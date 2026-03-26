В РФ заявили о полном уничтожении российской армии на ключевом направлении — что известно

По данным разведки ВСУ, в Купянске по-прежнему находятся небольшие группы российских военных, несмотря на заявления пропагандистов об их полной ликвидации.

https://glavred.info/front/v-rf-zayavili-o-polnom-unichtozhenii-rossiyskoy-armii-na-klyuchevom-napravlenii-chto-izvestno-10752077.html Ссылка скопирована

В России заявили о полном уничтожении российской армии — что говорят в ВСУ

О чем идет речь в материале:

Российские пропагандисты заявили о якобы полном уничтожении оккупационных войск РФ в Купянске Харьковской области. Однако эта информация не соответствует действительности. Об этом сообщил подполковник Виктор Трегубов, представитель Группировки объединенных сил, в комментарии "АрмияInform".

Трегубов, ссылаясь на разведывательные данные, сообщил, что в Купянске фиксируется постоянное присутствие российских военных, хотя их количество невелико. По его словам, речь идет о нескольких десятках человек, рассредоточенных по городу, при этом активных позывных обычно насчитывается около шести-восьми. В целом, по оценкам разведки, в городе могут находиться силы примерно уровня отделения или даже взвода.

видео дня

Он подчеркнул, что заявления российских блогеров о якобы полной ликвидации всех их военных в Купянске не соответствуют реальности.

"Меня удивило, когда начались заупокойные песни российских блогеров, которые решили похоронить россиян в городе. Я обратился к командованию операцией и узнал, что похоронили россиян явно преждевременно. Даже на территории больницы российские военные еще есть. Там действительно еще несколько из них находятся в подвале, и это четко подтверждено, что они там пытаются еще сопротивляться. Кто хотел сдаться, уже сдался, но в подвале там еще сидит несколько отчаянных", — отметил спикер Группировки объединенных сил.

Виктор Трегубов высказал предположение, что российские блогеры преждевременно "списали" своих военных, поскольку те фактически обречены, а их эвакуация для противника пока невозможна.

По его мнению, такое представление ситуации выгодно российской стороне: во-первых, из-за постоянных ударов по городу, а во-вторых — это позволяет избежать необходимости объяснять, почему не проводится их спасение, ведь формально их уже считают погибшими.

"Мне кажется, что россияне просто пытаются избежать ситуации, когда возникнет скандал типа: "Наши ребята гибнут, давайте их вытаскивать". Вытащить их все равно никто не сможет, поэтому они похоронили в Купянске россиян просто авансом", — резюмирует он.

Купянск / Инфографика: Главред

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия начала весеннюю наступательную кампанию. Об этом сообщил старший сержант 54-й отдельной механизированной бригады Максим Бутолин с позывным "Молот". По его словам, российские войска не стали ждать середины весны и активизировали наступление с потеплением, используя тактику инфильтрации — действуют небольшими группами, пытаясь незаметно продвигаться вглубь украинской обороны.

Также на южном направлении значительно увеличилось применение беспилотников — их количество почти удвоилось. По словам представителя Сил обороны юга, ежедневное использование БПЛА продолжает расти, в частности речь идет о баражирующих боеприпасах типа "Молния-2" и "Ланцет".

В то же время подразделения ВСУ провели успешную операцию в Бахмутском районе Донецкой области, освободив село Миньковка. В результате боев было ликвидировано около 40 российских военных.

Другие новости:

О личности: Виктор Трегубов Виктор Трегубов — украинский журналист, блогер, публицист и общественно-политический деятель. Спикер оперативно-стратегической группировки Вооруженных сил Украины "Днепр". Как журналист работал в таких изданиях, как Вечерние вести, Экономические известия, Газета 24, Главред и Зеркало недели. Также сотрудничал с сайтом Слово и Дело и журналом Фокус. Участвовал в Оранжевой революции и Революции Достоинства. В 2015-2016 годах в звании младшего лейтенанта проходил службу в Вооруженных силах Украины. Участник российско-украинской войны на востоке Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред