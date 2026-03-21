Сразу на семи направлениях: россияне пошли в масштабное наступление, что известно

Мария Николишин
21 марта 2026, 13:53
Билецкий подчеркнул, что ВСУ были готовы к атаке врага.
Оккупанты перешли в наступление на фронте / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

Главное:

  • Россияне предприняли попытку прорыва на Лиманско-Боровском направлении
  • Противник бросил в бой более 500 пехотинцев
  • Российская армия не захватила ни одного населенного пункта

19 марта россияне предприняли самую масштабную попытку прорыва на Лиманско-Боровском направлении. Оккупанты одновременно перешли в наступление на семи направлениях в зоне ответственности Третьего армейского корпуса. Об этом заявил бригадный генерал Андрей Билецкий.

Известно, что противник бросил в бой более 500 пехотинцев, 28 единиц бронетехники и более 100 единиц мототехники — мотоциклы, баги и квадроциклы. К операции привлекли силы двух армий — 1-й танковой и 20-й общевойсковой.

По его словам, россияне готовились к наступлению полтора месяца.

"Россияне наращивали удары КАБами по нашим переправам через Оскол, пытаясь отрезать логистику. Начали наводить собственные понтонные переправы и разминировать маршруты", — заявил он.

река Оскол
Река Оскол / Инфографика: Главред

Билецкий добавил, что ВСУ готовились. В частности, на разных направлениях были отработаны оборонительные действия.

"Каждая бригада имела собственный план отражения атаки. Корпус координировал эти действия — и в результате на всех направлениях удары были сорваны", — подчеркнул генерал.

Отмечается, что российская армия не захватила ни одного населенного пункта и ни одной позиции.

"Уничтожение остатков вражеских бойцов в зоне поражения корпуса продолжается", — говорится в сообщении.

Ситуация на фронте — последние новости

Как сообщал Главред, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко говорил, что в Днепропетровской области до сих пор есть несколько очагов присутствия российских оккупантов.

Также известно, что в Силах обороны Украины начали испытания первых экзоскелетов, предназначенных для использования на передовой. Новая технология помогает артиллеристам легче справляться с переносом тяжелых боеприпасов и уже тестируется в боевых условиях на Покровском направлении.

В то же время главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в 2026 году страна-агрессор Россия планирует набрать еще 409 тысяч военных. Такие планы означают одно — враг не отказывается от своих намерений и продолжает готовиться к дальнейшей агрессии против Украины.

Об источнике: 3-й армейский корпус (3 АК)

3-й армейский корпус (3 АК) — оперативно-тактическое объединение Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Корпус создан в 2025 году на базе 3 ОШБр, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Андрей Билецкий новости Украины война России и Украины Фронт российское наступление
