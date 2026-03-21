Сразу на семи направлениях: россияне пошли в масштабное наступление, что известно

Главное:
- Россияне предприняли попытку прорыва на Лиманско-Боровском направлении
- Противник бросил в бой более 500 пехотинцев
- Российская армия не захватила ни одного населенного пункта
19 марта россияне предприняли самую масштабную попытку прорыва на Лиманско-Боровском направлении. Оккупанты одновременно перешли в наступление на семи направлениях в зоне ответственности Третьего армейского корпуса. Об этом заявил бригадный генерал Андрей Билецкий.
Известно, что противник бросил в бой более 500 пехотинцев, 28 единиц бронетехники и более 100 единиц мототехники — мотоциклы, баги и квадроциклы. К операции привлекли силы двух армий — 1-й танковой и 20-й общевойсковой.
По его словам, россияне готовились к наступлению полтора месяца.
"Россияне наращивали удары КАБами по нашим переправам через Оскол, пытаясь отрезать логистику. Начали наводить собственные понтонные переправы и разминировать маршруты", — заявил он.
Билецкий добавил, что ВСУ готовились. В частности, на разных направлениях были отработаны оборонительные действия.
"Каждая бригада имела собственный план отражения атаки. Корпус координировал эти действия — и в результате на всех направлениях удары были сорваны", — подчеркнул генерал.
Отмечается, что российская армия не захватила ни одного населенного пункта и ни одной позиции.
"Уничтожение остатков вражеских бойцов в зоне поражения корпуса продолжается", — говорится в сообщении.
Ситуация на фронте — последние новости
Как сообщал Главред, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко говорил, что в Днепропетровской области до сих пор есть несколько очагов присутствия российских оккупантов.
Также известно, что в Силах обороны Украины начали испытания первых экзоскелетов, предназначенных для использования на передовой. Новая технология помогает артиллеристам легче справляться с переносом тяжелых боеприпасов и уже тестируется в боевых условиях на Покровском направлении.
В то же время главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в 2026 году страна-агрессор Россия планирует набрать еще 409 тысяч военных. Такие планы означают одно — враг не отказывается от своих намерений и продолжает готовиться к дальнейшей агрессии против Украины.
Об источнике: 3-й армейский корпус (3 АК)
3-й армейский корпус (3 АК) — оперативно-тактическое объединение Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Корпус создан в 2025 году на базе 3 ОШБр, пишет Википедия.
