Одессу накроет летнее тепло: синоптики рассказали, когда ждать до +25°

Кратко:
- В Одессе, области и на побережье - малооблачная и сухая погода
- Температура морской воды — +9…+10°, море спокойное
- Синоптики предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности
Погода в Одессе, области и вдоль морского побережья в ближайшие дни будет малооблачной. Синоптики не прогнозируют существенных осадков под влиянием гребня антициклона.
Как сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, ветер переменных направлений, слабый, изменяет направление на южное.
Температурный фон достаточно высок: ночью 5-10 ° тепла, днем 20-25 °, в прибрежной зоне 16-18 °.
Прогнозируется легкое волнение моря. В целом, безопасные уровни моря. Температура морской воды 9-10°.
Погода на сегодня в Одесской области
Во вторник, 4 мая, будет лблачно с прояснениями, без осадков.
Ветер южный 5-10 м/с. Температура 21-26 °, в прибрежной зоне 16-18 °.
В Одессе температура воздуха составит 16-18°. На дорогах области видимость хорошая.
Текущая погода в Одессе по состоянию на 07:00. Температура воздуха 8°, Атмосферное давление 758 мм. рт.ст. Относительная влажность 73%. Температура морской воды 10°.
Прогноз пожарной опасности по Одесской области
5 мая ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Погодные условия будут способствовать преимущественно высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня).
Май готовит приятный сюрприз одесситам
Погода в Одессе в мае порадует теплом. Синоптики не прогнозируют ни резких колебаний температуры, ни большого количества осадков.
В первой декаде месяца (с 01.05 по 10.05) температура воздуха днем будет держаться на уровне +18…+22°C, а ночью будет немного холодать до +12…+15°C, передает AccuWeather.
Погода будет облачной, однако ни дождя, ни других осадков в первые десять дней мая ждать не стоит.
В середине месяца (с 11.05 по 20.05) погода не сильно изменится — небо так же будет преимущественно солнечным с минимальным количеством облаков. Осадки синоптики не прогнозируют.
Днем воздух будет прогреваться до +18…+23°C, а в ночные часы — до +11…+16°C.
В третьей декаде мая (с 21.05 по 31.05) в Одессу придут осадки. В частности, 25-27 числа в городе время от времени будет идти небольшой дождь. 21 мая возможна гроза.
Температура воздуха останется почти такой же: днем столбики термометров покажут +18…+22°C, а ночью — +12…+14°C.
Погода в Украине - прогнозы
Как писал Главред, уже в ближайшее время Украину накроет настоящая жара. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. В Киеве 5 мая будет солнечно и тепло. Днем около +25 градусов.
В Днепре и области 5 мая днем температура воздуха поднимется до комфортных весенних значений, однако сохранится повышенная пожарная опасность.
5 мая во Львовской области погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. В регионе будет тепло, без осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман, из-за которого видимость ухудшится до 500-1000 метров. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Антициклональный характер погоды в Полтавской области на этой неделе принесет больше солнечных дней и отсутствие осадков.
О ресурсе: Гидрометцентр Черного и Азовского морей
Гидрометцентр Чёрного и Азовского морей — это региональное государственное учреждение в Одессе, которое занимается метеорологическими, гидрологическими и морскими наблюдениями, а также прогнозированием погоды и штормовыми предупреждениями для южных регионов Украины и акватории Чёрного и Азовского морей.
Чем занимается:
- составляет краткосрочные и среднесрочные прогнозы погоды;
- публикует штормовые предупреждения и предупреждения об опасных явлениях;о
- Оценивает состояние моря, волнения, ледовой обстановки;
- ведёт экологический мониторинг, включая контроль загрязнения атмосферы.
Гидрометцентр ведёт свою историю с 1865 года, когда в Одессе была создана первая метеостанция при Императорском Новороссийском университете. Современное название учреждение получило в 1988 году. Сегодня центр оснащён автоматизированными системами наблюдений и является ключевым источником официальных погодных данных для юга Украины.
