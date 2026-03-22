РФ пошла в масштабное весенне-летнее наступление: какие города под угрозой

Дарья Пшеничник
22 марта 2026, 08:24
По своим масштабам это наступление значительно превосходит большинство российских механизированных наступательных операций, проведённых за последние месяцы.
Россия начала весенне-летнее наступление в Донецкой области / Колаж: Главред, фото: wikipedia, wikimedia

Главное из новостей:

  • Россия активизирует наступление на "пояс крепостей" в Донецкой области
  • Лиманское направление под сильнейшим давлением
  • Краматорск и Константиновка под угрозой ударов

Войска РФ приступили к реализации запланированного на весну–лето 2026 года наступления на украинский "пояс крепостей" в Донецкой области. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW), которые фиксируют резкий рост интенсивности боевых действий и изменение российской тактики.

Наступление на Лиман: попытка прорыва к Славянску

По данным ISW, российские силы развернули наземные операции на Лиманском направлении, пытаясь продвинуться к Славянску — северной оконечности украинского оборонительного пояса.

"Российские войска начали наземные операции в направлении Лимана с целью продвижения к Славянску, северной границе оборонительного пояса, с северо-востока, вероятно, для создания условий для дальнейшего наступления на Славянск с востока и юго-востока на следующих этапах", — говорится в сообщении.

Лиман, как отмечают аналитики, является ключевым узлом обороны, который может стать плацдармом для дальнейших российских попыток захватить Славянск и Краматорск.

Украинские военные сообщают, что только 19 марта российская армия атаковала по семи направлениям, задействовав более 500 пехотинцев, десятки бронемашин и более 100 мотоциклов, багги и вездеходов. Масштаб операции превышает большинство российских механизированных наступлений последних месяцев.

Представитель украинской механизированной бригады, обороняющей этот участок, подтвердил усиление давления: россияне активно применяют пехоту, рассредоточивают технику и увеличивают количество ударов управляемыми авиабомбами КАБ-3000 и дронами "Ланцет" и "Молния".

"Эти авиаудары и удары беспилотников, вероятно, являются продолжением российской кампании воздушного перехвата на поле боя в направлении Лимана, целью которой является ослабление украинской логистики и оборонных возможностей перед наземными операциями, чтобы позволить российским войскам быстрее и легче продвигаться по территории", — говорят аналитики.

Давление с юга: Краматорск и Константиновка под угрозой

Параллельно Россия наращивает силы на южных подступах к "поясу крепостей". Аналитики ISW фиксируют активные перемещения личного состава и техники в направлении Константиновки и Краматорска.

Пресс-секретарь 11-й армейской роты Украины Дмитрий Запорожец 21 марта сообщил о резком росте российской активности, в частности о переброске войск в Константиновку, усилении ударов дронами, подводе бронетехники и удвоении артиллерийских и авиационных атак в направлении Краматорска.

"Российские войска усиливают наземные штурмы и удары, а переброска тяжелой техники и войск к линии фронта, вероятно, направлена на создание условий для весенне-летнего наступления 2026 года и расширения наземных операций с юга "пояса крепостей", — отмечает ISW.

Также Россия проводит кампанию воздушного перехвата на южном фланге оборонительного пояса, нанося удары по украинским линиям связи и населенным пунктам вблизи Краматорска еще с конца февраля.

Общая оценка

ISW считает, что Россия синхронизирует удары на севере и юге "пояса крепостей", пытаясь создать условия для масштабного наступления в ближайшие месяцы. Украинские силы продолжают удерживать оборону, но интенсивность атак свидетельствует о переходе российской армии к новой фазе кампании.

Ситуация на фронте — последние новости

Как сообщал Главред, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко говорил, что в Днепропетровской области до сих пор есть несколько очагов присутствия российских оккупантов.

Также известно, что в Силах обороны Украины начали испытания первых экзоскелетов, предназначенных для использования на передовой. Новая технология помогает артиллеристам легче справляться с переносом тяжелых боеприпасов и уже тестируется в боевых условиях на Покровском направлении.

В то же время главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в 2026 году страна-агрессор Россия планирует набрать еще 409 тысяч военных. Такие планы означают одно — враг не отказывается от своих намерений и продолжает готовиться к дальнейшей агрессии против Украины.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, вражеских угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Переговоры Украины и США: у Трампа сделали важное заявление о приближении к миру

Переговоры Украины и США: у Трампа сделали важное заявление о приближении к миру

01:10Украина
Что нельзя делать дома в праздник 22 марта - приметы

Что нельзя делать дома в праздник 22 марта - приметы

Иглесиас и Курникова раскрыли пол и имя четвертного ребенка

Иглесиас и Курникова раскрыли пол и имя четвертного ребенка

Три знака зодиака ждет время больших перемен к лучшему – кто они

Три знака зодиака ждет время больших перемен к лучшему – кто они

Китайский гороскоп на сегодня, 22 марта: Тиграм - срывы, Крысам - страсть

Китайский гороскоп на сегодня, 22 марта: Тиграм - срывы, Крысам - страсть

Треть пехоты могут убрать с фронта: Билецкий предложил креативный способ

Треть пехоты могут убрать с фронта: Билецкий предложил креативный способ

Последние новости

09:07

Симоньян рассказала, что у нее неизлечимо и тяжело болен ребенок

08:35

РФ атаковала дронами железную дорогу: во время эвакуации погибла проводница

08:24

РФ пошла в масштабное весенне-летнее наступление: какие города под угрозой

08:20

Карта Deep State онлайн за 22 марта: что происходит на фронте (обновляется)

07:39

Россияне ударили дронами по Киевской области: повреждены жилые дома и предприятие

Россияне залатают дыры и усилят давление на Украину: Андрусив — об ослаблении санкций СШАРоссияне залатают дыры и усилят давление на Украину: Андрусив — об ослаблении санкций США
06:04

Пили из-за безысходности: 10 напитков с сомнительной репутацией

05:06

Зачем СССР обменивал кока-колу на "Лады" и БелАЗы в США

04:30

Им достанется неземное везение: фортуна резко изменит жизнь трёх знаков зодиака

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке футболиста за 23 секунды

Реклама
03:36

Кошки показывают живот не просто так — скрытый сигнал, который все игнорируютВидео

01:10

Переговоры Украины и США: у Трампа сделали важное заявление о приближении к миру

21 марта, суббота
23:24

Оккупанты готовят масштабное наступление: в ВСУ назвали город, который под угрозой

23:02

В Киеве масштабные отключения электроэнергии и воды: названы сроки "блэкаута"

22:46

Люди, рожденные в конкретные четыре месяца, самые оптимистичные

22:25

Главное условие завершения войны: Зеленский анонсировал новый раунд переговоров

21:25

Сийярто тайно "сливал" Лаврову детали заседаний ЕС: детали скандала от WP

20:56

Треть пехоты могут убрать с фронта: Билецкий предложил креативный способ

20:24

Красный Крест вляпался в громкий скандал: все вскрылось из-за пары кроссовок

19:50

"Я не самоубийца": Фицо допустил блокировку 90 млрд евро для Украины

19:23

Важный успех ВСУ на Сумщине: возле границы с РФ поднят флаг УкраиныВидео

Реклама
19:14

Узнали о "другой жизни": домашние кошки впервые увидели уличныхВидео

19:10

Российская армия понесла рекордные потери за 72 часа: Коваленко об успехе ВСУмнение

18:47

Украинские специалисты начали сбивать иранские дроны на Ближнем Востоке - СМИ

18:24

Замена Филарету: в УПЦ КП заявили об избрании нового патриарха

18:16

"Ездил в Москву": Приходько жестко прошлась по Монатику

18:12

Не просто еда: что скрывают украинские вареники

18:07

Загадка десятилетий: на фото 1943 года нашли "гостя из будущего"

18:04

Россия хотела подготовить "покушение" на Орбана — WP

17:55

Водители посыпают авто содой и остаются в восторге: неожиданная причина удивитВидео

17:35

Россия готовит выход из войны против Украины — какой сценарий придумали в Кремле

17:35

Трамп может развалить НАТО: раскрыты вероятные сроки распада Альянса

17:21

Три знака зодиака ждет время больших перемен к лучшему – кто они

17:02

Российской актрисе и звезде "Интернов" поставили неутешителный диагноз

16:40

Чем пахнет Леся Никитюк: легкость на каждый день и жгучий восточный характерВидео

16:30

Вскрытая банка лосося с 50-летней "просрочкой" поразила учёных: что быто внутриВидео

16:11

Почему 22 марта нельзя подметать пол и выносить мусор: какой церковный праздник

16:08

Как Россия украла название своего государства — историк раскрыл тайну КремляВидео

15:56

Соседи смеялись, пока не увидели результат: зачем нужны вилки в огороде

15:47

Хотел заблокировать: в сеть попало видео ареста Джастина ТимберлейкаВидео

15:39

ВСУ "нанесли удар" по важным объектам в РФ: Генштаб раскрыл подробности

Реклама
15:19

"Это запретили делать": LELEKA нарушила правила до Евровидения

15:19

Сколько в рядах ВСУ иностранных добровольцев: СМИ назвали количество

15:11

Кремль предложил Трампу тайную сделку по Украине — чего хочет Россия и как ответили США

15:07

Как уничтожить пень на участке: простой метод без лопатыВидео

14:48

Уже с 23 марта: в Тернополе значительно подорожает проезд в автобусах

14:47

Сложная ситуация: Игорь Крутой пожаловался на проблемы в семье

14:36

Загадочный пакет из секонда "за копейки" обогатил девушку: что в нем былоВидео

13:57

Что нельзя делать дома в праздник 22 марта - приметы

13:53

Сразу на семи направлениях: россияне пошли в масштабное наступление, что известно

13:47

Популярный украинский актер сильно удивил суммой месячного заработка

