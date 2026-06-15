"Не удается зачистить противника": генерал ВСУ об опасности для крупного города

Данные о проникновении россиян основываются на информации разведки, пояснил Александр Бакулин.

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Раскрыты детали боев за Константиновку / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

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В Константиновке может находиться около 120 российских оккупантов

РФ применяют тактику инфильтрации небольшими группами

По данным 19-го армейского корпуса с фронта, в Константиновке Донецкой области может находиться примерно 123 российских оккупантов.

"Ситуация в Константиновке не является критической… Я не могу сказать, что направление сложное, у нас все очень просто. Проблем действительно очень много. Противник непростой, нацелен на выполнение своих задач. Поэтому… тяжело, но борьба продолжается", - подчеркнул командир 19-го АК, бригадный генерал Александр Бакулин в эфире национального телемарафона.

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По его словам, эти данные основываются на информации разведки бригад, а также корпуса.

"То, что мы объективно видим, подсчитываем благодаря многим каналам поступления информации, мы считаем, что противника на сегодня (вероятно) 123 человека. По моему личному мнению, эти цифры плюс-минус 20-30 человек, потому что у нас могут быть определенные сдвоения из разведки. Возможно, конечно, кого-то не учли, кого-то не видим. Поэтому цифра 250, некоторые говорят до 300 человек, по моему личному мнению, она несколько преувеличена. Но сказать на 100 процентов, что это не так, опять же, это разведывательная информация, она всегда подается со словом "вероятно", - пояснил украинский офицер.

По информации Бакулина, российские силы действительно применяют тактику инфильтрации небольшими группами, которую ранее уже использовали в Покровске.

При этом он отметил, что украинские силы учли часть ошибок, допущенных в Покровске, поэтому текущая ситуация в двух направлениях отличается. По его словам, противник продолжает попытки проникновения, однако встречает организованное сопротивление со стороны Сил обороны.

/ Инфографика: Главред

Бакулин напомнил, что активность российских групп в Константиновке фиксировалась ещё в ноябре прошлого года. Тогда, по его словам, в город смогли проникнуть до 50 человек, хотя отдельные оценки доходили до 200. "В ноябре мы с этой ситуацией справились", — отметил он.

По его словам, нынешняя волна активности началась около полутора месяцев назад. "Не удается ее полностью устранить, зачистить, чтобы это информационное влияние относительно присутствия противника в Константиновке улеглось. Но мы принимаем соответствующие меры. Сказать, что противник что-то контролирует конкретно в Константиновке, на данный момент это преждевременно и преувеличено", — подчеркнул командир 19 АК.

В США сообщили об изменениях на фронте: что видит разведка

Американские разведывательные структуры отмечают заметные сдвиги в обстановке на линии фронта, где украинские силы продолжают постепенно продвигаться вперёд.

Об этом заявил член Комитета Палаты представителей США по разведке Джим Хаймс. По его словам, на ряде участков российские подразделения в ближайшее время могут перейти к оборонительной тактике.

Ситуация на фронте - новости по теме

Как сообщал Главред, аналитики проекта DeepState заявили, что армия РФ продвинулась вблизи двух населенных пунктов в Донецкой области.

Ранее Александр Сырский говорил, что украинские военные освободили от российских оккупантов 470 квадратных километров. Это произошло с начала контрнаступательной операции.

Напомним, военные 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода совместно с соседними подразделениями отразили комбинированное наступление врага с четырех направлений под Константиновкой в Донецкой области.

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Что известно о городе Константиновка? Константиновка – город в Украине, административный центр Константиновской городской общины в Краматорском районе Донецкой области. Освобожден от террористического подразделения российских оккупантов и местных коллаборантов 5 июля 2014 года во время проведения АТО силами Национальной гвардии Украины и военными подразделениями, пишет Википедия. Во время полномасштабной войны страны-агрессора России против Украины город неоднократно подвергался обстрелам со стороны российских оккупантов.

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