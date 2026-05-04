Редкие, но красивые имена: как назвать мальчика и девочку в 2026 году

Вы узнаете:
- Какие имена для мальчиков и девочек сейчас более популярны в Украине
- Как можно красиво назвать своего ребенка в 2026 году
Вопрос выбора имен для детей всегда очень важен для родителей. За последние несколько лет популярные среди украинцев имена для детей изменились. Это заметили и пользователи Threads.
Главред узнал, как украинцы называют своих детей и какие красивые имена предлагают для малышей. Постом на эту тему поделилась пользовательница под ником _.sofiaa.k__.
"Как сейчас называют детей? (вопрос к тем, кто рожал в 2025-2026 годах). Потому что мне кажется, что вокруг одни Эмилии, Оливии, Марки, Матвеи", — говорится в посте Софии.
В комментариях пользователи предложили свои нестандартные для нашего времени варианты имен как для девочек, так и для мальчиков. Например, девочек предлагают называть именами: Варвара, Надежда, Дарья, Ольга, Соломия, Зоя, Элина, Ульяна, Олеся, Нина, Диана.
Мальчиков украинцы называли такими именами, как: Роберт, Даниил, Ярослав, Святослав, Северин, Юстин, Мирон, Демьян, Роман, Дмитрий, Тадей, Михаил, Ян, Кирилл.
"Назвала Кирилл… С одной стороны, современное имя, с другой — древнее украинское имя… А еще… Покажите мне хоть одного Кирилла, который не красавец… именно поэтому так и назвала, потому что всех Кириллов, которых встречала, были красивые парни, глаза вылезли", — написала ole4ka_tka4enko_ в комментариях.
Больше новостей:
- Можно ли праздновать 40-летний юбилей — священник расставил точки над "i"
- Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке с детьми и овцами за 33 секунды
- Оставлять включенными нельзя: эксперты назвали самые опасные бытовые приборы
Об источнике: Threads
Threads — социальная сеть, принадлежащая американской компании Meta Platforms. Приложение предназначено для работы совместно с Instagram: пользователи должны иметь аккаунт в Instagram, чтобы зарегистрироваться. Threads выступает прямым конкурентом Twitter, поскольку в нем есть возможность публиковать текст и изображения, отвечать на публикации других или лайкать их контент, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред