная буря: когда она закончится

15:20

"Шалости Бедроса": Киркоров сдал тест ДНК на родство с братом-копией

15:14

Интересная головоломка со спичками, которую дети решают быстрее взрослых

15:00

Энн Хэтэуэй оригинально поддержала Украину в разгар премьеры "Дьявол носит Прада 2"

14:34

Отпугивает улиток и слизней: какое растение нужно посадить в садуВидео

Будут ли изымать неисправные автомобили, как в Европе: Елена Воронкова — об обязательном техосмотреБудут ли изымать неисправные автомобили, как в Европе: Елена Воронкова — об обязательном техосмотре
14:27

Украина рассчитывает подписать соглашение о вступлении в ЕС в 2027 г - Качка

14:16

В Украине резко пригреет, но ненадолго: названа дата нового похолодания

13:55

Вид на миллион: украинец купил дачу возле реки по цене смартфонаВидео

13:30

Сколько на самом деле хранится фарш в холодильнике: ответ точно удивит

Реклама
13:24

Тернополь под массированной атакой "Шахедов": в городе гремят взрывы

13:09

В Харькове объявлен II уровень опасности: какая погода в городе будет на выходных

12:58

Лорак с дочкой подлизались к Киркорову: жалкое видеоВидео

12:40

"Мы не пара": Потап и Настя Каменских объявили о разводе

12:24

Как заработать деньги на солнечных батареях: малоизвестный трюк

12:17

Пригреет до +25°: почти летняя жара накроет Ровенщину, синоптики назвали дату

12:09

Китайский гороскоп на завтра, 2 мая: Быкам - щедрость, Кроликам - чуткость

12:05

Что нужно сделать с деньгами в праздник 2 мая: приметы

12:01

Найдут общий язык со всеми: в какие месяцы рождаются настоящие экстраверты

11:57

Три знака зодиака ждет неожиданная удача в ближайшее время - кто они

11:50

Гороскоп Таро на завтра 2 мая: Львам - начать, Тельцу - работа над ошибками

Реклама
11:44

Искали веками: археологи сделали "абсолютно потрясающее" открытие

11:43

"Табуны" Шахедов атаковали Украину: РФ подняла в воздух Ту-95

11:28

Популярная украинская певица рассекретила, как похудела на 33 кг: назвала ошибку

11:20

Лучшие соседи для базилика: что посадить рядом, чтобы овощи стали вкуснееВидео

11:13

Плесень и желтизна на швах исчезнут мгновенно: что нужно нанести на плиткуВидео

10:59

"Весеннее обострение": MELOVIN ушел "во все тяжкие" после разрыва с женихом

10:49

"Членство - это не подарок": FT узнала, что осложняет процесс вступления Украины в ЕС

10:35

Мэрайя Кэрри показала взрослых детей-двойняшек

10:34

Зеленский раскрыл масштабы ночной атаки РФ: что было под прицелом оккупантовФото

10:05

Рыба будет клевать без перерыва: лучшие дни для рыбалки в мае 2026 годаВидео

10:03

В Украине резко обвалились цены на ключевой овощ: сколько стоит килограмм

09:59

"Будет второй ребенок": Денисенко сделала неожиданное признание

09:44

Почему 2 мая нельзя занимать деньги другим людям: какой церковный праздник

09:22

ВСУ оттеснили оккупантов на двух ключевых направлениях: в ISW раскрыли детали

09:08

Сотни дронов уже в воздухе, РФ готовит опасный сценарий удара: что известно

09:03

Тест по ПДД загоняет водителей в тупик: разрешен ли хитрый маневр с разворотомВидео

08:30

РФ нанесла серию ударов дронами по Харькову: есть "прилеты" и пострадавшие

07:42

Смертельная авария на Львовщине: поезд сошел с рельсов, есть погибший - деталиФото

07:41

Четвертая атака на Туапсе, после удара БПЛА поднялись клубы черного дыма: что известно

07:25

Конец света - это только начало: Андрусив сделал неутешительный прогноз о СШАмнение

Реклама
06:56

РФ атаковала Одессу: есть "прилеты", горят многоэтажки и портФото

05:55

"Я не смогла": Зеленская откровенно рассказала о своем провале

05:11

Почему нельзя ломать хлеб руками: приметы, предвещающие беду

04:30

Удача будет сопутствовать весь май: три знака зодиака станут любимцами фортуны

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке ученика за партой за 14 с

03:59

Лесники раскрыли гениально простой способ защиты от клещей: что нужно сделать

03:22

Козероги получат неожиданный шанс: астролог назвала опасные и удачные даты в маеВидео

03:01

Почему у кота "свисает" живот: объяснение удивит даже опытных хозяевВидео

02:42

Фраза "йошкин кот" является ошибкой — как правильно сказать на украинском языкеВидео

02:02

"Впереди очень непростые времена": в DeepState предупредили об обострении на фронте

