Одессу накроет летнее тепло: синоптики рассказали, когда ждать до +25°

Погода в Одессе резко изменится. При этом есть опасность.

Какой будет погода в Одессе в ближайшие дни - прогноз синоптиков

Кратко:

В Одессе, области и на побережье - малооблачная и сухая погода

Температура морской воды — +9…+10°, море спокойное

Синоптики предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности

Погода в Одессе, области и вдоль морского побережья в ближайшие дни будет малооблачной. Синоптики не прогнозируют существенных осадков под влиянием гребня антициклона.

Как сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, ветер переменных направлений, слабый, изменяет направление на южное.

Температурный фон достаточно высок: ночью 5-10 ° тепла, днем ​​20-25 °, в прибрежной зоне 16-18 °.

Прогнозируется легкое волнение моря. В целом, безопасные уровни моря. Температура морской воды 9-10°.

Погода на сегодня в Одесской области

Во вторник, 4 мая, будет лблачно с прояснениями, без осадков.

Ветер южный 5-10 м/с. Температура 21-26 °, в прибрежной зоне 16-18 °.

В Одессе температура воздуха составит 16-18°. На дорогах области видимость хорошая.

Текущая погода в Одессе по состоянию на 07:00. Температура воздуха 8°, Атмосферное давление 758 мм. рт.ст. Относительная влажность 73%. Температура морской воды 10°.

Прогноз пожарной опасности по Одесской области

5 мая ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погодные условия будут способствовать преимущественно высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня).

Май готовит приятный сюрприз одесситам

Погода в Одессе в мае порадует теплом. Синоптики не прогнозируют ни резких колебаний температуры, ни большого количества осадков.

В первой декаде месяца (с 01.05 по 10.05) температура воздуха днем будет держаться на уровне +18…+22°C, а ночью будет немного холодать до +12…+15°C, передает AccuWeather.

Погода будет облачной, однако ни дождя, ни других осадков в первые десять дней мая ждать не стоит.

В середине месяца (с 11.05 по 20.05) погода не сильно изменится — небо так же будет преимущественно солнечным с минимальным количеством облаков. Осадки синоптики не прогнозируют.

Днем ​​воздух будет прогреваться до +18…+23°C, а в ночные часы — до +11…+16°C.

В третьей декаде мая (с 21.05 по 31.05) в Одессу придут осадки. В частности, 25-27 числа в городе время от времени будет идти небольшой дождь. 21 мая возможна гроза.

Температура воздуха останется почти такой же: днем ​​столбики термометров покажут +18…+22°C, а ночью — +12…+14°C.

Погода в Украине - прогнозы

Как писал Главред, уже в ближайшее время Украину накроет настоящая жара. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. В Киеве 5 мая будет солнечно и тепло. Днем около +25 градусов.

В Днепре и области 5 мая днем температура воздуха поднимется до комфортных весенних значений, однако сохранится повышенная пожарная опасность.

5 мая во Львовской области погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. В регионе будет тепло, без осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман, из-за которого видимость ухудшится до 500-1000 метров. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Антициклональный характер погоды в Полтавской области на этой неделе принесет больше солнечных дней и отсутствие осадков.

О ресурсе: Гидрометцентр Черного и Азовского морей Гидрометцентр Чёрного и Азовского морей — это региональное государственное учреждение в Одессе, которое занимается метеорологическими, гидрологическими и морскими наблюдениями, а также прогнозированием погоды и штормовыми предупреждениями для южных регионов Украины и акватории Чёрного и Азовского морей. Чем занимается: составляет краткосрочные и среднесрочные прогнозы погоды;

публикует штормовые предупреждения и предупреждения об опасных явлениях;о

Оценивает состояние моря, волнения, ледовой обстановки;

ведёт экологический мониторинг, включая контроль загрязнения атмосферы. Гидрометцентр ведёт свою историю с 1865 года, когда в Одессе была создана первая метеостанция при Императорском Новороссийском университете. Современное название учреждение получило в 1988 году. Сегодня центр оснащён автоматизированными системами наблюдений и является ключевым источником официальных погодных данных для юга Украины.

