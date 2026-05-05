Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Одессу накроет летнее тепло: синоптики рассказали, когда ждать до +25°

Анна Ярославская
5 мая 2026, 09:24
Погода в Одессе резко изменится. При этом есть опасность.
Одесса, море
Какой будет погода в Одессе в ближайшие дни - прогноз синоптиков / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/odesaMVA

Кратко:

  • В Одессе, области и на побережье - малооблачная и сухая погода
  • Температура морской воды — +9…+10°, море спокойное
  • Синоптики предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности

Погода в Одессе, области и вдоль морского побережья в ближайшие дни будет малооблачной. Синоптики не прогнозируют существенных осадков под влиянием гребня антициклона.

Как сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, ветер переменных направлений, слабый, изменяет направление на южное.

видео дня

Температурный фон достаточно высок: ночью 5-10 ° тепла, днем ​​20-25 °, в прибрежной зоне 16-18 °.

Прогнозируется легкое волнение моря. В целом, безопасные уровни моря. Температура морской воды 9-10°.

Прогноз погоды в Одессе и области
Прогноз погоды в Одессе и области / t.me/HMC_Odesa

Погода на сегодня в Одесской области

Во вторник, 4 мая, будет лблачно с прояснениями, без осадков.

Ветер южный 5-10 м/с. Температура 21-26 °, в прибрежной зоне 16-18 °.

В Одессе температура воздуха составит 16-18°. На дорогах области видимость хорошая.

Текущая погода в Одессе по состоянию на 07:00. Температура воздуха 8°, Атмосферное давление 758 мм. рт.ст. Относительная влажность 73%. Температура морской воды 10°.

Прогноз пожарной опасности по Одесской области

5 мая ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погодные условия будут способствовать преимущественно высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня).

Предупреждение о пожарной опасности
Предупреждение о пожарной опасности / t.me/HMC_Odesa

Май готовит приятный сюрприз одесситам

Погода в Одессе в мае порадует теплом. Синоптики не прогнозируют ни резких колебаний температуры, ни большого количества осадков.

В первой декаде месяца (с 01.05 по 10.05) температура воздуха днем будет держаться на уровне +18…+22°C, а ночью будет немного холодать до +12…+15°C, передает AccuWeather.

Погода будет облачной, однако ни дождя, ни других осадков в первые десять дней мая ждать не стоит.

В середине месяца (с 11.05 по 20.05) погода не сильно изменится — небо так же будет преимущественно солнечным с минимальным количеством облаков. Осадки синоптики не прогнозируют.

Днем ​​воздух будет прогреваться до +18…+23°C, а в ночные часы — до +11…+16°C.

В третьей декаде мая (с 21.05 по 31.05) в Одессу придут осадки. В частности, 25-27 числа в городе время от времени будет идти небольшой дождь. 21 мая возможна гроза.

Температура воздуха останется почти такой же: днем ​​столбики термометров покажут +18…+22°C, а ночью — +12…+14°C.

Погода в Украине - прогнозы

Как писал Главред, уже в ближайшее время Украину накроет настоящая жара. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. В Киеве 5 мая будет солнечно и тепло. Днем около +25 градусов.

В Днепре и области 5 мая днем температура воздуха поднимется до комфортных весенних значений, однако сохранится повышенная пожарная опасность.

5 мая во Львовской области погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. В регионе будет тепло, без осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман, из-за которого видимость ухудшится до 500-1000 метров. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Антициклональный характер погоды в Полтавской области на этой неделе принесет больше солнечных дней и отсутствие осадков.

Другие новости:

О ресурсе: Гидрометцентр Черного и Азовского морей

Гидрометцентр Чёрного и Азовского морей — это региональное государственное учреждение в Одессе, которое занимается метеорологическими, гидрологическими и морскими наблюдениями, а также прогнозированием погоды и штормовыми предупреждениями для южных регионов Украины и акватории Чёрного и Азовского морей.

Чем занимается:

  • составляет краткосрочные и среднесрочные прогнозы погоды;
  • публикует штормовые предупреждения и предупреждения об опасных явлениях;о
  • Оценивает состояние моря, волнения, ледовой обстановки;
  • ведёт экологический мониторинг, включая контроль загрязнения атмосферы.

Гидрометцентр ведёт свою историю с 1865 года, когда в Одессе была создана первая метеостанция при Императорском Новороссийском университете. Современное название учреждение получило в 1988 году. Сегодня центр оснащён автоматизированными системами наблюдений и является ключевым источником официальных погодных данных для юга Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Одесса погода синоптик прогноз погоды Одесская область новости Одессы Погода в Украине Погода на завтра Погода на сегодня
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украинский "Фламинго" ударил по военному заводу в РФ: мощный пожар в Чебоксарах

Украинский "Фламинго" ударил по военному заводу в РФ: мощный пожар в Чебоксарах

10:14Война
Действительно ли оккупанты достигли окраин Константиновки: в ISW раскрыли ситуацию

Действительно ли оккупанты достигли окраин Константиновки: в ISW раскрыли ситуацию

09:56Фронт
Коварный ракетный удар РФ просто по спасателям: есть погибшие и много раненых

Коварный ракетный удар РФ просто по спасателям: есть погибшие и много раненых

09:20Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Максим Галкин публично признал третьего ребенка: "Кто-то не знал"

Максим Галкин публично признал третьего ребенка: "Кто-то не знал"

Карта Deep State онлайн за 5 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 5 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Петра и Павла в 2026 перенесли: даты по новому и старому стилю

Петра и Павла в 2026 перенесли: даты по новому и старому стилю

Китайский гороскоп на завтра, 5 мая: Козлам - преодоление, Петухам - передышка

Китайский гороскоп на завтра, 5 мая: Козлам - преодоление, Петухам - передышка

Дом подает сигнал: какие бытовые мелочи считаются предупреждением об опасности

Дом подает сигнал: какие бытовые мелочи считаются предупреждением об опасности

Последние новости

10:46

Как правильно одевать малыша при температуре +20 градусов - универсальный лайфхак

10:40

Большинство ошибается: в какой воде варить картошку - в холодной или горячей

10:14

Украинский "Фламинго" ударил по военному заводу в РФ: мощный пожар в Чебоксарах

10:01

"Попрощался навсегда": Потап оставил последнее послание Насте Каменских

09:56

Действительно ли оккупанты достигли окраин Константиновки: в ISW раскрыли ситуацию

Между США и Украиной наметилась стабилизация в вопросе санкций, Киев отвечает ударами по РФ — ВласюкМежду США и Украиной наметилась стабилизация в вопросе санкций, Киев отвечает ударами по РФ — Власюк
09:52

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 5 мая (обновляется)

09:24

Одессу накроет летнее тепло: синоптики рассказали, когда ждать до +25°

09:20

Коварный ракетный удар РФ просто по спасателям: есть погибшие и много раненыхФото

08:56

5 мая все изменится: три знака зодиака наконец увидят свет в будущем

Реклама
08:29

Карта Deep State онлайн за 5 мая: что происходит на фронте (обновляется)

08:26

5 погибших и более 30 раненых: РФ ударила баллистикой и дронами по Полтавщине

08:22

РФ атаковала Днепр и область ракетами, дронами и авиабомбами: есть разрушения и раненыеФото

07:57

РФ цинично атаковала Киев и область: есть разрушения и раненые - все подробностиФото

07:52

Путин боится покушения: Невзлин оценил перспективы такого сценариямнение

07:18

Взрывы гремели по всей России: под ударом - завод для "Шахедов" и крупнейший НПЗ

05:55

"Человека обработали": психическое состояние Лорак напугало россиян

05:11

Настоящие деликатесы времен СССР: что ели советские люди только по праздникам

04:41

Жизнь четырех знаков зодиака станет намного лучше - кто схватит удачу за хвост

04:00

Тест на IQ: нужно найти 4 отличия на картинке мальчика на велосипеде за 12 с

03:32

Как навсегда избавиться от травы между плитками: советы для чистого двораВидео

Реклама
03:09

Почему кошка ест целлофановые пакеты и пластик: сигнал, который нельзя игнорироватьВидео

02:04

"Вероятность очень высока": РФ готовит массированный удар, названы новые цели врага

04 мая, понедельник
23:51

Отнюдь не капсулы: эксперт объяснила, чем лучше стирать на коротких циклахВидео

23:43

Стрельба возле Белого дома: Секретная служба США оцепила район, что известно

23:24

Тепло принесет новую опасность: синоптики предупредили, что ждет Черкасскую область

23:02

Не придется выкорчевывать: как легко убрать пень с участка всего за 1 день

22:24

Весна набирает обороты: к каким цифрам прыгнет температура в Днепре и области

22:03

До наступления +35 °C: как подготовить и почистить кондиционер перед сезоном

21:54

Ошибка с пергаментной бумагой, которую допускает большинство: что делать запрещено

21:51

Украина объявила о начале бессрочного перемирия в войне — подробности решения

21:23

Основа урожая помидоров: три домашних хитрости при посадке в грунтВидео

21:14

Кошельки пополнятся: три знака зодиака, которым в мае повезет с деньгами

21:01

Вьюнок исчезнет раз и навсегда: как правильно избавиться от сорнякаВидео

20:33

В РФ объявили о перемирии в войне и пригрозили ударами по центру Киева - детали

20:25

Дом подает сигнал: какие бытовые мелочи считаются предупреждением об опасности

20:22

"С нами никто не связывался": Зеленский резко отреагировал на заявления РФ о перемирии

20:12

Рассада "сгорит" за ночь: какая распространенная ошибка уничтожает помидорыВидео

20:05

Новый подход к мобилизации: в Минобороны рассказали, что кардинально изменится

20:01

Сделан гигантский шаг к миру по линии фронта: Кох назвал причинумнение

19:44

Фицо отказался участвовать в параде на Красной площади 9 мая — что произошло

Реклама
19:28

Говорить "можевельник" неправильно: как следует называть это растение на украинском

19:23

"Люди-воздуха": как жители одного из городов Украины массово становились богачамиВидео

19:16

Боится своих: разведка раскрыла фигуру, от которой Путин ждет предательства

19:05

Хитрые хозяйки всегда кладут ложку на подоконник: зачем так делать

19:03

Выражение "на корточках" употребляют неправильно — как сказать по-украинскиВидео

19:03

Собака после домашней стрижки изменилась до неузнаваемости: что с ней случилось

18:40

В Украине меняют правила выхода на пенсию: что изменится

18:37

Петра и Павла в 2026 перенесли: даты по новому и старому стилю

18:20

Больше, чем просто наследница: на что тратила миллионы самая богатая дочь Роксоланы

18:19

Переговоры Фицо с Зеленским: какое громкое заявление сделал словацкий премьер после встречи

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаПраздничное менюЛегкие десертыНапитки
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Регионы
Новости СумНовости ОдессыНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ХарьковаНовости ТернополяНовости ПолтавыНовости Житомира
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять