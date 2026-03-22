РФ пошла в масштабное весенне-летнее наступление: какие города под угрозой

По своим масштабам это наступление значительно превосходит большинство российских механизированных наступательных операций, проведённых за последние месяцы.

Россия начала весенне-летнее наступление в Донецкой области



Россия активизирует наступление на "пояс крепостей" в Донецкой области

Лиманское направление под сильнейшим давлением

Краматорск и Константиновка под угрозой ударов

Войска РФ приступили к реализации запланированного на весну–лето 2026 года наступления на украинский "пояс крепостей" в Донецкой области. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW), которые фиксируют резкий рост интенсивности боевых действий и изменение российской тактики.

Наступление на Лиман: попытка прорыва к Славянску

По данным ISW, российские силы развернули наземные операции на Лиманском направлении, пытаясь продвинуться к Славянску — северной оконечности украинского оборонительного пояса.

"Российские войска начали наземные операции в направлении Лимана с целью продвижения к Славянску, северной границе оборонительного пояса, с северо-востока, вероятно, для создания условий для дальнейшего наступления на Славянск с востока и юго-востока на следующих этапах", — говорится в сообщении.

Лиман, как отмечают аналитики, является ключевым узлом обороны, который может стать плацдармом для дальнейших российских попыток захватить Славянск и Краматорск.

Украинские военные сообщают, что только 19 марта российская армия атаковала по семи направлениям, задействовав более 500 пехотинцев, десятки бронемашин и более 100 мотоциклов, багги и вездеходов. Масштаб операции превышает большинство российских механизированных наступлений последних месяцев.

Представитель украинской механизированной бригады, обороняющей этот участок, подтвердил усиление давления: россияне активно применяют пехоту, рассредоточивают технику и увеличивают количество ударов управляемыми авиабомбами КАБ-3000 и дронами "Ланцет" и "Молния".

"Эти авиаудары и удары беспилотников, вероятно, являются продолжением российской кампании воздушного перехвата на поле боя в направлении Лимана, целью которой является ослабление украинской логистики и оборонных возможностей перед наземными операциями, чтобы позволить российским войскам быстрее и легче продвигаться по территории", — говорят аналитики.

Давление с юга: Краматорск и Константиновка под угрозой

Параллельно Россия наращивает силы на южных подступах к "поясу крепостей". Аналитики ISW фиксируют активные перемещения личного состава и техники в направлении Константиновки и Краматорска.

Пресс-секретарь 11-й армейской роты Украины Дмитрий Запорожец 21 марта сообщил о резком росте российской активности, в частности о переброске войск в Константиновку, усилении ударов дронами, подводе бронетехники и удвоении артиллерийских и авиационных атак в направлении Краматорска.

"Российские войска усиливают наземные штурмы и удары, а переброска тяжелой техники и войск к линии фронта, вероятно, направлена на создание условий для весенне-летнего наступления 2026 года и расширения наземных операций с юга "пояса крепостей", — отмечает ISW.

Также Россия проводит кампанию воздушного перехвата на южном фланге оборонительного пояса, нанося удары по украинским линиям связи и населенным пунктам вблизи Краматорска еще с конца февраля.

Общая оценка

ISW считает, что Россия синхронизирует удары на севере и юге "пояса крепостей", пытаясь создать условия для масштабного наступления в ближайшие месяцы. Украинские силы продолжают удерживать оборону, но интенсивность атак свидетельствует о переходе российской армии к новой фазе кампании.

Как сообщал Главред, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко говорил, что в Днепропетровской области до сих пор есть несколько очагов присутствия российских оккупантов.

Также известно, что в Силах обороны Украины начали испытания первых экзоскелетов, предназначенных для использования на передовой. Новая технология помогает артиллеристам легче справляться с переносом тяжелых боеприпасов и уже тестируется в боевых условиях на Покровском направлении.

В то же время главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в 2026 году страна-агрессор Россия планирует набрать еще 409 тысяч военных. Такие планы означают одно — враг не отказывается от своих намерений и продолжает готовиться к дальнейшей агрессии против Украины.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, вражеских угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

