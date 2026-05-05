Чем восхищал Met Gala 2026: камбэк Бейонсе, "Летучий голландец" и мыльная опера

Кристина Трохимчук
5 мая 2026, 16:24
Состоялся традиционный Бал Института костюма музея Метрополитен.
Звезды Met Gala 2026
Звезды Met Gala 2026 / коллаж: Главред, скрин из видео

В Нью-Йорке состоялось главное модное и звездное событие года — Met Gala 2026. В этом году тема мероприятия звучала как "Мода — это искусство". Главред расскажет, как звездные гости отразили задумку организаторов в своих невероятных нарядах, которые обсуждают по всему миру.

Хайди Клум

Супермодель и актриса Хайди Клум, которая прославилась благодаря своим необычным хэллоуинским образам, ворвалась на Met Gala 2026 с одним из самых необычных луков, сообщает The Guardian. Хайди буквально стала предметом искусства — сложный грим превратил ее в мраморную статую. Такого эффекта удалось добиться, покрыв все тело силиконом.

Бейонсе

Спустя 10 лет Бейонсе триумфально вернулась на Met Gala вместе с мужем и дочерью и решила не мелочиться, выбрав воистину роскошный наряд. "Голое" платье от французского дизайнера Оливье Рустена сочетало в себе имитацию скелета и гигантскую накидку из перьев. Интересно, что традиционно Бал Института костюма посещают только совершеннолетние гости, но для дочери звезды Блу Айви сделали исключение.

Мадонна

Легендарная певица ворвалась на дорожку Met Gala и сразу получила в сети прозвище "Летучий голландец". Произошло это из-за экстравагантного головного убора в виде парусника. Загадочность образу от Saint Laurent добавила серая вуаль. Также для большего погружения в образ артистка использовала черный парик.

Кэти Перри

Главной героиней мемов стала певица Кэти Перри, изюминкой образа которой стала металлическая маска, скрывавшая ее лицо в первые мгновения после появления на Met Gala. Вскоре оказалось, что металлическая пластина маски открывается, словно дверца шкафчика, что еще больше развеселило пользователей сети. Образ был создан Стеллой Маккартни, но экстравагантный аксессуар перетянул все внимание от платья, которое было достаточно сдержанным с легкой изюминкой в виде "прожженного" шлейфа.

Эйлин Гу

Одним из самых креативных нарядов вечера стал образ олимпийской чемпионки по фристайлу Эйлин Гу. Она появилась на Met Gala в элегантном платье Ирис ван Херпен, которое было сделано из маленьких стеклянных шариков. Однако это был не единственный сюрприз — оказалось, что наряд буквально распылял вокруг себя мыльные пузырьки, создавая невероятную атмосферу легкости и красоты.

Сабрина Карпентер

Певица появилась на Met Gala 2026 в необычном платье, созданном из кинопленки. На нем были запечатлены кадры из фильма "Сабрина". Наряд от Dior выглядел элегантно и футуристично, а образ дополнили изысканные украшения на голове.

Рианна

Главная звезда Met Gala, как всегда, появилась на дорожке с опозданием, но неизменно поразила своим образом. Она также стала арт-объектом — для своего выхода артистка выбрала футуристичный образ от Maison Margiela, представленный в кутюрной линейке 2025 года. Основу ансамбля составило богато украшенное стразами платье в пол, дополненное объемным структурированным элементом, буквально обволакивающим фигуру.

Про событие: Met Gala

Met Gala или Бал Института костюма музея Метрополитен — ежегодное мероприятие, являющееся одним из самых известных модных событий в Нью-Йорке с участием мировых звезд, сообщает Википедия. Также это самая ожидаемая ночь для модных дизайнеров, стилистов и модниц, которая с 1995 года проходит под руководством главной редактора американского журнала "Vogue" Анны Винтур.

