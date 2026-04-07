Почему нельзя говорить ребенку "успокойся" или "не плачь"? Психолог объясняет, как эти слова влияют на психику и правильно реагировать на детские эмоции.

О чем вы узнаете:

Почему нельзя запрещать ребенку испытывать эмоции

Какие фразы разрушают доверие между родителями и ребенком

Как правильно реагировать на детские истерики

Каждый отец хочет воспитать ребенка счастливым и самостоятельным, но в моменты детских истерик мы часто допускаем ошибку, пытаясь "выключить" эмоции малыша короткими фразами. Детский психолог, профессор Сэм Васс в издании NLC , предупреждает, что отрицание чувств – это одна из самых вредных реакций. Когда мы говорим ребенку, что он не должен что-то чувствовать, мы не помогаем ему успокоиться, а даем сигнал, что его состояние неправильно.

Почему фразы "успокойся" и "не плачь" только усугубляют ситуацию

Большинство родителей используют слова "успокойся" или "не злись" из благих намерений, поскольку хотят как можно быстрее утешить ребенка. Однако психология доказывает, что эмоцию невозможно отменить по приказу. Даже если ребенок замолчит, его страх или грусть никуда не исчезнут. Более того, малыш начинает чувствовать, что взрослые его не понимают, а это лишь усиливает внутренний дискомфорт и заставляет ребенка чувствовать себя одиноким в своих переживаниях.

Проблема часто состоит в том, что дети просто не умеют называть свои состояния. Они ощущают внутренний импульс, но не имеют слов, чтобы его описать. Сэм Васс отмечает:

Если ребенку говорят только "не бойся" или "это ерунда", это не поможет ему разобраться в собственном внутреннем мире.

Вместо того чтобы возражать гнев, взрослые должны стать для ребенка "зеркалом" и помочь ему понять свои эмоции.

Как правильно реагировать на детские истерики

Вместо того чтобы просить ребенка прекратить плакаты, психолог советует констатировать факт происходящего без всякого осуждения. Это помогает создать рамки для эмоции, благодаря чему ребенок понимает: то, что он переживает, имеет название и реально.

Почему это критически важно – последствия для будущего ребенка

Называние эмоций является основой эмоционального интеллекта. Когда ребенок с раннего возраста учится различать гнев, разочарование или стыд , ему становится гораздо легче контролировать эти состояния во взрослом возрасте. Настоящая поддержка заключается не в игнорировании проблемы, а в способности родителей быть рядом и помогать ребенку понять смысл его переживаний.

Главные правила общения с ребенком

Не спешите унять эмоцию немедленно - дайте ребенку время ее прожить.

Используйте фразы-предположения: "Мне кажется, ты боишься..." или "Я вижу, что ты расстроен...".

Помните, что для ребенка любое чувство истинно, даже если причина кажется вам мелочной.

NLC NLC.hu – это популярный венгерский онлайн-портал, посвященный образу жизни, отношениям, психологии, семье, культуре и повседневным темам. Сайт публикует статьи о здоровье, домашних животных, знаменитостях, бытовых советах и ​​человеческих историях, ориентируясь на широкую аудиторию читателей. Портал входит в медиагруппу Central Mediacsoport и позиционируется как крупный онлайн-журнал, создающий материалы о повседневной жизни, вдохновении и актуальных событиях. Контент готовят журналисты и авторы, стремящиеся обсуждать темы, близкие обычным людям, и объяснять явления из жизни на простом и понятном языке.

